atv’nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman’dan seyircisine büyük sürpriz!

Bu güçlü geri dönüş Kuruluş Osman hayranları arasında büyük bir heyecan yarattı. Cengiz Coşkun'un yeniden Turgut Alp karakteriyle ekrana gelmesi, dizinin hikâyesine yeni bir derinlik katarken, izleyicilerin ilgisini daha da artırdı.

Kaynak: atv

Kuruluş Osman, tarihi atmosferi, savaş sahneleri ve karakter gelişimleriyle dikkat çekerken, Turgut Alp'in yeniden yer alacağı bölümler dizinin yapısını daha da güçlendirecek. Cesareti ve liderlik özellikleriyle bilinen Turgut Alp'in, Osman Bey ile nasıl bir yolda ilerleyeceği ve dizideki yeni gelişmelere nasıl yön vereceği merakla bekleniyor.

Kaynak: atv

Yapım ve proje tasarımı Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği dizi, atv ekranında çarşamba akşamlarına damga vurmaya devam edecek.