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Kur'an bülbülleri Külliye'de! Başkan Erdoğan'dan İslam dünyasına çağrı: Tarihin akışına yön vermek için birlik şart

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kur'an bülbüllerini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ağırladı. "Bugün dünya radikal bir değişimin doğum sancılarını çekiyor" diyen Erdoğan, İslam coğrafyasına " Tarihin akışına yön vermek için birlik şart" çağrısı yaptı. Başkan Erdoğan, "Kısır gündemler ve suni tartışmalar eliyle bizi yolumuzdan alıkoymayı amaçlayan küresel güçlere geçit vermeden üzerimizdeki ölü toprağını atmak zorundayız" dedi.

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Giriş Tarihi :30 Nisan 2025 , 14:43 Güncelleme Tarihi :30 Nisan 2025 , 15:02
Kur’an bülbülleri Külliye’de! Başkan Erdoğan’dan İslam dünyasına çağrı: Tarihin akışına yön vermek için birlik şart

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Uluslararası Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması programında önemli açıklamalarda bulundu.

Erdoğan İslam dünyasına birlik çağrısı yaptı.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Tüm hocalarımızı rahmetle yad ediyorum. Bizleri burada buluşturan Diyanet İşleri'ne teşekkür ediyorum. Kendilerine bereketli çalışmalar diliyorum. Kur'an bülbülü kardeşlerimi ayrı ayrı tebrik ediyorum. 15 yarışmacımızın her birini canı gönülden tebrik ediyorum.

Rabbimiz, Kur'an'ı ağır ağır tane tane okuyun diye emretmiştir. Peygamber efendimiz de Kur'an-ı sesiniz ile güzelleştiriniz diye buyurmuştur. Kur'an'ın berrak ve zarif sesle okunması ondan aldığımız feyzi daha da derinleştiriyor.

Rahmet ve hidayet rehberi Keremullahı huşu içinde okuyan siz Kur'an bülbüllerini bir kez daha tebrik ediyorum.

Kardeşlerim, İslam coğrafyası son 2 asırdır pek çok saldırının böl parçala yönet anlayışı ile sinsi planların hedefi yapıldı.

(İslam coğrafyasıyla) Aramızdaki bağları güçlendirmemiz, Allah'ın ipine sımsıkı sarılmamız, ruh ve gönül birliğimizi baştan tesis ve tahkim etmemiz şarttır Aramızdaki muhabbet şuuru üzülerek söylüyorum; arzu ettiğimiz seviyelere ulaşamıyor. Bu kötü gidişi tersine çevirmek istiyorsak dayanışmamızı yüceltmek mecburiyetindeyiz. Kısır gündemler ve suni tartışmalar eliyle bizi yolumuzdan alıkoymayı amaçlayan küresel güçlere geçit vermeden üzerimizdeki ölü toprağını atmak zorundayız. Şu soruları kendimize samimi şekilde sormak gerekiyor; Müslüman dünyası olarak Birbirimize daha sıkı kenetlenemez miydik? Filistin'de Yemen'de, Lübnan'da daha pek çok yerde çekilen acıları indiremez miydik? Bu sorular çoğaltılabilir... Zararın neresinden dönsek bizim için kar.

"İSLAM DÜNYASI OLARAK SANCILI DÖNEMLERDEN GEÇİYORUZ"

Ya aslımıza döneceğiz, aramızdaki duvarları kaldıracağız. Ya da yapamadıklarımız için nedamet getirmeye devam edeceğiz. Kendi içimizde ve uluslararası platformlarda tam bir birlik şuuruyla hareket etmekten başka yolumuz yoktur. Bize giydirilen gömleği yırtıp atmak zorundayız. Bunu da er ya da geç yapacağımıza inanıyorum. Karşımızdaki şu tablo geleceğimize dair umutlarımızı yeşertiyor.

Unutmayın sefer bizden, zafer Allah'tandır. İslam dünyası olarak sancılı dönemlerden geçiyoruz. Mazlumların çığlıkları yüreklerimizi kor ateş gibi dağlıyor. Tüm bunlara rağmen umudumuzu kaybetmiyoruz. İman varsa imkanın da olduğunu biliyoruz.

Ödül sahiplerini bir kez daha tebrik ediyorum. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum."


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