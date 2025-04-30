Fenerbahçe’den Rafa Silva planı!

Gaziantep deplasmanından galibiyetle dönen Fenerbahçe, Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde Beşiktaş maçı hazırlıklarına hız verdi. Core çalışmalarıyla başlayan idmanlar, sahada yapılan ısınma ve çabukluk antrenmanlarının ardından çift kale maçlarla tamamlandı.

SAVUNMADA İSTİKRARSIZLIK ALARM VERİYOR

Derbi öncesinde Fenerbahçe'de en büyük soru işareti savunma hattı. Son haftalarda oynadığı maçların çoğunda ilk golü kalesinde gören sarı-lacivertliler, bu durumun hem psikolojik hem de taktiksel yükünü hissediyor.

Ayrıca Mourinho'nun savunma rotasyonundaki sık değişiklikleri, defansif uyumu olumsuz etkiledi.