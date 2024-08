Ateşkes beklerken katliam | İsrail ordusu Gazze’de okula saldırı düzenledi! En az 100 Filistinli hayatını kaybetti! Türkiye’den peş peşe tepkiler

"Şehitlere rahmet, yaralılara şifa diliyorum. Yapılan zulüm ve katliamları, bunlara sessiz kalarak ortak olanları bir kez daha lanetliyorum. Kana doymayan, diplomasiyi her türlü provokasyon ile sabote eden, bölgesel ve küresel barışı tehdit eden Netanyahu hükümeti insanlık vicdanında ve uluslararası hukuk önünde vereceği hesabı büyütmeye devam ediyor. Kötülüğü faşist bir anlayışla sıradanlaştırmaya, zulmü kanıksatmaya, insani erdemleri savunanların moral gücünü kırmaya güçleri yetmeyecek. İnsanlığın kolektif hafızasında yer eden bu azgınlıklar zalimlerin peşini hiçbir zaman bırakmayacak. Adalet, insanlık ve barış eninde sonunda kazanacak. Toprakları işgal altında olan, savaş makinalarına karşı tüm insanlık adına şanlı bir direniş sergileyen mazlum Filistin halkı ile dayanışmamızı her türlü imkanımız ile sürdüreceğiz. Başkenti Doğu Kudüs olan özgür ve bağımsız Filistin devleti için çabalarımız aralıksız devam edecektir. Tüm ülkeleri ve kurumları yaşanan işgali ve zulmü durdurmak için tarihi ve insani sorumluluklarını yerine getirmeye, çok geç kalmış olsa da görevlerini yapmaya davet ediyoruz."

Yılmaz Tunç'un paylaşımı.

MISIR'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Mısır, İsrail ordusunun, Gazze kentinde yerinden edilenlerin sığındığı bir okula düzenlediği ve en az 100 Filistinlinin öldürüldüğü saldırının ardından açıklamada bulundu.



Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Derec Mahallesi'nde yerinden edilenlerin sığındığı Et-Tabiin Okulu'nu bombalamasının "en güçlü ifadelerle" kınandığı belirtildi.



Gazze Şeridi'ndeki Filistin halkına koruma sağlayacak ve savunmasız sivillerin hedef alınmasına son verecek "ortak ve etkili bir uluslararası tutum" çağrısında bulunulan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:



"Arabulucuların Gazze Şeridi'nde ateşkes formülüne ulaşmaya yönelik çabaları her yoğunlaştığında, geniş çaplı suçların işlenmeye ve çok sayıda silahsız sivilin kasten öldürülmeye devam etmesi, İsrail tarafında bu acımasız savaşı sona erdirme konusunda siyasi irade eksikliği olduğunun kesin kanıtıdır."



Açıklamada, "Gazze Şeridi'ne insani yardım girişinin sağlanması için diplomatik çabalara, uluslararası nüfuza sahip tüm taraflarla yoğun temaslara ve ne kadar zor olursa olsun, hangi engellerle karşılaşılırsa karşılaşılsın ateşkesi sağlamak için çalışmaya devam edeceğiz." ifadeleri kullanıldı.

UZMAN İSİMLER GELİŞMELERİ DEĞERLENDİRDİ

Uluslararası İlişkiler Uzmanı Dr. Cihan Günyel, A Haber ekranlarında bombalı katliamın ateşkes sürecini nasıl etkileyeceğine dair değerlendirmelerde bulundu.

Günyel, "ABD, Katar, Mısır ateşkes sürecini tekrar başlatmıştı ama yine katliama devam edildi. İsrail, her seferinde sivilleri katlediyor ve her seferinde aynı bahaneye sığınıyor. Her seferinde İsrail, ateşkes sürecini sabote edecek durumlara imza atıyor. Haniye'nin şehit edilmesi ateşkes sürecine başlı başına bir sabotaj girişimiydi. ABD yetkilileri uluslararası kamuoyunu teskin etmeye çalışılıyor. Uluslararası kamuoyunda İran- İsrail- Hizbullah gerilimi öne çıkıyor. Gazze geri plana atılıyor. İsrail, Hizbullah'ın saldırı yapmasını yapmasını ve gerekçesi olmasını istiyor. İsrail, ABD'nin de desteğini almadan bunu yapamaz. " dedi.

İSRAİL'İN 2 YAKLAŞIMI OLABİLİR

Uluslararası İlişkiler Uzmanı Doç. Dr. Ali Fuat Gökçe ise şunları söyledi:

Bunun hiçbir açıklaması yok. Geceyi geçirmek için bulundukları okul vuruluyor. İsrail bunu nasıl açıklayacak acaba? Hamas'a terör örgütü diyorsanız bunun da mücadele yöntemi var. Hani hukuk demokrasi devletiydiniz? Bu durumu izah etmek mümkün değil. Dünya için utanç verici. İsrail istediği başarıyı elde edemedi. Askeri hedef olarak rehineleri kurtarmak istedi ama kurtaramadı. Hamas'ı yok etmeye çalışırken, sivilleri katlediyorlar. Dünya ise bunu alkışlıyor.

Gazze'de ateşkes müzakereleri için tarafların 15 Ağustos Perşembe günü Doha veya Kahire'de bir araya geleceğine vurgu yapan Gökçe, "İsrail'in iki yaklaşımı olabilir. Hamas'ı istediği çerçevede ateşkese zorlamak için bu katliamı yapmış olabilir. Hamas'ın Abbas ile masada yer alması gerekiyor. Ancak İsrail Hamas'ı masada istemiyor. İsrail, sivillere Hamas olduğu takdirde siz masaya oturamazsınız mesajı veriyor olabilir. 2. durum ise; İsrail, savaş istiyor ateşkes istemiyor. " dedi.