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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan net mesaj: Terörsüz Türkiye sürecinde al-ver olmaz | DEM Parti'ye okkalı yanıt

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin çok net konuştu. Süreçte herhangi bir pazarlığın olmadığını dile getirip "Terörsüz Türkiye sürecinde al-ver olmaz" dedi. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğlulları Oruç'un "Top artık iktidarda" sözlerine yanıt veren Tunç, sürecin ciddi bir süreç olduğunu top oynamadıklarını vurguladı.

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Giriş Tarihi :30 Nisan 2025 , 12:15 Güncelleme Tarihi :30 Nisan 2025 , 12:31
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’tan net mesaj: Terörsüz Türkiye sürecinde al-ver olmaz | DEM Parti’ye okkalı yanıt

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Terörsüz Türkiye sürecinde herhangi bir pazarlığın olmadığını kesin ve net dille bir kez daha vurduladı.

Bakan Tunç, "Terörsüz Türkiye sürecinde al-ver olmaz" ifadelerini kullandı.

Bakan Tunç: Terörsüz Türkiye sürecinde al-ver olmaz



DEM PARTİ'YE OKKALI YANIT

Bilindiği üzere DEM Parti heyetinin Adalat Bakanlığı'nda yaptığı görüşme sonrası DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğlulları Oruç "Başta Abdullah Öcalan'ın iletişim ve çalışma özgürlüğü olmak üzere atılması gereken adımlarla ilgili top artık iktidarın sahasındadır. Sorumluluk artık onlardadır. Bu sorumluluğa göre hareket etmelerini beklediğimizin altını burada bir kez daha çizmek istiyorum" demişti.

Oruç'un "Top artık iktidarda" sözlerine yanıt veren Tunç, sürecin ciddi bir süreç olduğunu top oynamadıklarını vurguladı.

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