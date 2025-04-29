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Başkan Erdoğan ve İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'den ticarette yeni hedef: 40 milyar dolar! AB üyelik süreci | Gazze'de ateşkes

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-İtalya 4. Hükümetlerarası Zirvesi'ne katılmak için gittiği Roma'da, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile ortak açıklamalarda bulundu. Yeni ticaret hacmi hedefinin 40 milyar dolar olduğunu belirten Başkan Erdoğan, "Bu hedefe kısa sürede ulaşacağımıza inanıyorum." dedi. Gazze için çağrı yapan Erdoğan, "Ateşkese bir an önce geri dönülmesi önceliğimizdir" ifadelerini kullandı. İtalya'nın Avrupa Birliğine üyelik sürecimize başından beri desteğini esirgemediğini söyleyen Başkan Erdoğan, "İtalya'nın bu yaklaşımını sürdüreceğine inanıyorum." ifadelerini kullandı. İtalya Başbakanı Meloni ise Başkan Erdoğan'a özel teşekkür etti.

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Giriş Tarihi :29 Nisan 2025 , 15:54 Güncelleme Tarihi :29 Nisan 2025 , 16:48
Başkan Erdoğan ve İtalya Başbakanı Giorgia Meloni’den ticarette yeni hedef: 40 milyar dolar! AB üyelik süreci | Gazze’de ateşkes

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-İtalya 4. Hükümetlerarası Zirvesi'ne katılmak için Roma'ya gitti.

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Villa Pamphili Konutu'nda düzenlenen resmi törende, Başkan Erdoğan'ı aracından inerken karşıladı.

Erdoğan ve Meloni, tören kıtasının selamlanmasının ardından tokalaşarak basın mensuplarına poz verdi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-İtalya 4. Hükümetlerarası Zirvesi'ne katılmak için gittiği Roma'da, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni tarafından Villa Pamphili Konutu'nda resmi törenle karşılandı. (Fotoğraf: AA)Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-İtalya 4. Hükümetlerarası Zirvesi'ne katılmak için gittiği Roma'da, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni tarafından Villa Pamphili Konutu'nda resmi törenle karşılandı. (Fotoğraf: AA)

Heyetlerin takdimi sonrası Erdoğan ve Meloni baş başa görüşmeye geçti.

BAŞKAN ERDOĞAN VE MELONİ'DEN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR
Görüşme sonrası Başkan Erdoğan ve Meloni iki ülke arasındaki anlaşmaların imza töreni ve basın toplantısında önemli açıklamalarda bulunuyor.

Başkan Erdoğan ile MeloniBaşkan Erdoğan ile Meloni

Meloni'nin açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

Türkiye ile ticari hedefimizi 5 yıl erken tutturduk. İşbirliğimiz sadece bu alanda da değil. Hükümetler arası birçok mutabakat imzaladık.

İletişimi daha ileri götürme noktasında kararlıyız. Enerjide, doğalgazda stratejik ortaklar durumundayız. Yenilenebilir enerji ve diğer alanlarda daha ileri gitmeye çalışıyoruz. Uzayda ve hızlı trende, sporda, arkeolojide; birçok noktada işbirliğimizi ilerletiyoruz. İlişkimiz stratejik. Ekonomik ilişkilerin çok ötesinde.

Avrupa'da, Akdeniz'de, NATO'da müttefikiz.

Sayın Erdoğan'a Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki tavrı için de teşekkür ediyorum. Rusya'nın da Ukrayna gibi barış iradesi göstereceğini ümit ediyoruz.

Gazze konusunda İtalya, Arap ülkelerinin gayretlerini destekliyor. Kalıcı barış yönündeki gayretleri destekliyoruz.

Suriye konusunda da, demokratik bir geçiş olsun. Azınlıkların da kucaklandığı bir geçiş olsun. Sığınmacıların gönül rahatlarıyla evlerine dönebileceği bir ortam inşa edilmeli.

Lübnan konusunda da sohbet ettik. Tam istikrar konusunda hemfikiriz. Göç konusunda da konuştuk. Türkiye kaynaklı göç sayısı sıfıra indi. Teşekkür ediyorum.

Şu ana kadar yaptıklarımızla gurur duyabiliriz. Sağlam dostluğumuzu daha ileri götüreceğiz."

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-İtalya 4. Hükümetlerarası Zirvesi'ne katılmak için gittiği Roma'da, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile ortak açıklamalarda bulundu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-İtalya 4. Hükümetlerarası Zirvesi'ne katılmak için gittiği Roma'da, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile ortak açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

İlk zirvemizden bu yana aramızdaki münasebetler her geçen gün daha ileri gidiyor. Akdeniz'in güvenliği, Transatlantik bağın muhafazası gibi birçok noktada aramızda değerli bir uyum var. Bunun sebeplerinden biri sayın Meloni'nin cesur duruşu.

Aramızdaki ilişkilerin itici gücünü ekonomi ve ticaret oluşturuyor. Ekonomik ortaklarımız içinde İtalya ilk 5'te.

Yeni ticari hedefimiz 40 milyar dolar ve buna ulaşacağız. İtalya ile düzensiz göçle ilgili işbirliğimizi önümüzdeki dönemde de sürdüreceğiz.

Dostluğumuzun bir göstergesi olarak, 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası'na İtalya ile beraber ortak ev sahipliği yapacağız.

AB SÜRECİ
Küresel ve bölgesel gelişmelerin İtalya ve Türkiye'yi daha yakın işbirliğine yönlendirdiği bir dönemden geçiyoruz. AB üyelik sürecimize başından beri destek veren İtalya'nın bu tutumunu devam ettireceğine inanıyorum.

Karadeniz'in güvenliğinde Türkiye ana aktör olarak güvenliğe katkı sunmaya devam edecek.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-İtalya 4. Hükümetlerarası Zirvesi'ne katılmak için gittiği Roma'da, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile ortak açıklamalarda bulundu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-İtalya 4. Hükümetlerarası Zirvesi'ne katılmak için gittiği Roma'da, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile ortak açıklamalarda bulundu.

GAZZE'DE ATEŞKESE DÖNÜLMELİ
Gazze de önemli gündem maddelerimizden biri oldu. İki aydan bu yana insani yardımların girişine dahi izin verilmeyen Gazze'deki ateşkese bir an önce geri dönülmesi önceliğimizdir.

Suriye'de ülkenin yeniden inşası, kurumlarının güçlendirilmesi ve toprak bütünlüğünün muhafazasına yoğunlaşmış durumdayız.

Libya'nın istikrarı ve refahının muhafazası için uzun vadeli ve sürdürebilir çözümler üzerinde birlikte çalışmaya devam edeceğiz

İtalya Cumhurbaşkanı ve Meloni'yi Türkiye'de ağırlamak istiyoruz. İtalyan dostlarımıza teşekkür ediyorum."

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