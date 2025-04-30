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Fenerbahçe’den Rafa Silva planı!

Süper Lig'de şampiyonluk yarışını sürdüren Fenerbahçe pazar günü ezeli rakibi Beşiktaş ile oynayacağı kritik derbiye kilitlenirken, planlar Rafa Silva üzerine kuruldu. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :30 Nisan 2025 , 14:10 Güncelleme Tarihi :30 Nisan 2025 , 14:10
Fenerbahçe’den Rafa Silva planı!

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Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesini sürdüren Fenerbahçe, pazar günü Beşiktaş'la oynayacağı dev derbiye odaklandı.

Fenerbahçe’den Rafa Silva planı!

MOURINHO YÖNETİMİNDE YOĞUN TEMPO

Gaziantep deplasmanından galibiyetle dönen Fenerbahçe, Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde Beşiktaş maçı hazırlıklarına hız verdi. Core çalışmalarıyla başlayan idmanlar, sahada yapılan ısınma ve çabukluk antrenmanlarının ardından çift kale maçlarla tamamlandı.

Takımda yüksek tempo ve konsantrasyon dikkat çekti.

Fenerbahçe’den Rafa Silva planı!

SAVUNMADA İSTİKRARSIZLIK ALARM VERİYOR

Derbi öncesinde Fenerbahçe'de en büyük soru işareti savunma hattı. Son haftalarda oynadığı maçların çoğunda ilk golü kalesinde gören sarı-lacivertliler, bu durumun hem psikolojik hem de taktiksel yükünü hissediyor.

Ayrıca Mourinho'nun savunma rotasyonundaki sık değişiklikleri, defansif uyumu olumsuz etkiledi.

Fenerbahçe’den Rafa Silva planı!

GEÇİŞ OYUNUNA KARŞI DİSİPLİNLİ BLOKLAR

Sarı-lacivertli ekipte orta saha oyuncularına büyük sorumluluk düşüyor. Top kayıplarını minimize etmek, rakibe geniş alanlar bırakmamak ve savunma hattını dengede tutmak ana hedefler arasında.

Fenerbahçe’den Rafa Silva planı!

Geçiş hücumlarının önünü erken kesmek için top kaybedildiğinde kimin nerede konumlanacağı üzerine çalışmalar yapılıyor.

Fenerbahçe’den Rafa Silva planı!

İLK MAÇTAN DERS ÇIKARILDI

Sezonun ilk yarısında oynanan derbide Fenerbahçe geçiş hücumlarına karşı çaresiz kalmış, buna rağmen bulduğu net fırsatları gole çeviremeyerek sahadan puansız ayrılmıştı.

Mourinho ve ekibi bu kez daha temkinli bir stratejiyle sahada olacak.

Fenerbahçe’den Rafa Silva planı!

RAFA SILVA İÇİN ÖZEL ÖNLEM

İlk yarıdaki maçta Beşiktaş'ın geçiş hücumlarına çözüm üretemeyen Fenerbahçe, bu kez aynı hataya düşmemek için detaylı analizler yapıyor.

Fenerbahçe’den Rafa Silva planı!

Milliyet'te yer alan habere göre, özellikle formunu yeniden yakalayan Rafa Silva'nın hızlı çıkışları ve bitiriciliği üzerine odaklanan teknik ekip, oyuncunun etkisini azaltmak adına özel planlar geliştirdi.

Fenerbahçe’den Rafa Silva planı!

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