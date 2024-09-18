Ayşenur Ezgi Eygi’nin otopsi raporuna ulaşıldı! Vücudunda 6 adet metalik cisim...

Batı Şeria'da barışçıl bir gösteri sırasında İsrail askerlerinin katılımcıların üzerine ateş açması sonucu başından vurularak ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Ayşenur Ezgi Eygi 'nin İzmir Adli Tıp Kurumu'nda otopsi incelemesi tamamlandı.

Ayşenur Ezgi Eygi

OTOPSİ RAPORUNA ULAŞILDI

Şehit Eygi'nin otopsi raporuna ulaşıldı.

Raporda barut izi olmadığı, uzak mesafeden yapılan atışla hedef alındığı belirlendi. Ezgi'nin vücudunda 6 adet yabancı metalik cisim bulundu.

NELER OLMUŞTU?

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'da barışçıl bir gösteri sırasında katılımcıların üzerine ateş açmış, Filistinlilere destek amacıyla gösteriye katılan ve ABD vatandaşlığı da bulunan Ayşenur Ezgi Eygi, başından vurularak ağır yaralanmıştı.

Filistinlilere ait bir hastaneye kaldırılan Eygi, 6 Eylül'de tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti.

Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçiliği ve Kudüs Başkonsolosluğunca yürütülen işlemlerin ardından Eygi'nin naaşı, Tel Aviv'den Bakü'ye getirilmiş, dün (18 Eylül) nakledildiği İstanbul ve İzmir'de törenlerle karşılanmıştı.