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İsrail ordusu Gazze'de okula saldırı düzenledi! Ateşkes ihtimali var mı? Uzman isim değerlendirdi
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İsrail ordusu Gazze'de okula saldırı düzenledi! Ateşkes ihtimali var mı? Uzman isim değerlendirdi

Giriş Tarihi: 10 Ağustos 2024, 11:46   |   Güncelleme Tarihi: 10 Ağustos 2024, 11:46

Son dakika haberleri... Beyaz Saray, Gazze'de ateşkes müzakereleri için tarafların 15 Ağustos Perşembe günü Doha veya Kahire'de bir araya geleceğini söyledi. Bu durum ateşkes olabileceğine dair umutları yeşertirken, İsrail, sabah saatlerinde katliama devam edeceğinin mesajını verdi. Katil İsrail, Gazze kentinde yerinden edilenlerin sığındığı bir okula sabah saatlerinde bir saldırı düzenledi. Saldırılarda en az 100 Filistinlinin öldüğü, onlarca kişinin yaralandığı bildirildi. Uluslararası İlişkiler Uzmanı Dr. Cihan Günyel ve Uluslararası İlişkiler Uzmanı Doç. Dr. Ali Fuat Gökçe A Haber ekranlarında bombalı katliamın ateşkes sürecini nasıl etkileyeceğine dair değerlendirmelerde bulundu.  Günyel, "İsrail, ateşkes sürecini sabote edecek durumlara imza atıyor. Haniye'nin şehit edilmesi ateşkes sürecine yönelik başlı başına bir sabotaj girişimiydi." dedi.

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