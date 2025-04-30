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Murat Ongun'un 'Eko'sistemde şaibeli yükselişi! Teşrik-i mesaisi olan o isim anlattı: Bir propaganda müdürünün ihtiraslarla dolu hezeyanı

İmamoğlu Suç Örgütü'nün kilit aktörü Murat Ongun'un Giresun'dan Beylikdüzü'ne, Beylikdüzü'nden İBB ve Acarkent villalarına olan baş döndürücü yükselişi ardında pek çok soru işareti barındırıyor. Ongun'la bir dönem mesaisi olan Oray Eğin, çarpıcı bir portre çizdi. Murat Ongun'un kibir ve küstahlıklarla bezeli bir güç zehirlenmesi yaşadığını somut örneklerle anlattı. İmamoğlu'nun biat medyası istediğini Ongun'un da medyada "Eko-sistem" kurduğunu anlattı. Ongun'un Acarkent'teki villası için "Şuursuzluk" diyen Eğin, Takvim.com.tr'nin belgeleriyle ortaya çıkardığı "yarış atı" mevzusunu da doğruladı.

Giriş Tarihi :30 Nisan 2025 , 09:52 Güncelleme Tarihi :30 Nisan 2025 , 10:15
Murat Ongun’un ’Eko’sistemde şaibeli yükselişi! Teşrik-i mesaisi olan o isim anlattı: Bir propaganda müdürünün ihtiraslarla dolu hezeyanı

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Türkiye, İBB'ye yönelik 'Temiz Eller' operasyonuna ve yansımalarına şahitlik ediyor.

Eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, suç örgütü kurmak ve yönetmek, rüşvet almak, irtikap, hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydetmek ve ihaleye fesat karıştırmak suçlarından tutuklandı.

HERKES ONUN ADINI ZİKRETTİ: MURAT ONGUN

İmamoğlu ile birlikte çekirdek ekibinde bulunan isimler de cezaevine gönderildi. Bu süreçte itirafçı olanlar, al - ver sürecine tanıklık edenler sıklıkla bir ismi zikretti... Murat Ongun...

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ABBAS İTİRAFÇI OLDU: TALİMAT MURAT ONGUN'DAN GELİRDİ

Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanıp itirafçı olan Kültür A.Ş. Genel Müdürü Murat Abbas, İBB'deki yolsuzluk rakam rakam, isim isim anlattı.

Abbas, ihaleleri kimin kazanacağının paraların nasıl aktarılacağının talimatlarının Murat Ongun'dan geldiğini söyledi.

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16 MİLYONUN MAHREMİNE GİRDİLER!

Ongun'un aynı zamanda Reklam İstanbul firması üzerinden yapay zeka tabanlı bir yazılım hazırlattığı, bu yazılımın vatandaşlara ait kişisel verileri gizlice topladığı ortaya çıktı.

İBB'nin dijital platformlarını ve İstanbul Senin uygulamasını kullanan milyonlarca kişinin mahrem bilgileri çalındı.

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350 BİN TL'LİK GELİRLE 3.7 MİLYONLUK KİRAYI NASIL ÖDEDİ?

İmamoğlu Suç Örgütü'nün kilit aktörü Murat Ongun lüks ve şaşalı yaşamıyla da gündemde idi.

Aylık gelirini 350 bin TL olarak beyan eden Murat Ongun'un hem bir yarış atına ortak olduğu hem de Beykoz Acarkent'te yıllık kirası 3.7 milyon TL olan villada oturduğu tespit edildi. "Nereden geliyor bu değirmenin suyu?" sorularına Ongun "Ben ve eşimin geçmiş birikimleri ve gelirleri bu kiraya yeterlidir" yanıtı verdi. İmamoğlu'ndan kira desteği aldığını söyledi.


Murat Ongun'un eşi Gözdem Zeynep Ongun (Takvim.com.tr)Murat Ongun'un eşi Gözdem Zeynep Ongun (Takvim.com.tr)

GÖZDEM ONGUN'DAN PES DEDİRTEN İFADE: KAYNANAMDAN İKİ KİLO ALTIN ALDIM KİRAYI ÖDEDİM

İBB'ye yönelik ikinci dalga operasyonda gözaltına alınan Murat Ongun'un eşi Gözdem Zeynep Ongun'un ifadeleri ise "pes" dedirtti. Zeynep Ongun, 4,5 milyon TL tutarlı yıllık kira ile 2 aylık depozito parasının ödemesinin İmamoğlu'nun geciktirmesi üzerine Giresun'a gidip kayınvalidesinden yaklaşık 2 kilo tutacak kadar altınlarını aldığını, bu altınları da Rize'ye gidip bozdurduğunu iddia etti. Ongun, hesabına Medya A.Ş.'ye iş yapan reklam firmalarından gelen paraları açıklarken fatura karşılığı bu firmalara takı, boncuk v.b. sattığını öne sürdü. Tamamı reklamcı olan bu firmaların neden tespit, takı veya boncuk almış olabileceği elbette anlaşılamadı.

Ekrem İmamoğlu ve Murat Ongun (Takvim.com.tr)Ekrem İmamoğlu ve Murat Ongun (Takvim.com.tr)


Murat Ongun'un Giresun'dan Beylikdüzü'ne, Beylikdüzü'nden İBB ve Acerkent villalarına olan baş döndürücü yükselişi ardında pek çok soru işareti barındırıyor.

"LABRADOR SADAKATİ VAR"

Bir dönem Murat Ongun'la teşrik-i mesaisi olan Habertürk yazarı Oray Eğin, çarpıcı bir Ongun portresi çizdi. "Onda Labrador sadakati var" deyip "Ekrem İmamoğlu'nun sonradan ondan neden hata üzerine hata yapmasına rağmen vazgeçmediğini hep Ongun'un çalışkanlığına bağladım. Bir de Labrador sadakatine. Bir siyasetçinin ömrü boyunca aradığı adam oydu" ifadelerini kullandı.

"KENDİSİNİ ABARTILI DERECEDE BEĞENİYORDU"

2001 yılından Murat Ongun'la ilgili bir anektod paylaşan Oray Eğin, "2001 yılında Ataköy Regatta'nın otoparkında sarı bir Megane'ın içinde eşi Gözdem bana Ongun'un hazırlanmasının kendisinden bile uzun sürdüğünü anlatıyordu. Uzun uzun aynada kendisini inceler, saçının tek bir teliyle bile ilgilenirmiş. Kendisini abartılı derecede beğeniyordu" dedi.

Murat Ongun (Takvim.com.tr)Murat Ongun (Takvim.com.tr)


BEYLİKDÜZÜ'NDEN İBB'YE GEÇİŞ... TİPİK BİR GÜÇ ZEHİRLENMESİ

Eğin, Murat Ongun'un kendini hiç geliştirmediğini ve entelektüel derinliğinin olmadığı dile getirdi. Ongun'un Beylikdüzü'nden İBB'ye geçiş sürecinde tipik bir güç zehirlenmesi yaşadığını belirtip "Çok tipik bir güç zehirlenmesi, sınıf intikamı ve kibir öyküsü" değerlendirmesini yaptı.

Ekrem İmamoğlu'na yakın gazetecilerin İBB bütçesinden yaptığı Roma ve Paris turları hala hafızalarda. Ana akım medyada "Saraçhane Bülbülleri" tanımlı Ekremci gazeteciler de bilinen bir gerçek.

Oray Eğin, Murat Ongun'un medya ekosistemine alternatif bir "Eko-sistem" kurduğunu söyledi:

İmamoğlu hakkında yazacak gazetecilerden tam biat bekliyor, hatta çetele tutuyordu. Kısa sürede kendi ordusunu yaratmış, Başkan'ın tercih ettiği bir gazeteci sınıfı oluşturmuştu. İmamoğlu her ne kadar hoşgörülü gözükse de ekibi en ufak bir eleştiriye bile itiraz ediyordu. Daha şimdiden cımbızla çalışmaya başlamışlardı.

Murat Ongun ve Ekrem İmamoğlu (Takvim.com.tr)Murat Ongun ve Ekrem İmamoğlu (Takvim.com.tr)

İMAMOĞLU DAHA İLK GÜNDEN BİAT MEDYASI İSTEDİ

İmamoğlu ise bu emeklemeleri, ilk adımları hiçe sayarak daha ilk günden biat medyası istedi. Bu Murat Ongun'un tercihi miydi, İmamoğlu'nun isteği mi bilmiyorum. Genellikle liderlerin en yakınındaki Ongun tipi adamları patronlarından bağımsız karar almazlar, gerekirse kötü polis rolünü oynarlar. Bu aklı kimin verdiğine dair bazı şüphelerim var ama fazlasıyla spekülatif.

MURAT ONGUN'UN İŞİ PROPAGANDA MÜDÜRLÜĞÜYDÜ

Belki de işi başından aşkındı. İtalya ve Karadeniz gezileri, kayak tatili, kar fırtınasındaki balıkçı gibi ardı ardına gelen PR rezaletinin ardından kellesi alınmamış ama basın sözcülüğü makamı kaldırılmıştı. Aslında hala gazetecilerle doğrudan muhatap oluyordu ama anladığım kadarıyla işi artık bir tür "propaganda müdürlüğü"ydü.

Murat Ongun'un Acarkent'te oturduğu lüks villa (Takvim.com.tr)Murat Ongun'un Acarkent'te oturduğu lüks villa (Takvim.com.tr)


"HAVUZ BAŞINDA YENİ TÜRKİYE TASARLIYORDU"

"Murat Ongun'un yılbaşı partilerinde, yaz tatillerinde havuz başında akıl hocası bellediği insanlarla birlikte yeni Türkiye'yi tasarlıyordu" diyen Eğin, "Herkes aslında onu kullanıyordu, herkesin ondan bir çıkarı ve beklentisi vardı. Ve galiba farkında değildi. Yıllarca görmezden gelindikten sonra bu güç sofrasının ortasında olmak ve stratejiye yön veriyormuş gibi gözükmek hoşuna gitmiş, gözü kamaşmıştı. Büyük ihtimalle hiçbir zaman o sıkıntı çektiği günlere geri dönmek istemiyordu. İçindeki birikmiş öfke onu tanıyanlar tarafından manipüle edilmeye müsaitti" ifadelerini kullandı.

ACARKENT'TE VİLLA TUTMAK ŞUURSUZLUK

"Bir insan kirası maaşının kat be kat üstünde bir evde, kendisi ödemese dahi neden oturmayı kabul eder?" sorusunu soran Oray Eğin, "Ancak 350 bin TL'ye, üstelik kirasını da Başkan'a ödeterek, daha çok futbolcuların ve şarkıcıların tercih ettiği Acarkent'te villa tutmak ya şuursuzlukla açıklanabilir, ya da güçten gözünün dönmesiyle. Bu örnekte her ikisi de geçerli: Gücün hiçbir zaman elinden alınamayacağını zannedecek kadar şuursuz olmalı. Hiçbir şey yapmamış olsa dahi bu evin etrafında oluşan şüphe yeteri kadar yıpratıcı" dedi.

Ongun'un nereden geldiği belli. Kendi ailesinin, bir dönem tur gezilerinde rehber olarak çalışan eşinin mal varlığı ortada. Şaşa ve lüks yaşam böylesi birinde illaki göze batar, ayak bağı olurdu

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AVUKATI DOĞRULADI: MURAT ONGUN'UN YARIŞ ATI VAR

Oray Eğin, Murat Ongun'un yatırım amaçlı yarış atına ortak olmasına da dikkat çekti. Ongun'un avukatının da bu durumu doğruladığını ifade etti.

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