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CHP'de birbirini satan satana! TAKVİM, Veli Gümüş'ün tutukluluk ifadesine ulaştı: Fidan Gül'ün adını verdi "İmamoğlu kumpasçı" dedi

CHP'li Beykoz Belediyesi'ndeki ihale vurgununa yönelik soruşturma derinleşiyor. Ekrem İmamoğlu'nun Beylikdüzü'nden Beykoz'a transfer ettiği Fidan Gül savcılık sorgusunda Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler ve özel kalem müdürü Veli Gümüş'e suçu attı. Takvim.com.tr, Gümüş’ün Beykoz Sulh Ceza Mahkemesi'ndeki tutukluluk savunmasına ulaştı. Gümüş'ün ifadesinde "Ekrem İmamoğlu ve ekibinin, kumpas kurduğunu düşünüyorum" dedi.

Giriş Tarihi :29 Nisan 2025 , 13:25 Güncelleme Tarihi :29 Nisan 2025 , 13:27
CHP’de birbirini satan satana! TAKVİM, Veli Gümüş’ün tutukluluk ifadesine ulaştı: Fidan Gül’ün adını verdi İmamoğlu kumpasçı dedi

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CHP'li Beykoz Belediyesi'ne yönelik "ihaleye fesat karıştırma" ile "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, üyelik ve yardım" suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında, Belediye Başkanı Alaattin Köseler, Özel Kalem Müdürü Veli Gümüş ve Belediye Başkan Yardımcısı Fidan Gül, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Gül, savcılıktaki ifadesinde firmalarla toplantıları Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler ve özel kalem müdürü Gümüş'ün yaptığını ileri sürerek suçu onlara attı.

Tartışmalar sürerken Özel Kalem Müdürü Veli Gümüş'ün Beykoz Sulh Ceza Mahkemesi'ndeki tutukluluk savunması ortaya çıktı. Gümüş, "Ekrem İmamoğlu ve ekibinin, bana ve Başkan Bey'e kumpas kurduğunu düşünüyorum" dedi.

FİDAN GÜL'ÜN ADINI VERDİ

Takvim.com.tr, Veli Gümüş'ün tutukluluk savunmasına ulaştı:

Ben bu konuda daha önce vermiş olduğum savunmalarımı aynen tekrar ederim. Fidan Gül'ün ifadeleri doğru değildir. Onur Demirci ve Mustafa Karadağ'ı simaen tanıyorum. Alaattin Bey'in odasında Fidan Gül ile bu şahısların tanışması olayı gerçekleşmemiştir. Bunlar Fidan Gül'ün uydurmalarıdır. Bütün bu olanları Beylikdüzü ve İBB ekibinin bize karşı operasyonudur.

Beykoz'da doğmuş Beykozlu bir Belediye Başkanına yakışıksız ithamlarda ve beyanlarda bulunmaktadırlar. Bunu da Beykoz Belediye Meclisi'nde bulunan ve Beylikdüzü ekibiyle hareket eden şahıslarla beraber gerçekleştirmektedirler. Kısacası partinin kendi içindeki bir iç çekişmesidir diyebiliriz.

Belediye Başkan Yardımcısı olan Bilgehan Murat MİNİÇ, Başkan Alaattin Bey'e karşı bir tutum sergileyerek gruplaşmaya gitmiştir. Ekrem İMAMOĞLU, Beykoz Belediyesi'ne kendi ekibini dayatmıştır. Ekrem İMAMOĞLU'nun danışmanı olan Tonguç ÇOBAN ve Yavuz SALTIK yerel seçimlerin hemen ardından beni bizzat arayarak tehdit ettiler.

Şu anki Belediye Başkanı olan Özlem VURAL GÜRZEL, Beykoz'daki tüm haberleri Fidan GÜL ile beraber İBB ekibine ispiyonluyorlardı. Bu şekilde Beykoz Belediyesi neredeyse ikiye bölünmüştü diyebilirim. Bu sebeple bizlere karşı husumet besleyerek iftirada bulunmuş olabilir.

"İMAMOĞLU KUMPASÇI" DEDİ

Zaten kendisi Belediye Başkan Yardımcısı olduğu için gerçekleşen ihaleler de Fidan GÜL'ün sorumluluğu altındadır. Ben Belediye'de görevliyken o dönemde teftiş geçirdik ve usulsüz bir şey olmasın diye resmi yazı yazarak her şeyin denetlenmesini ben kendim istedim, usulsüz herhangi bir işlem yapmadım. Ekrem İMAMOĞLU ve ekibinin, bana ve Başkan Bey'e kumpas kurduğunu düşünüyorum.

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