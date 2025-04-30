Murat Ongun’un ’Eko’sistemde şaibeli yükselişi! Teşrik-i mesaisi olan o isim anlattı: Bir propaganda müdürünün ihtiraslarla dolu hezeyanı

Ekrem İmamoğlu ve Murat Ongun (Takvim.com.tr) Murat Ongun'un Giresun'dan Beylikdüzü'ne, Beylikdüzü'nden İBB ve Acerkent villalarına olan baş döndürücü yükselişi ardında pek çok soru işareti barındırıyor. "LABRADOR SADAKATİ VAR" Bir dönem Murat Ongun 'la teşrik-i mesaisi olan Habertürk yazarı Oray Eğin , çarpıcı bir Ongun portresi çizdi. " Onda Labrador sadakati var" deyip "Ekrem İmamoğlu'nun sonradan ondan neden hata üzerine hata yapmasına rağmen vazgeçmediğini hep Ongun'un çalışkanlığına bağladım. Bir de Labrador sadakatine. Bir siyasetçinin ömrü boyunca aradığı adam oydu" ifadelerini kullandı. "KENDİSİNİ ABARTILI DERECEDE BEĞENİYORDU" 2001 yılından Murat Ongun'la ilgili bir anektod paylaşan Oray Eğin, "2001 yılında Ataköy Regatta'nın otoparkında sarı bir Megane'ın içinde eşi Gözdem bana Ongun'un hazırlanmasının kendisinden bile uzun sürdüğünü anlatıyordu. Uzun uzun aynada kendisini inceler, saçının tek bir teliyle bile ilgilenirmiş. Kendisini abartılı derecede beğeniyordu" dedi.

Murat Ongun (Takvim.com.tr) BEYLİKDÜZÜ'NDEN İBB'YE GEÇİŞ... TİPİK BİR GÜÇ ZEHİRLENMESİ Eğin, Murat Ongun 'un kendini hiç geliştirmediğini ve entelektüel derinliğinin olmadığı dile getirdi. Ongun'un Beylikdüzü'nden İBB'ye geçiş sürecinde tipik bir güç zehirlenmesi yaşadığını belirtip "Çok tipik bir güç zehirlenmesi, sınıf intikamı ve kibir öyküsü" değerlendirmesini yaptı. Ekrem İmamoğlu 'na yakın gazetecilerin İBB bütçesinden yaptığı Roma ve Paris turları hala hafızalarda. Ana akım medyada "Saraçhane Bülbülleri" tanımlı Ekremci gazeteciler de bilinen bir gerçek. Oray Eğin, Murat Ongun'un medya ekosistemine alternatif bir "Eko-sistem" kurduğunu söyledi: İmamoğlu hakkında yazacak gazetecilerden tam biat bekliyor, hatta çetele tutuyordu. Kısa sürede kendi ordusunu yaratmış, Başkan'ın tercih ettiği bir gazeteci sınıfı oluşturmuştu. İmamoğlu her ne kadar hoşgörülü gözükse de ekibi en ufak bir eleştiriye bile itiraz ediyordu. Daha şimdiden cımbızla çalışmaya başlamışlardı.

Murat Ongun ve Ekrem İmamoğlu (Takvim.com.tr) İMAMOĞLU DAHA İLK GÜNDEN BİAT MEDYASI İSTEDİ İmamoğlu ise bu emeklemeleri, ilk adımları hiçe sayarak daha ilk günden biat medyası istedi. Bu Murat Ongun 'un tercihi miydi, İmamoğlu'nun isteği mi bilmiyorum. Genellikle liderlerin en yakınındaki Ongun tipi adamları patronlarından bağımsız karar almazlar, gerekirse kötü polis rolünü oynarlar. Bu aklı kimin verdiğine dair bazı şüphelerim var ama fazlasıyla spekülatif. MURAT ONGUN'UN İŞİ PROPAGANDA MÜDÜRLÜĞÜYDÜ Belki de işi başından aşkındı. İtalya ve Karadeniz gezileri, kayak tatili, kar fırtınasındaki balıkçı gibi ardı ardına gelen PR rezaletinin ardından kellesi alınmamış ama basın sözcülüğü makamı kaldırılmıştı. Aslında hala gazetecilerle doğrudan muhatap oluyordu ama anladığım kadarıyla işi artık bir tür "propaganda müdürlüğü"ydü.

Murat Ongun'un Acarkent'te oturduğu lüks villa (Takvim.com.tr)





"HAVUZ BAŞINDA YENİ TÜRKİYE TASARLIYORDU"



"Murat Ongun'un yılbaşı partilerinde, yaz tatillerinde havuz başında akıl hocası bellediği insanlarla birlikte yeni Türkiye'yi tasarlıyordu" diyen Eğin, "Herkes aslında onu kullanıyordu, herkesin ondan bir çıkarı ve beklentisi vardı. Ve galiba farkında değildi. Yıllarca görmezden gelindikten sonra bu güç sofrasının ortasında olmak ve stratejiye yön veriyormuş gibi gözükmek hoşuna gitmiş, gözü kamaşmıştı. Büyük ihtimalle hiçbir zaman o sıkıntı çektiği günlere geri dönmek istemiyordu. İçindeki birikmiş öfke onu tanıyanlar tarafından manipüle edilmeye müsaitti" ifadelerini kullandı.



ACARKENT'TE VİLLA TUTMAK ŞUURSUZLUK



"Bir insan kirası maaşının kat be kat üstünde bir evde, kendisi ödemese dahi neden oturmayı kabul eder?" sorusunu soran Oray Eğin, "Ancak 350 bin TL'ye, üstelik kirasını da Başkan'a ödeterek, daha çok futbolcuların ve şarkıcıların tercih ettiği Acarkent'te villa tutmak ya şuursuzlukla açıklanabilir, ya da güçten gözünün dönmesiyle. Bu örnekte her ikisi de geçerli: Gücün hiçbir zaman elinden alınamayacağını zannedecek kadar şuursuz olmalı. Hiçbir şey yapmamış olsa dahi bu evin etrafında oluşan şüphe yeteri kadar yıpratıcı" dedi.

Ongun'un nereden geldiği belli. Kendi ailesinin, bir dönem tur gezilerinde rehber olarak çalışan eşinin mal varlığı ortada. Şaşa ve lüks yaşam böylesi birinde illaki göze batar, ayak bağı olurdu





AVUKATI DOĞRULADI: MURAT ONGUN'UN YARIŞ ATI VAR



Oray Eğin, Murat Ongun'un yatırım amaçlı yarış atına ortak olmasına da dikkat çekti. Ongun'un avukatının da bu durumu doğruladığını ifade etti.

