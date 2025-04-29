Murat Ongun’un eşi Zeynep Ongun’un ifadesi ortaya çıktı! O villanın kirası soruldu: Eşim bana elden verdi | Hesap hareketlerine ne dedi?

İMAMOĞLU SORULDU: BU ŞAHISLA TİCARİ İLİŞKİM YOKTUR

Ongun, Ekrem İmamoğlu'nu tanıyıp tanımadığına yönelik ise, "İBB Başkanı olması hem de eşim ile çalışması sebebi ile tanıyorum. Bu şahısla ticari bir ilişkim yoktur" ifadelerini kullandı. Ayten Gözdem Ongun, verilen bir şikayet dilekçesinde İBB'nin açık hava reklam ihalelerinde usulsüzlük yapıldığına yönelik iddialar üzerine ise, "Ben İBB nezdinde hiçbir zaman yönetici veya başka bir vasıfla çalışmadım. Şirketim aracılığı ile belediyeden hiçbir ihale almadım. İhalelerle ilgili hiçbir bilgim yoktur. Şikayet dilekçesinde geçen hususlarla ilgili hiçbir bilgim yoktur." dedi. Özgür Karabat, Murat Ongun, Zeynep Ongun, Cemal Canpolat, Ekrem İmamoğlu ve Dilek İmamoğlu



"3 MİLYON 717 BİN 400 TL OLAN KİRA BEDELİNİ EŞİM ELDEN BANA VERDİ"

Ongun'a, ev sahibi ressam Nilay Keser'in, 14 Nisan 2024 tarihli bir kira sözleşmesi imzaladıkları, yıllık toplam kira bedeli olan 3 milyon 717 bin 400 TL'yi hesabından gönderdiğine yönelik beyanı hatırlatıldı.

Bunun üzerine Ongun, "Bu beyan doğrudur. Şuanda halen ikamet ettiğim dubleks niteliğindeki daireyi bir yıllık toplamda 3 milyon 717 bin 400 TL'ye kiraladık. Bu kira bedelini eşim elden bana verdi. Ben de bu parayı hesabıma yatırarak oradan ev sahibi olan Nilay Keser'in hesabına gönderdim" diye konuştu. Ongun'un Beykoz Acarkent'te yaşadığı lüks villa için yaptığı kira sözleşmesi bu ay sona erdi. Sözleşmeyi yenileyen Ongun, aynı villada kalmaya devam etti. Yenilenen sözleşmede, geçen yıl 3,7 milyon TL olan kira bedeli arttı. Yeni Şafak'taki bilgiye göre Zeynep Ayten Gözdem Ongun, 14 Nisan 2025 tarihinde ev sahibi Nilay Keser'in hesabına 5 milyon TL gönderdi. Ayrıca aynı gün içerisinde Ongun tarafından ev sahibine 500 bin TL daha EFT yapıldığı, ertesi gün de 121 bin 427 TL ek ödeme gönderildiği belirlendi. MURAT ONGUN ÖNCE EŞİMLE ORTAK KARŞILIYORUZ DEYİP SONRA İMAMOĞLU'NU İŞARET ETMİŞTİ

Murat Ongun, savcılığa beyan ettiği 350 bin TL'lik aylık geliri ile 300 bin TL'lik lüks villa kirası arasındaki tutarsızlığa ilişkin savunma yapmıştı. Murat Ongun, kiranın eşiyle ortak gelirleriyle karşılandığını iddia etse de, "Başkanımız Ekrem İmamoğlu bana, maddi olarak destek olmuştur." açıklamasıyla şüpheleri artırmıştı. Murat Ongundan şimdi de Lüks villa çelişkisi! Ekrem İmamoğlunu işaret etti

ONGUN'A BANKA HAREKETLERİ SORULDU

Zeynep Gödem Ongun'a, şirketinin banka hesabındaki hareketleri soruldu. Takı şirketi olduğunu söyleyen Gözdem Ongun, "Ben şahsi olarak şirketlerde yetkili olan şahıslarla şahsi bağlantılarla iş ilişkisi kurmaktayım. Bu nedenle bu şahısların şirketlerinin unvanlarını tanı olarak hatırlamam mümkün değildir. ECM Yapım Hizmetleri ile ilişkimiz ticari ilişkidir. Şirketimden alışveriş yapan bir firmanın ürün ödemesi ile ilgili ödemedir. Tarihlerden ve ücretlerden yola çıkarak yine bir şirketin yeni yıl için promosyon bir olarak benim şirketimden aksesuar, takı ürünü aldığını ve bununla ilgili yaptığı ödemeler olduğunu düşünüyorum. Çalışma sistemi açısından genelde sipariş verenlerden ilk başta ön ödeme alınır ve daha sonra da şirketin durumuna göre ödemenin hepsi alınır. Ayrıca bu para transferleri ile ilgili tüm ticari fatura ve belgeler mevcuttur." iddiasında bulundu.

Ongun'a MASAK raporlarına yansıyan hesap hareketleri de soruldu. Ongun bunun üzerine, "İYZİ ödeme online satışlarla ilgili sanal pos hizmeti sağlayan bir kuruluştur. Benim de e-ticaret internet sitemden ürün satışı yapıldığında İYZİ firması üzerinden ödeme alınmaktadır. Bu paralar müşterilerin online yaptığını alışverişle ilgili ödemelerdir. Diğer şirket ve şahıslarla ilgili para transferleri açısından önceki sorulan sorularda tek tek açıklamalarda bulundum. Bunlar haricinde kalan Gülşah OK isimli şahıs eşim Murat Ongun adına kayıtlı olan Beylikdüzü ilçesindeki konut niteliğindeki taşınmazın kiracısıdır. Kira ödemesini benim hesabıma göndermekteydi. Bununla ilgili para transferleridir" diye konuştu. Ongun hesap hareketlerinden 3'ünün Murat Ongun tutuklandıktan sonra maddi sıkıntılar yaşadığı için akrabalarından istediği borç para olduğunu öne sürdü. Murat Ongun



"Eşimin belediyede üst düzey yönetici olması nedeniyle beraber birçok etkinlik ve organizasyona katıldık"

Diğer şüphelilerle neden ortak baz verildiği sorusu üzerine Gözdem Ongun, "Ben ismi geçen şahıslardan Arif Gürkan Alpay, Kadriye Kasapoğlu isimli şahısları tanıdığımı yukarıda bahsetmiştim. Diğer ismi geçen şahısları tanımam. Ancak bu baz kesişme noktaları net olarak belirtilmemiş ve nerede ve ne zaman olduğuna ilişkin herhangi bir bilgi yer almamaktadır. Eşimin belediyede üst düzey yönetici olması nedeniyle beraber birçok etkinlik ve organizasyona katıldık. Eğer bu şahıslar belediye çalışanları veya ilgili şahıslarıysa bu nedenle aynı noktadan baz verdiğimizi değerlendiriyorum. Değilse de tesadüften ibarettir" diye konuştu.

"13 BİN 800 TL OĞLUMUN BAYRAM HARÇLIĞIDIR"

Ev aramasından çıkan 83 bin 700 TL, 227 dolar, 31 bin 50 Euro, bin 640 sterlin paranın kaynağı sorulan Gözdem Ongun,"13 bin 800 TL oğlumun bayram harçlığıdır. Diğerleri ise eşim tutuklu olduğundan dolayı etraftan aldığım ve ihtiyaç halinde kullanmak için tuttuğum borç paralardır. Yakın zamanda oğlumun okul ödemesi vardır. Bu miktarda paranın bu sebeple evde bulunması normaldir. Ben yıllardır çalışan düzenli para kazanan biriyim. Kendi emeklerimle kurup geliştirdiğim şirketimin hesaplarının bu kadar en ince ayrıntısına kadar bakılması beni şahsen rahatsız etmiştir. Eşim Murat Ongun dolayısıyla bu soruşturma kapsamında hakkımda işlem yapıldığını düşünüyorum. Nitekim bu soruşturmalar neticesinde eşinden, dostundan, çevresinden borç isteyen bir konuma geldim. Bu süreçte çocuklarımın hem annelerinden hem de babalarından ayrı kalması ile hak etmediğimiz suçlamalara maruz kalmak beni derinden sarsmaktadır." dedi. Vurgun ekosisteminde pasta bölünecek kavgası! Murat Abbasın itiraflarına bir de böyle bakın: Necati Özkan - Murat Ongun savaşı İtirafçı olan Murat Abbas yolsuzluk tezgahını anlattı! İfadesinde kimlerin ismini verdi? Yine o ekip... Operasyon öncesi gizli toplantı