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Başkan Erdoğan İtalya Başbakanı Meloni ile görüştü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-İtalya 4. Hükümetlerarası Zirvesi'ne katılmak için geldiği Roma'da İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile bir araya geldi.

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Giriş Tarihi :29 Nisan 2025 , 15:17 Güncelleme Tarihi :29 Nisan 2025 , 15:21
Başkan Erdoğan İtalya Başbakanı Meloni ile görüştü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-İtalya 4. Hükümetlerarası Zirvesi'ne katılmak için geldiği Roma'da, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni tarafından resmi törenle karşılandı.

Başkan Erdoğan İtalya Başbakanı Meloni ile görüştü

Başbakan Meloni, Villa Pamphili Konutu'nda düzenlenen törende, Başkan Erdoğan'ı aracından inerken karşıladı.

Başkan Erdoğan İtalya Başbakanı Meloni ile görüştü

Erdoğan ve Meloni, tören kıtasının selamlanmasının ardından tokalaşarak basın mensuplarına poz verdi.

Başkan Erdoğan İtalya Başbakanı Meloni ile görüştü

Heyetlerin takdimi sonrası iki lider görüşmelerine yapılacağı konuta geçerek baş başa görüştü.

Başkan Erdoğan İtalya Başbakanı Meloni ile görüştü

Görüşme sonrası Türkiye-İtalya 4. Hükümetlerarası Zirvesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve İtalya Başbakanı Giorgia Meloni başkanlığında gerçekleştirildi.

Başkan Erdoğan İtalya Başbakanı Meloni ile görüştü

Villa Pamphili Konutu'nda düzenlenen Türkiye-İtalya 4. Hükümetlerarası Zirvesi, basına kapalı yapıldı.

Başkan Erdoğan İtalya Başbakanı Meloni ile görüştü

Zirveye, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Halit Yerebakan, Faruk Acar, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Çağrı Erhan, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün katıldı.

Başkan Erdoğan İtalya Başbakanı Meloni ile görüştü

İKİ ÜLKE ARASINDA KRİTİK ZİRVE
1856 yılında başlayan diplomatik münasebetler, stratejik ortaklık düzeyinde yürütülen ilişkiler, siyasi, ekonomik ve beşeri alanda günden güne gelişen bağlar.

Başkan Erdoğan İtalya Başbakanı Meloni ile görüştü

İki Akdeniz ülkesi Türkiye ve İtalya, önemli bir toplantıyı düzenlemeye hazırlanıyor.

Başkan Erdoğan İtalya Başbakanı Meloni ile görüştü

SAVUNMA SANAYİİNDE TÜRK-İTALYAN İŞ BİRLİĞİ
Ankara-Roma hattında birlikte çalışma iradesini güçlendiren zirvenin öncelikli gündemi ikili ilişkiler olacak.

Başkan Erdoğan İtalya Başbakanı Meloni ile görüştü

Erdoğan ve Meloni, geçen yıl 32 milyar doların üzerinde seyreden ortak ticaret hacminin artırılmasına yönelik politikaları değerlendirecek.

Başkan Erdoğan İtalya Başbakanı Meloni ile görüştü

Savunma sanayii alanındaki ortaklıklar Türk savunma sanayii şirketi Baykar'ın İtalyan havacılık firması Piaggio Aerospace'i satın alması sonrası ve İtalyan Leonardo firması ile imzaladığı ortaklık anlaşmasıyla yeni bir boyut kazandı. Zirvede Erdoğan ve Meloni bu alandaki iş birliği fırsatlarını da görüşecek.

Başkan Erdoğan İtalya Başbakanı Meloni ile görüştü

TÜRKİYE-AB İLİŞKİLERİ MASADA OLACAK
Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri de zirvede ele alınacak. Liderler, Türkiye'nin AB üyeliği hedefine ilişkin fikir alışverişinde bulunacak.

Başkan Erdoğan İtalya Başbakanı Meloni ile görüştü

Erdoğan ile Meloni'nin gündeminde bölgesel ve küresel gelişmeler de yer alacak.

Başkan Erdoğan İtalya Başbakanı Meloni ile görüştü

Başkan Erdoğan, Türkiye'nin bölgesel anlamda istikrarın sağlanması için attığı adımları dile getirecek.

Başkan Erdoğan İtalya Başbakanı Meloni ile görüştü

İsrail'in Filistin topraklarında süren katliamlarının sona ermesi gerektiğinin altını çizecek.

Başkan Erdoğan İtalya Başbakanı Meloni ile görüştü

Zirve sonrasında liderlerin, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu tarafından düzenlenen Türk-İtalyan İş Forumu'na da katılması bekleniyor.

Başkan Erdoğan İtalya Başbakanı Meloni ile görüştü
Başkan Erdoğan İtalya Başbakanı Meloni ile görüştü
Başkan Erdoğan İtalya Başbakanı Meloni ile görüştü
Başkan Erdoğan İtalya Başbakanı Meloni ile görüştü
Başkan Erdoğan İtalya Başbakanı Meloni ile görüştü