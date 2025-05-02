5. yıldız için geri sayıma geçen Galatasaray son düzlükte hata yapmıyor! İşte dikkat çeken istatistikler

Galatasaray , Süper Lig 'in bitimine 5 hafta kala ezeli rakibi Fenerbahçe 'nin 5 puan önünde liderlik koltuğunda oturuyor. Son iki sezonun şampiyonu Galatasaray, zafere ulaştığı sezonlarda Mayıs ayında hata yapmıyor. Galatasaray'ın şampiyonluk yaşadığı son 6 sezondaki istatistikleri de dikkat çekiyor.

(Takvim.com.tr)

Cimbom mutlu sona ulaştığı son 6 sezonda şampiyonluğu garantileyene kadar oynadığı 30 maçta 28 galibiyet alırken, 1 kez kaybetti ve 1 beraberlik aldı. 71 gol atarken 17 gol yedi. Aslan, geçen sezon elde ettiği şampiyonlukta son 5 karşılaşmada 4 kez sahadan galibiyetle ayrıldı. 1 yenilgi yaşadı. 15 gol atarken kalesinde 5 gol gördü.

2022- 2023 sezonunda da teknik direktör Okan Buruk ile ipi göğüsleyen Cimbom, son 5 maçın tamamını kazanmayı başardı. 17 gol atan Aslan sadece 1 gol yedi. Süper Lig'de cumartesi günü evinde Sivasspor ile karşılaşacak Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, kalan 5 maçını da kazanarak 25. şampiyonluğunu elde etmeyi planlıyor.