Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Ankara'da evlenecek çiftlere yeni destek kampanyasının detaylarını açıkladı.
Bakan Göktaş, Aile ve Gençlik Fonundan yararlanacak gençlere güzel bir destek sunduklarını belirterek şu ifadeleri kullandı:
"20 FİRMAMIZ, EVLENECEK GENÇLERİMİZE ÖZEL İNDİRİMLER SUNACAK"
Yeni yuvalara, yeni hayatlara bir katkı sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Biraz sonra imzalayacağımız protokolle 20 firmamız, evlenecek gençlerimize özel indirimler sunacak. Ben bu vesileyle tüm firmalarımıza ayrı ayrı teşekkürlerimi sunuyorum.