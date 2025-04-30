MEMUR VE EMEKLİYE TEMMUZ HESABI | Kim ne kadar alacak? Emekliye %17.91 memura %16.8 zam

20 milyonu aşkın memur ve emekliyi şimdiden Temmuz zammı heyecanı sardı. Zam oranında enflasyon belirleyici olacağı için, veriler de yakın takibe alındı.
SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Temmuz zammının oranını bu yılın ilk 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon gösterecek. Bu oran kök aylıklara yansıtılacak. İlk 6 aylık enflasyonun yüzde 6'yı aşan kısmı da memurların ve memur emeklilerinin yüzde 5'lik Temmuz zammına eklenecek farkı ortaya koyacak.
GÖZLER 5 MAYIS'TA
Şu ana kadar 6 aylık veriden 3'ü belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre; Ocak-Mart enflasyonu yüzde 10.06 olarak gerçekleşti. 3 aylık oranlara göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 10.06 artış oluşurken, memurların ve memur emeklilerinin zam oranı da yüzde 3.83'lük enflasyon farkıyla yüzde 9.02'ye yükseldi. Geriye 3 aylık enflasyon verisi kaldı. Bunlardan Nisan ayı enflasyonu da 5 Mayıs'ta belli olacak. Böylece zam oranları büyük ölçüde şekillenecek.
NE KADAR ARTIŞ BEKLENİYOR?
Temmuz zammı merakla beklenirken, ipuçları da var. Merkez Bankası'nın Nisan ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'nde Nisan enflasyonu yüzde 3.07, Mayıs enflasyonu yüzde 2.20, Haziran enflasyonu yüzde 1.70 olarak tahmin edildi. Bu tahmin gerçekleşirse ilk 6 aylık enflasyon yüzde 17.91'i bulacak. Bu durumda SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 17.91, memurlar ve memur emeklileri de yüzde 11.24 enflasyon farkıyla yüzde 16.80 zam alabilecek.
MEMURA EN AZ 51 BİN TL
Ocak ayında en düşük memur maaşı 43 bin 726 liraya, en düşük memur emeklisi aylığı da 19 bin 617 liraya çıkmıştı. Eğer Temmuz zammı yüzde 16.8 olursa en düşük maaş memurlarda 51 bin 71 liraya, memur emeklilerinde 22 bin 913 liraya ulaşacak.
Aile yardımı dahil öğretmen (1/4) maaşı 52 bin 935 liradan 61 bin 828 liraya, polis maaşı (8/1) 58 bin 938 liradan 68 bin 839 liraya, hemşire maaşı 53 bin 465 liradan 62 bin 447 liraya yükselecek.
EMEKLİYE EN AZ 17 BİN TL
Anketteki tahminler gerçekleşirse SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin kök aylıkları yüzde 17.91 artacak. Bu artışın taban aylık ödemesine de yansıtılması söz konusu olabilecek.
Eğer taban aylık bu oranda artırılırsa emeklilerin eline geçecek en düşük ödeme 17 bin 60 liraya yükselecek. Emeklilerin zam oranı, refah payı ile de yükseltilebilecek. Ancak hem taban aylık hem refah payı konusundaki kararlar Temmuz ayında verilecek.
* Memur ve emeklisi zam oranı: % 9.02
* En düşük memur maaşı: 47.670 TL
* En düşük memur emeklisi aylığı: 21.387 TL
NELER OLACAK?
* Nisan TÜFE tahmini: % 3.07
* Mayıs TÜFE tahmini: % 2.20
* Haziran TÜFE tahmini: % 1.70
* 6 aylık enflasyon: % 17.91
* SSK ve Bağ-Kur emeklisi artışı: % 17.91
* Memur ve emeklisi enflasyon farkı: % 11.24
* Memur ve emeklisi zam oranı: % 16.8
* En düşük memur maaşı: 51.071 TL
* En düşük memur emeklisi aylığı: 22.913 TL
* En düşük SSK ve Bağ-Kur emekli aylığı: 17.060 TL