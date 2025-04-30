1.381 Engelli Öğretmen atama sonuçları 2025: MEB EKPSS engelli öğretmen yerleştirme sonuçları nasıl öğrenilir? Branş dağılımı...
2025 yılında yapılacak engelli öğretmen atamaları için ayrılan 1.381 kontenjan büyük heyecan yaratmıştı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 24 Şubat – 10 Mart 2025 tarihleri arasında alınan başvurular sonrası gözler atama sonuçlarına çevrildi. Başvuru sürecinde belgeleri onaylanan adaylar sabırsızlıkla yerleştirme sürecine ilişkin resmi açıklamaları beklerken Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan beklenen tarih geldi.
Giriş Tarihi: 30.04.2025 06:20
Güncelleme Tarihi: 30.04.2025 06:20