İtalyan basınının gözü Başkan Erdoğan’da: Roma’da gündem Türkiye-İtalya zirvesi

İtalyan basınında gündem Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyareti. Başkan Erdoğan, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin davetinin ardından başkent Roma'da Türkiye-İtalya Dördüncü Hükümetlerarası Zirvesi'ne katılacak.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Takvim Fotoğraf Arşivi

İTALYAN BASINININ GÖZÜ BAŞKAN ERDOĞAN'DA

Görüşmede iki ülkenin ilişkilerinin yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmelerin de ele alınacağı belirtilirken İtalyan basını ise Başkan Erdoğan'ın ziyaretini dakika dakika takip ediyor.

Ansa, Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü

MASADA UKRAYNA, GAZZE VE SURİYE VAR

İtalyan Ansa gazetesi, Başkan Erdoğan ve Meloni'nin Roma'da Ukrayna ve Gazze konularına odaklanacağını belirtti. İtalya ve Türkiye arasında iş birliğini güçlendirmek için ticaret ve hükümetler arası anlaşmalar da yapılacağını belirten Ansa, savunmadan düzensiz göçle mücadeleye masada çok sayıda konu olduğuna dikkat çekti.

Ansa'nın belirttiğine göre Ukrayna ve Gazze'nin yanı sıra Suriye'deki geçiş sürecinin de ele alınacak.

ÇOK SAYIDA ANLAŞMA İMZALANACAK

Bu sabah Villa Pamphilj'de düzenlenmesi planlanan zirvenin ardından iki lider, öğleden sonra İtalya-Türkiye İş Diyalog Forumu'na ev sahipliği yapacak Parco dei Principi oteline geçecek. Forum kapsamında ayrıca iki ülkenin çeşitli bakanlıkları arasında bir dizi kurumsal anlaşma ve iki ülkenin ekonomik birimleri arasında ticari anlaşmaların imzalanması bekleniyor.

AGI, Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü

"İTALYA-TÜRKİYE İLİŞKİLERİNDE YENİ SAYFA"

Bir diğer İtalyan gazetesi Agenzia Giornalistica Italia (AGI) ise "Erdoğan'ın ziyareti İtalya-Türkiye ilişkilerinde yeni bir sayfa açıyor" başlığını kullandı.

Türkiye'nin Roma Büyükelçisi Elif Çomoğlu Ülgen'in iki ülke hükümetleri arasındaki toplantının önemini anlattığı gazete, görüşmenin bir dönüm noktası olacağını belirtti. Ülgen AGI'ye iki ülke hükümetleri tarihinde dördüncüsü gerçekleşen görüşmeden "iyi haberler ve olumlu gelişmeler" beklenebileceğini söyledi.

Il Giornale, Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü

500 GİRİŞİMCİ KATILACAK

Il Giornale gazetesi ise ikili görüşmenin ardından 500 girişimcinin de katılacağı forum düzenleneceğine dikkat çekti.

Il Manifesto, Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü

Ik Manifesto ise "İki ülke arasındaki ticaret hacmi 2024 yılında 32 milyar dolara ulaşırken, İtalyan Leonardo ile Türk Baykar arasında imzalanan mutabakatla daha önce imzalanan stratejik askeri iş birliği, ayrı bir önem kazanacak." İfadelerini kullandı.