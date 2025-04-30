PKK elebaşı Mustafa Karasu'dan bahanelerle dolu "fesih kongresi" açıklaması: "Öcalan doğrudan katılmasa da olur"

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İmralı'nın kapılar tam 4 kez açıldı. Teröristbaşı Öcalan 27 Şubat 2025'te bizzat PKK'nın paradigmasının çöktüğünü söyleyip "Tüm gruplar silah bıraksın, PKK fesih kongresini toplasın" çağrısı yaptı.



DEM Parti İmralı heyeti "Dünden daha umutluyuz. Öcalan da moralli ve umutlu" dedi. Ancak PKK'dan hala somut adım gelmedi.



Kandil'deki terör baronları silah bırakıp fesih kongresine gitmek yerine her fırsatta süreci yokuşa sürmeyi tercih etti. Elebaşlarınca "50 yıllık mücadele bir mektupla çözülmez", "Savaş sürerken kongre toplanmaz" , "Anayasa ve yasalar değişmeli. Öcalan dışında kimse kongre toplayamaz" gibi bahaneler sıralandı.

PKK elebaşı Mustafa Karasu (Takvim.com.tr)



Son olarak sahneye PKK'nın kurucularından olan KCK Yürütme Konseyi Üyesi Mustafa Karasu çıktı.



İBB'ye yönelik başlatılan yolsuzluk operasyonunu ve Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasını bahane eden Karasu, "İstanbul Belediye Başkanı, birçok insan tutuklandı. Bu kadar tutuklama, bu kadar baskı varken nasıl bir süreç gelişecek? Böyle olunca insanlar doğal olarak, haklı olarak kaygılarını, kuşkularını dile getiriyorlar" diyerek süreci sabote etmeye kalktı.



Kamuoyu PKK'nın fesih kongresinin bu ay sonu toplanıp toplanmayacağı merakla beklerken PKK elebaşı Mustafa Karasu, kendilerinden beklenen kongre kararı için yine şart koşmaya niyetlendi.