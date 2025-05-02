5. yıldız için geri sayıma geçen Galatasaray son düzlükte hata yapmıyor! İşte dikkat çeken istatistikler

Galatasaray, Süper Lig'in bitimine 5 hafta kala ezeli rakibi Fenerbahçe'nin 5 puan önünde liderlik koltuğunda oturuyor. Son iki sezonun şampiyonu Galatasaray, zafere ulaştığı sezonlarda Mayıs ayında hata yapmıyor. Galatasaray'ın şampiyonluk yaşadığı son 6 sezondaki istatistikleri de dikkat çekiyor.
(Takvim.com.tr)
Cimbom mutlu sona ulaştığı son 6 sezonda şampiyonluğu garantileyene kadar oynadığı 30 maçta 28 galibiyet alırken, 1 kez kaybetti ve 1 beraberlik aldı. 71 gol atarken 17 gol yedi. Aslan, geçen sezon elde ettiği şampiyonlukta son 5 karşılaşmada 4 kez sahadan galibiyetle ayrıldı. 1 yenilgi yaşadı. 15 gol atarken kalesinde 5 gol gördü.
2022- 2023 sezonunda da teknik direktör Okan Buruk ile ipi göğüsleyen Cimbom, son 5 maçın tamamını kazanmayı başardı. 17 gol atan Aslan sadece 1 gol yedi. Süper Lig'de cumartesi günü evinde Sivasspor ile karşılaşacak Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, kalan 5 maçını da kazanarak 25. şampiyonluğunu elde etmeyi planlıyor.
(Takvim.com.tr | Foto Arşiv)
ZORLA GÖNDEREMEZLER!
G.Saray Yönetimi'nin Osimhen ile transfer konusunda bir görüşme gerçekleştirdiği öğrenildi. Nijeryalı yıldızın yönetime, "Mali şartların sağlanması durumunda önceliğim G.Saray'dan yana. Napoli, gitmek istemediğim bir kulübe beni gönderemez" yanıtını verdiği iddia edildi.