Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulunuyor.

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Başkan Erdoğan'ın açıklamalarının satır başları:

Sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Grup toplantımızın, değerlendirmelerimizin ülkemiz, milletimiz ve demokrasimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bizleri takip eden vatandaşlarımıza sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum.

Geçen hafta çarşamba günü 23 Nisan'ı kutladık. Sizlerle 1920'den bugüne Türkiye'nin istiklali için emek vermiş, ter dökmüş tüm vekiller adına şükranlarımı sunuyorum.

Gazi Mustafa Kemal'in yanı sıra ilk meclisteki tüm vekilleri bu vesile ile rahmetle yad ediyorum.

VESAYETİN GÖLGESİNE İZİN YOK

27 Nisan Pazar günü milli iradeye yapılan hadsizliğin 18. sene-i devriyesiydi. 27 Nisan Meclis iradesini hiçe sayma girişimiydi. Milletin emanetine ve Türk demokrasisine cesaretle sahip çıktık. O gün aslında tarihin akışını da değiştirdik. Bundan sonra da demokrasimize vesayetin gölgesinin düşmesine izin vermeyeceğiz.

TEŞKİLATI UYARDI HEDEFİ AÇIKLADI

AK Parti milletin desteği ile girdiği her mücadeleden galip çıkmış bir partidir. Yaşadığımızı sıkıntıları kayıpları aramızdaki mesafeyi bu açıdan okumak zorundayız. Kabahati asla millette aramayacağız, kendimizde soracağız. Neyi yarım yamalak yaptığımıza odaklanacağız. Yeniden milletimize yönelip milletimiz ile daha güçlü kucaklaşıp yek vücut olacağız. Aksi takdirde mum gibi eriyip giden partilerden birine dönüşürüz. 15 yıl önce 2023 vizyonu dedik ve bu hedefe ulaştık. Şimdi de 2053 diyoruz. Uzak bir tarih gibi göründüğüne bakmayın, iktidara geldiğimizde de 2023 uzak tarih gibiydi. Nefesimizin kesileceğini söyleyenler çıkmıştı, onları hayal kırıklığına uğrattık. Pekleşe pekleşe yolumuza devam ettik. Kuvvetle cesaretle geleceğe güvenle umutla heyecanla bakıyoruz. Unutmayın sel gider kum kalır, asıl olan milletimiz ile aramızdaki bağdır. 86 milyona kazandırdığımız hizmetlerdir. Asıl olan necip milletimizin hayır duasıdır.

Biz lisanı halimizi doğru düzgün, sağlam tutarsak bir şey söylememize zaten hacet kalmaz. Karşımızdakileri ne dediğinin hangi yalanları savurduğunun da önemi yoktur böyle durumda. Eğer bozulursa istediğimiz kadar güzel vaatle çıkalım insanların karşısına beyhudedir.

CHP'Lİ ÖZEL SERT TEPKİ

CHP, Meclis'teki sandayla sayısına göre en büyük muhalefet partisidir. CHP'nin başındaki zat sokak dedikodularıyla muhalefet yaptığı zannediyor.



Özel, FETÖ'cülerin üfürüğüyle siyaset yapıyor. Ucuz yollardan gündeme gelmeye çalışıyor. Batı'daki yolsuzluk operasyonlarına alkış tutarken kendi partisini ahtapot gibi saran ahlaksızları demokrasi kahramanı ila ediyor.



