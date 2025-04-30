"20 FİRMAMIZ, EVLENECEK GENÇLERİMİZE ÖZEL İNDİRİMLER SUNACAK" Yeni yuvalara, yeni hayatlara bir katkı sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Biraz sonra imzalayacağımız protokolle 20 firmamız, evlenecek gençlerimize özel indirimler sunacak. Ben bu vesileyle tüm firmalarımıza ayrı ayrı teşekkürlerimi sunuyorum.

Bakan Göktaş, Aile ve Gençlik Fonu ndan yararlanacak gençlere güzel bir destek sunduklarını belirterek şu ifadeleri kullandı:

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş (AA)

Aile,bizi biz yapan değerlerin özüdür, kaynağıdır. Bu özü, bu kaynağı korumak, geleceğimize yapılan en kıymetli yatırımdır. Bu bilinçle, 2025 Aile Yılı'nı bir başlangıç yılı ilan ettik.

Sadece bir yıl değil, yeni bir vizyon, yeni bir yolculuk başlattık. Sayın Cumhurbaşkanımız, Aile Yılını ilan ederken, vatandaşlarımızla müjdeler paylaşmıştı.

Onlardan biri de Aile ve Gençlik Fonu kapsamında yürüttüğümüz "Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi"nin 81 ilimizde yaygınlaştırılmasıydı.

Ve aynı gün, Türkiye'nin dört bir yanından evlenecek gençlerimizin başvurularını almaya başlamıştık. Bugün 98 bin çiftimizin başvuruda bulunması projeye gösterdikleri ilginin en somut kanıtıdır.

Program kapsamında ise bugüne kadar 55 bin 296 gencimizin sağlıklı ve güçlü aileler kurmaları için eğitim ve aile danışmanlığı hizmeti sunduk.

Aile ve Gençlik Fonu'ndan faydalanan 15 bin 304 gencimize bugüne kadar 1 milyar 147 milyon lira kredi ödemesi gerçekleştirdik. Nikah tarihleri yaklaştıkça hak sahibi çiftlerimize kredi ödemelerini yapmaya edeceğiz.