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Naci Görür'e İSKİ ayarı: İyi de hocam danışman olduğunuz projede İBB sıfır çekmiş!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi merkezli yolsuzluk operasyonunun yankıları sürüyor. İkinci dalga operasyon kapsamında İSKİ’de görevli isimler de gözaltına alındı. CHP’ye yakınlığıyla bilinen Prof. Dr. Naci Görür operasyon sonrası ilginç bir paylaşımda bulundu. "İstanbul’da su kaynaklarının korunması beka meselesidir" diyerek İSKİ Genel Müdürüne sahip çıkan Naci Görür, Jeofizik Mühendisi Kadem Ekşi'den adeta "ayar" yedi. Kadem Ekşi "İyi de hocam, sizin danışman olduğunuz projede İBB yedi yıldır yatırım yapmamış, sıfır çekmiş" diyerek hem çelişkiye hem de sorumluluğa dikkat çekti.

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Giriş Tarihi :30 Nisan 2025 , 13:29 Güncelleme Tarihi :30 Nisan 2025 , 13:55
Naci Görür’e İSKİ ayarı: İyi de hocam danışman olduğunuz projede İBB sıfır çekmiş!

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yolsuzluk operasyonlarının ikinci dalgasında gözaltına alınan isimler arasında İSKİ Genel Müdürü ve üst düzey yöneticiler de yer aldı.

CHP'ye yakınlığıyla bilinen Prof. Dr. Naci Görür'ün operasyon sonrası yaptığı paylaşım tepki çekti.

Naci Görür (AA, Takvim.com.tr Arşiv)Naci Görür (AA, Takvim.com.tr Arşiv)

NACİ GÖRÜR'ÜN "İSKİ" ÇIKIŞI
Deprem uyarılarıyla tanınan ancak son yıllarda siyasallaştığı yönünde eleştiriler alan Naci Görür, hakkında yolsuzluk iddiası bulunan İSKİ Genel Müdürü için şunları söyledi:

"İstanbul'da deprem kadar su kaynaklarının korunması da beka meselesidir. Umarım İSKİ Genel Müdürü bir an önce vazifesinin başına dönerek hayati öneme haiz bu uğraşını sürdürür. Sevgiyle"

Naci Görür'ün X paylaşımıNaci Görür'ün X paylaşımı

AYAR YEDİ: 7 YILDIR YATIRIM YOK SIFIR ÇEKMİŞ
İSKİ'nin yıllardır baraj güvenliği ve altyapı yatırımları konusunda sınıfta kaldığı bilinirken Görür'ün bu paylaşımı tepki çekti.

Jeofizik Mühendisi Kadem Ekşi Naci Görür'e paylaştığı belgelerle "ayar" verdi.

Kadem Ekşi'nin X paylaşımıKadem Ekşi'nin X paylaşımıEkşi, "İyi de hocam sizinde danışman olduğunuz projede İSKİ baraj güçlendirmeleri için yedi yıldır İstanbul'da hiç yatırım yapmamış İBB sıfır çekmiş" dedi.

İSKİ YÖNETİMİNE ADLİ KONTROL
Öte yandan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik 'yolsuzluk' soruşturmasına ilişkin ikinci operasyonda gözaltına alınan 52 şüphelinin savcılıktaki ifade işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 18'i tutuklanırken, 34'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İSKİ Genel Müdür Yardımcısı Begüm Çelikdelen yurt dışına çıkış yasağı ve imza verme, İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa, İSKİ Çevre Koruma Daire Başkanı Adem Şanlısoy ise ev hapsi şeklinde adli kontrol hükmü uygulandı.

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Naci Görür’e İSKİ ayarı: İyi de hocam danışman olduğunuz projede İBB sıfır çekmiş!
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