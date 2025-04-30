MEMUR VE EMEKLİYE TEMMUZ HESABI | Kim ne kadar alacak? Emekliye %17.91 memura %16.8 zam

MEMURA EN AZ 51 BİN TL

Ocak ayında en düşük memur maaşı 43 bin 726 liraya, en düşük memur emeklisi aylığı da 19 bin 617 liraya çıkmıştı. Eğer Temmuz zammı yüzde 16.8 olursa en düşük maaş memurlarda 51 bin 71 liraya, memur emeklilerinde 22 bin 913 liraya ulaşacak.

Aile yardımı dahil öğretmen (1/4) maaşı 52 bin 935 liradan 61 bin 828 liraya, polis maaşı (8/1) 58 bin 938 liradan 68 bin 839 liraya, hemşire maaşı 53 bin 465 liradan 62 bin 447 liraya yükselecek.

EMEKLİYE EN AZ 17 BİN TL

Anketteki tahminler gerçekleşirse SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin kök aylıkları yüzde 17.91 artacak. Bu artışın taban aylık ödemesine de yansıtılması söz konusu olabilecek.



Eğer taban aylık bu oranda artırılırsa emeklilerin eline geçecek en düşük ödeme 17 bin 60 liraya yükselecek. Emeklilerin zam oranı, refah payı ile de yükseltilebilecek. Ancak hem taban aylık hem refah payı konusundaki kararlar Temmuz ayında verilecek.

