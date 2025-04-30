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PKK elebaşı Mustafa Karasu'dan bahanelerle dolu "fesih kongresi" açıklaması: "Öcalan doğrudan katılmasa da olur"

İmralı’dan "fesih" çağrısı geldi ancak Kandil'den hala ses yok. Terör baronları, silah bırakmak yerine bahaneler üreterek süreci sabote etmeyi sürdürüyor. PKK elebaşı Mustafa Karasu kongre için yine şart koşmaya niyetlendi. "Öcalan katılmadan karar almayız" diyen Karasu, "Bu kongre öyle bir-iki gün sürecek bir kongre olmaz. Apo’nun katılımının çeşitli biçimlerde gerçekleşmesi gerekiyor. Doğrudan katılmayabilir" dedi. PKK'nın sözde Yürütme Komitesi de süreci ağırdan aldıklarını itiraf etti.

Giriş Tarihi :30 Nisan 2025 , 12:38 Güncelleme Tarihi :30 Nisan 2025 , 12:52
PKK elebaşı Mustafa Karasu’dan bahanelerle dolu fesih kongresi açıklaması: Öcalan doğrudan katılmasa da olur

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İmralı'nın kapılar tam 4 kez açıldı. Teröristbaşı Öcalan 27 Şubat 2025'te bizzat PKK'nın paradigmasının çöktüğünü söyleyip "Tüm gruplar silah bıraksın, PKK fesih kongresini toplasın" çağrısı yaptı.

DEM Parti İmralı heyeti "Dünden daha umutluyuz. Öcalan da moralli ve umutlu" dedi. Ancak PKK'dan hala somut adım gelmedi.

Kandil'deki terör baronları silah bırakıp fesih kongresine gitmek yerine her fırsatta süreci yokuşa sürmeyi tercih etti. Elebaşlarınca "50 yıllık mücadele bir mektupla çözülmez", "Savaş sürerken kongre toplanmaz" , "Anayasa ve yasalar değişmeli. Öcalan dışında kimse kongre toplayamaz" gibi bahaneler sıralandı.

PKK elebaşı Mustafa Karasu (Takvim.com.tr)PKK elebaşı Mustafa Karasu (Takvim.com.tr)

Son olarak sahneye PKK'nın kurucularından olan KCK Yürütme Konseyi Üyesi Mustafa Karasu çıktı.

İBB'ye yönelik başlatılan yolsuzluk operasyonunu ve Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasını bahane eden Karasu, "İstanbul Belediye Başkanı, birçok insan tutuklandı. Bu kadar tutuklama, bu kadar baskı varken nasıl bir süreç gelişecek? Böyle olunca insanlar doğal olarak, haklı olarak kaygılarını, kuşkularını dile getiriyorlar" diyerek süreci sabote etmeye kalktı.

Kamuoyu PKK'nın fesih kongresinin bu ay sonu toplanıp toplanmayacağı merakla beklerken PKK elebaşı Mustafa Karasu, kendilerinden beklenen kongre kararı için yine şart koşmaya niyetlendi.

Teröristbaşı Abdullah Öcalan (Takvim.com.tr)Teröristbaşı Abdullah Öcalan (Takvim.com.tr)

"ÖCALAN DOĞRUDAN KATILMASA DA OLUR"

"Öcalan katılmadan karar almayız. Doğrudan katılmasa da olur" diyen Karasu, "Önderliğin aktif olarak katılması gerekiyor. Bu kongre de öyle bir-iki gün sürecek bir kongre olmaz. Önder Apo'nun katılımının çeşitli biçimlerde gerçekleşmesi gerekiyor. Doğrudan katılmayabilir ama şu anda katılma imkânları fazlasıyla vardır. Teknik o kadar gelişmiştir. Önderlik birkaç defa böyle yapılacak bir kongreye katılabilir" beyanında bulundu.

Bugüne kadar türlü bahanelere sığınıp İmralı'dan gelen "fesih kongresi" çağrısını yerine getirmeyen Kandil'in köşeye sıkışınca "Öcalan doğrudan katılmasa da olur" söylemine sığındığı görüldü.

PKK silah bırakıp fesih kongresine gitmek yerine yine ayak diriyor! Pazarlık kokan 1 Mayıs mesajı... Süreci ağırdan alıyoruz itirafıPKK silah bırakıp fesih kongresine gitmek yerine yine ayak diriyor! Pazarlık kokan 1 Mayıs mesajı... Süreci ağırdan alıyoruz itirafı


PKK'DAN "SÜRECİ AĞIRDAN ALIYORUZ" İTİRAFI

Nitekim PKK'nın sözde Yürütme Komitesi de 1 Mayıs mesajında süreci ağırdan aldıklarını itiraf etti.

Cemil Bayık, Duran Kalkan, Murat Karayılan gibi elebaşlarından oluşan heyet, "DEM Parti İmralı Heyeti iyimser açıklamalar yapıyor. Apo'nun umutlu olduğunu ve çalışmalarını sürdürdüğünü duyuyoruz. Fakat 27 Şubat tarihli çağrıda belirtilenlerin yapılabilmesi için bize ulaşan somut bir şey henüz yok. Çözmeye çalıştığımız sorunların zorluğunu bildiğimiz için, acele etmemeye ve süreci bozan taraf olmamaya çalışıyoruz" duyurusu yaptı.

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