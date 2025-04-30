Kadraj Galeri Kadraj İkon 1.381 Engelli Öğretmen atama sonuçları 2025: MEB EKPSS engelli öğretmen yerleştirme sonuçları nasıl öğrenilir? Branş dağılımı...

1.381 Engelli Öğretmen atama sonuçları 2025: MEB EKPSS engelli öğretmen yerleştirme sonuçları nasıl öğrenilir? Branş dağılımı...

2025 yılında yapılacak engelli öğretmen atamaları için ayrılan 1.381 kontenjan büyük heyecan yaratmıştı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 24 Şubat – 10 Mart 2025 tarihleri arasında alınan başvurular sonrası gözler atama sonuçlarına çevrildi. Başvuru sürecinde belgeleri onaylanan adaylar sabırsızlıkla yerleştirme sürecine ilişkin resmi açıklamaları beklerken Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan beklenen tarih geldi.

Giriş Tarihi: 30.04.2025 06:20 Güncelleme Tarihi: 30.04.2025 06:20
1.381 Engelli Öğretmen atama sonuçları 2025: MEB EKPSS engelli öğretmen yerleştirme sonuçları nasıl öğrenilir?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 28 Nisan Pazartesi günü Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklama, binlerce engelli öğretmen adayı için beklenen müjdeyi beraberinde getirdi. Başkan Erdoğan, toplam 1381 engelli öğretmenin atamasının 30 Nisan 2025 Çarşamba günü elektronik ortamda gerçekleştirileceğini duyurdu. İki aşamalı süreçte, ön başvuruları onaylanan adaylar tercih başvurularını da tamamlamıştı.

1.381 Engelli Öğretmen atama sonuçları 2025: MEB EKPSS engelli öğretmen yerleştirme sonuçları nasıl öğrenilir?

EKPSS Puan Üstünlüğü Belirleyici Olacak
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılacak atamalar, EKPSS lisans düzeyi puan üstünlüğüne göre ve tamamen dijital ortamda gerçekleştirilecek. Adaylar, tercih ettikleri branşlar ve puanlarına göre sıralanacak.

1.381 Engelli Öğretmen atama sonuçları 2025: MEB EKPSS engelli öğretmen yerleştirme sonuçları nasıl öğrenilir?

Puanların eşit olması halinde sırasıyla diploma mezuniyet tarihi daha erken olan ve ardından yaşı büyük olan adaylara öncelik tanınacak.

1.381 Engelli Öğretmen atama sonuçları 2025: MEB EKPSS engelli öğretmen yerleştirme sonuçları nasıl öğrenilir?

Sonuçlar e-Devlet Üzerinden Açıklanacak
Atama sonuçları bugün (30 Nisan 2025) e-Devlet sistemi üzerinden ilan edilecek. Adaylar, kişisel e-Devlet kullanıcı adı ve şifreleri ile sisteme giriş yaparak atama durumlarını sorgulayabilecek.

1.381 Engelli Öğretmen atama sonuçları 2025: MEB EKPSS engelli öğretmen yerleştirme sonuçları nasıl öğrenilir?

Göreve Başlama Tarihi Belli Oldu
Ataması gerçekleşen öğretmenler 1 Eylül 2025 itibarıyla görevlerine başlayacak. Bu kapsamda görevlendirilen eğitimciler, ilgili illerdeki okullara kadrolu olarak atanacak.