İSTANBUL'DA İKİ KASALARI BULUNMASINA RAĞMEN ALTINLAR KAYINVALİDEDEN ÇIKTI Zeynep Ongun'un ifadeleri Murat Ongun'un İmamoğlu'nun kiraya destek olduğu beyanını da boşa çıkardı. Gözdem Ongun İmamoğlu'nun destek değil kiranın tamamını ödediğini ifade etti. Çelişkiler bununla da sınırlı kalmadı. İstanbul'da iki ayrı bankada kasası bulunan Ongun çiftinin düğün ve çocuklarının sünnet altınları olduğunu iddia ettikleri tutarı, neden Giresun'da kayınvalidesinin evinde muhafaza ettikleri anlaşılmadı.

3 YILLIK FİRMA 16 MİLYONU GEÇKİN ÖDEME Öte yandan Gözdem Ongun'un 2022'de kurduğu takı firmasına, İBB iştiraklerinden Medya A.Ş.'den ihale alan firmalardan milyonluk havaleler yapıldığı ortaya çıktı. Ongun, 3 yıl önce faaliyete geçen takı şirketine farklı zamanlarda yapılan 16 milyon 559 bin 422 TL'lik ödemelere ilişkin, promosyon ürün satışı yaptığını savundu. Gözdem Ongun ifadesinde, eşi Murat Ongun'un arkadaşı olan Emrah Bağdatlı'nın hesabından gönderilen 768 bin TL'lik transfere ilişkin ise yılbaşı öncesi satış yaptığını söyledi. Gözdem Ongun'un evinde yapılan aralamalarda, 83 bin 700 TL, 227 dolar, 31 bin 277 euro, 1640 sterlin ele geçirildi. Ongun bu paraları eşi tutuklandıktan sonra lazım olacağını düşünerek yakınlarından borç aldığını iddia etti. Gözdem Ongun'a ürünleri hangi kargo ile gönderdiği sorulduğunda ise ürünleri tanımadığı bir kişinin gelip kendisinden teslim aldığını iddia etti. Müşteki firmalar kendilerine takı gelmediğini ileri sürerken, Ongun'un kasası Emrah Bağdatlı'nın baskısı ile para göndermek zorunda kaldıklarını iddia ettiler.