İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik gerçekleştirilen yolsuzluk soruşturması kapsamında 3 ilde düzenlenen 2. dalga operasyonda mahkemeye sevk edilen 30 şüpheliden 18'i tutuklandı. MEDYA AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun'un eşi Zeynep Ayten Gözdem Ongun'a ise ev hapsi verildi. Ongun'un emniyet ve savcılık ifadeleri pes dedirtti.
500'E YAKIN TAKİPÇİSİ VAR
İfadesinde aylık gelirinin 80 bin TL olduğunu beyan eden Zeynep Ayten Gözdem Ongun'un sosyal medya üzerinden satış yaptığı bir seramik hesabı bulunmakta. 500'e yakın takipçisi bulunan Ongun kendisini kadın girişimci ve tasarımcı firma olarak nitelendiriyor.
AYLIK KİRASI 310 BİN TL OLAN VİLLADA OTURUYORLAR
İBB'ye ait olan Müze Gazhane'de gerçekleştirilen bir sergide sanatçı olarak yer alan Ongun'un Nişantaşı'nda henüz açılışını yapamadığı bir dükkânı olduğu da ortaya çıktı. Soruşturma ile birlikte Ongun çiftinin Acarkent'te aylık kirası 310 bin TL olan lüks villada oturduğu da öğrenildi. Çiftin bir yıllık kira ve depozito ücreti olan 4,5 milyon TL'yi peşin olarak ödedikleri tespit edildi.
"İMAMOĞLU YARDIM EDİYOR DEMİŞTİ"
Aylık kazancını 350 bin TL beyan eden Murat Ongun ve 80 bin TL kazanan Gözdem Ongun'un bu parayı nasıl karşılaştıkları büyük merak konusu oldu. Murat Ongun geçtiğimiz günlerde verdiği bir röportajda kirayı ortak gelirlerinden ödediklerini beyan ederek, "Başkanımız Ekrem İmamoğlu bana, maddi olarak destek olmuştur." ifadelerini kullanmıştı.
2 KİLO ALTIN ALDI
Ancak Gözdem Ongun ifadesinde adeta eşini yalanladı. İlk olarak eşi Ongun'un kira bedelini elden elden verdiğini söyleyen Gözdem Ongun'un hesabına bir firmadan 4,5 milyon TL'lik ödeme yapıldığı tespit edildi. Gözdem Ongun, 4,5 milyon TL tutarlı yıllık kira ile 2 aylık depozito parasının ödemesinin İmamoğlu'nun geciktirmesi üzerine Giresun'a gidip kayınvalidesinden yaklaşık 2 kilo tutacak kadar altınlarını aldığını, bu altınları da Rize'ye gidip bozdurduğunu iddia etti.
RİZE'YE HİÇ GİTMEDİ
Gözdem Ongun, ifadesinde bu durumu "Kayınvalidem Giresun'da yaşamaktadır. Ev sahibi bir sergi yapacağı için evin kira parasını ve depozitoyu bizden talep etti. Murat bu parayı Ekrem İmamoğlu'ndan alıp ev kirasını ödeyecekti ancak para gecikince ve Murat da parayı veremediği için çocuğun sünnet, kızımın doğumu ve düğünden gelen kayınvalidemde duran altınları alarak Rize'de bir kuyumcuya götürdüm. Götürdüğüm kuyumcunun adresini hatırlamıyorum. Burada vermiş olduğum altınların parası benim hesabıma havale edildi." sözleri ile açıkladı. Savcılığın yaptığı araştırmaya göre; Gözdem Ongun'un o tarih aralığında Rize'ye hiç gitmediği ortaya çıktı.
İSTANBUL'DA İKİ KASALARI BULUNMASINA RAĞMEN ALTINLAR KAYINVALİDEDEN ÇIKTI
Zeynep Ongun'un ifadeleri Murat Ongun'un İmamoğlu'nun kiraya destek olduğu beyanını da boşa çıkardı. Gözdem Ongun İmamoğlu'nun destek değil kiranın tamamını ödediğini ifade etti. Çelişkiler bununla da sınırlı kalmadı. İstanbul'da iki ayrı bankada kasası bulunan Ongun çiftinin düğün ve çocuklarının sünnet altınları olduğunu iddia ettikleri tutarı, neden Giresun'da kayınvalidesinin evinde muhafaza ettikleri anlaşılmadı.
3 YILLIK FİRMA 16 MİLYONU GEÇKİN ÖDEME
Öte yandan Gözdem Ongun'un 2022'de kurduğu takı firmasına, İBB iştiraklerinden Medya A.Ş.'den ihale alan firmalardan milyonluk havaleler yapıldığı ortaya çıktı. Ongun, 3 yıl önce faaliyete geçen takı şirketine farklı zamanlarda yapılan 16 milyon 559 bin 422 TL'lik ödemelere ilişkin, promosyon ürün satışı yaptığını savundu. Gözdem Ongun ifadesinde, eşi Murat Ongun'un arkadaşı olan Emrah Bağdatlı'nın hesabından gönderilen 768 bin TL'lik transfere ilişkin ise yılbaşı öncesi satış yaptığını söyledi. Gözdem Ongun'un evinde yapılan aralamalarda, 83 bin 700 TL, 227 dolar, 31 bin 277 euro, 1640 sterlin ele geçirildi. Ongun bu paraları eşi tutuklandıktan sonra lazım olacağını düşünerek yakınlarından borç aldığını iddia etti. Gözdem Ongun'a ürünleri hangi kargo ile gönderdiği sorulduğunda ise ürünleri tanımadığı bir kişinin gelip kendisinden teslim aldığını iddia etti. Müşteki firmalar kendilerine takı gelmediğini ileri sürerken, Ongun'un kasası Emrah Bağdatlı'nın baskısı ile para göndermek zorunda kaldıklarını iddia ettiler.
İŞTE O ŞİRKETLER
Ongun'un takı satışı yaptığı şirketine, Aktif Spor Denizcilik İnşaat Reklam isimli firmadan 756 bin TL, Pluto Lojistik'ten 750 bin TL, Aslım Reklam ve Tekstil firmasından 110 bin 716 TL gönderildiği belirlendi. ED İletişim Reklam A.Ş.'den 105 bin 288 TL, TLSYK Roll Organizasyon Hizmetleri'nden 118 bin 616 TL, KMD Reklam Ajansı'ndan 95 bin 360 TL, Mürettebat Event Medya Fuarcılık PR şirketinden 136 bin, Lap Turizm Organizasyon firmasından 133 bin 638 TL, Urbenmedia Reklam ve İletişim firmasından 288 bin TL, Adstation Event Medya A.Ş.'den 600 bin TL gönderildiği belirlendi.