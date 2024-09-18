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Ayşenur Ezgi Eygi'nin otopsi raporuna ulaşıldı! Vücudunda 6 adet metalik cisim...

Batı Şeria'da İsrail askerlerince katledilen Ayşenur Ezgi Eygi'nin otopsi raporuna ulaşıldı. Şehit Eygi'nin uzak mesafeden yapılan atışla hedef alındığı belirlendi, vücudunda 6 adet yabancı metalik cisim bulundu. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 18 Eylül 2024, 10:25 Güncelleme Tarihi 18 Eylül 2024, 10:25
Ayşenur Ezgi Eygi’nin otopsi raporuna ulaşıldı! Vücudunda 6 adet metalik cisim...

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Batı Şeria'da barışçıl bir gösteri sırasında İsrail askerlerinin katılımcıların üzerine ateş açması sonucu başından vurularak ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Ayşenur Ezgi Eygi'nin İzmir Adli Tıp Kurumu'nda otopsi incelemesi tamamlandı.

Ayşenur Ezgi Eygi Ayşenur Ezgi Eygi

OTOPSİ RAPORUNA ULAŞILDI
Şehit Eygi'nin otopsi raporuna ulaşıldı.

Raporda barut izi olmadığı, uzak mesafeden yapılan atışla hedef alındığı belirlendi. Ezgi'nin vücudunda 6 adet yabancı metalik cisim bulundu.

NELER OLMUŞTU?
İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'da barışçıl bir gösteri sırasında katılımcıların üzerine ateş açmış, Filistinlilere destek amacıyla gösteriye katılan ve ABD vatandaşlığı da bulunan Ayşenur Ezgi Eygi, başından vurularak ağır yaralanmıştı.

Filistinlilere ait bir hastaneye kaldırılan Eygi, 6 Eylül'de tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti.

Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçiliği ve Kudüs Başkonsolosluğunca yürütülen işlemlerin ardından Eygi'nin naaşı, Tel Aviv'den Bakü'ye getirilmiş, dün (18 Eylül) nakledildiği İstanbul ve İzmir'de törenlerle karşılanmıştı.

Eygi'nin cenazesi, İzmir'deki adli tıp işlemlerinin ardından memleketi Aydın'ın Didim ilçesine götürülmüştü.

Eygi, Filistin topraklarının İsrail tarafından işgaline karşı barışçıl ve sivil yöntemlerle Filistinlilere destek veren Uluslararası Dayanışma Hareketi gönüllüsü bir insan hakları aktivistiydi.

2003'te İsrail buldozeri tarafından ezilerek öldürülen ABD vatandaşı Rachel Corrie de aynı harekete mensuptu.

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