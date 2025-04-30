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Evlenecek gençlere alışverişte indirim desteği! Bakan Göktaş 20 firmayı açıkladı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, evlenecek çiftlere verilecek yeni destek kampanyasının detaylarını açıkladı. 20 firmanın gençlere mobilyadan beyaz eşyaya, ev tekstilinden mutfak eşyalarına kadar ihtiyaçlarını karşılayacak ürünlerde özel indirimler sunacağını belirten Göktaş, "Projeden faydalanacak gençlerimiz, e-devlet’ten edinecekleri indirim kodu ile kolaylıkla bu imkândan faydalanabilecek." dedi.

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Giriş Tarihi :30 Nisan 2025 , 11:23 Güncelleme Tarihi :30 Nisan 2025 , 11:44
Evlenecek gençlere alışverişte indirim desteği! Bakan Göktaş 20 firmayı açıkladı

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Ankara'da evlenecek çiftlere yeni destek kampanyasının detaylarını açıkladı.

Bakan Göktaş, Aile ve Gençlik Fonundan yararlanacak gençlere güzel bir destek sunduklarını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"20 FİRMAMIZ, EVLENECEK GENÇLERİMİZE ÖZEL İNDİRİMLER SUNACAK"
Yeni yuvalara, yeni hayatlara bir katkı sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Biraz sonra imzalayacağımız protokolle 20 firmamız, evlenecek gençlerimize özel indirimler sunacak. Ben bu vesileyle tüm firmalarımıza ayrı ayrı teşekkürlerimi sunuyorum.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş (AA)Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş (AA)

Aile,bizi biz yapan değerlerin özüdür, kaynağıdır. Bu özü, bu kaynağı korumak, geleceğimize yapılan en kıymetli yatırımdır. Bu bilinçle, 2025 Aile Yılı'nı bir başlangıç yılı ilan ettik.

Sadece bir yıl değil, yeni bir vizyon, yeni bir yolculuk başlattık. Sayın Cumhurbaşkanımız, Aile Yılını ilan ederken, vatandaşlarımızla müjdeler paylaşmıştı.

Onlardan biri de Aile ve Gençlik Fonu kapsamında yürüttüğümüz "Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi"nin 81 ilimizde yaygınlaştırılmasıydı.

Ve aynı gün, Türkiye'nin dört bir yanından evlenecek gençlerimizin başvurularını almaya başlamıştık. Bugün 98 bin çiftimizin başvuruda bulunması projeye gösterdikleri ilginin en somut kanıtıdır.

Program kapsamında ise bugüne kadar 55 bin 296 gencimizin sağlıklı ve güçlü aileler kurmaları için eğitim ve aile danışmanlığı hizmeti sunduk.

Aile ve Gençlik Fonu'ndan faydalanan 15 bin 304 gencimize bugüne kadar 1 milyar 147 milyon lira kredi ödemesi gerçekleştirdik. Nikah tarihleri yaklaştıkça hak sahibi çiftlerimize kredi ödemelerini yapmaya edeceğiz.

Gelin ve damat (Takvim.com.tr)Gelin ve damat (Takvim.com.tr)

Şimdi de, özel sektörümüzün değerli katkılarıyla, her bir çiftimize hayat yolculuklarında yeni imkânlar sunuyoruz.

HANGİN ÜRÜNLERDE İNDİRİM OLACAK?
Mobilyadan beyaz eşyaya, ev tekstilinden mutfak eşyalarına kadar ihtiyaçlarını karşılayacak ürünleri özel indirimlerle temin etmelerini mümkün kılıyoruz.

Destek veren firmalar, mevcut indirimlere ek olacak şekilde %5'ten %35'e varan oranlarda indirimler sağlayacak.

Gelin ve damat (Takvim.com.tr)Gelin ve damat (Takvim.com.tr)

ÇİFTLER KAMPANYADAN NASIL FAYDANALACAK?
Bunun yanı sıra yerelde de valiliklerimiz, belediyelerimiz, yerel işletmelerimizle iş birliği yaparak, genç çiftlerimize farklı alanlarda destekler sunmaya devam ediyoruz.

Projeden faydalanacak gençlerimiz, e-devlet'ten edinecekleri indirim kodu ile kolaylıkla bu imkândan faydalanabilecek. Bu sayede, gençlerimizin evlilik süreçlerini daha kolay ve huzurlu hale getireceğiz. Gençlerimize destek olacağız. Yeni kurulan yuvalara güç katacağız".

İşte evlenecek gençlere özel indirimler sunan 20 firma:
Vestel, Bellona, İstikbal, Mondihome, Arçelik, Beko, Hepsiburada, Kütahya Porselen, Modalife, Karaca, Kelebek, Doğtaş, Lova yatak, Englısh Home, Fakir, Adore, Hatemoğlu, Tümbir, Damat- Tween, KİP..

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