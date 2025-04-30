Naci Görür’e İSKİ ayarı: İyi de hocam danışman olduğunuz projede İBB sıfır çekmiş!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yolsuzluk operasyonlarının ikinci dalgasında gözaltına alınan isimler arasında İSKİ Genel Müdürü ve üst düzey yöneticiler de yer aldı.

NACİ GÖRÜR'ÜN "İSKİ" ÇIKIŞI Deprem uyarılarıyla tanınan ancak son yıllarda siyasallaştığı yönünde eleştiriler alan Naci Görür , hakkında yolsuzluk iddiası bulunan İSKİ Genel Müdürü için şunları söyledi:

"İstanbul'da deprem kadar su kaynaklarının korunması da beka meselesidir. Umarım İSKİ Genel Müdürü bir an önce vazifesinin başına dönerek hayati öneme haiz bu uğraşını sürdürür. Sevgiyle"

Naci Görür'ün X paylaşımı

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İSKİ'nin yıllardır baraj güvenliği ve altyapı yatırımları konusunda sınıfta kaldığı bilinirken Görür'ün bu paylaşımı tepki çekti.