PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

5. yıldız için geri sayıma geçen Galatasaray son düzlükte hata yapmıyor! İşte dikkat çeken istatistikler

Galatasaray mutlu sona ulaştığı son 6 sezonda şampiyonluğu garantileyene kadar oynadığı 30 maçta 28 galibiyet alırken sadece 1 kez kaybetti. Bu maçlarda 71 gol atarken 17 gol yedi.

Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :02 Mayıs 2025
5. yıldız için geri sayıma geçen Galatasaray son düzlükte hata yapmıyor! İşte dikkat çeken istatistikler

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Galatasaray, Süper Lig'in bitimine 5 hafta kala ezeli rakibi Fenerbahçe'nin 5 puan önünde liderlik koltuğunda oturuyor. Son iki sezonun şampiyonu Galatasaray, zafere ulaştığı sezonlarda Mayıs ayında hata yapmıyor. Galatasaray'ın şampiyonluk yaşadığı son 6 sezondaki istatistikleri de dikkat çekiyor.

(Takvim.com.tr)(Takvim.com.tr)

Cimbom mutlu sona ulaştığı son 6 sezonda şampiyonluğu garantileyene kadar oynadığı 30 maçta 28 galibiyet alırken, 1 kez kaybetti ve 1 beraberlik aldı. 71 gol atarken 17 gol yedi. Aslan, geçen sezon elde ettiği şampiyonlukta son 5 karşılaşmada 4 kez sahadan galibiyetle ayrıldı. 1 yenilgi yaşadı. 15 gol atarken kalesinde 5 gol gördü.

2022- 2023 sezonunda da teknik direktör Okan Buruk ile ipi göğüsleyen Cimbom, son 5 maçın tamamını kazanmayı başardı. 17 gol atan Aslan sadece 1 gol yedi. Süper Lig'de cumartesi günü evinde Sivasspor ile karşılaşacak Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, kalan 5 maçını da kazanarak 25. şampiyonluğunu elde etmeyi planlıyor.

(Takvim.com.tr | Foto Arşiv)(Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

ZORLA GÖNDEREMEZLER!
G.Saray Yönetimi'nin Osimhen ile transfer konusunda bir görüşme gerçekleştirdiği öğrenildi. Nijeryalı yıldızın yönetime, "Mali şartların sağlanması durumunda önceliğim G.Saray'dan yana. Napoli, gitmek istemediğim bir kulübe beni gönderemez" yanıtını verdiği iddia edildi.

(Takvim.com.tr | Foto Arşiv)(Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

CİMBOM DUVAR ÖRDÜ
Galatasaray, Süper Lig'in ikinci yarısında oynadığı 13 maçta kalesinde 9 gol görürken, bu maçların 7'sinde de kalesini gole kapadı. Ligde oynadığı 31 karşılaşmada 30 gol yiyen Aslan, en az gol yiyen takım olarak da dikkat çekiyor. Süper Lig'de 11 maçta kalesini gole kapatan Aslan, iç sahadaki son 5 maçta rakiplerine gol şansı vermedi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
İngilizlere Didim kapanı: CHP’li belediye çalışanlarından sahte vekalet gerçek vurgun!
Dünya İstanbul Doğal Kaynaklar Zirvesi’ni izleyecek! Turkuvaz Medya’nın ev sahipliği ve Başkan Erdoğan’ın katılımıyla sektörün devleri bir araya geliyor
Kentsel dönüşümde yeni dönem! Yarısı Bizden Kampanyası’na 1 milyon 875 bin liralık destek başlıyor
İşte yeni hayat | Çalışma yaşamına ve emekliliğe ilişkin yeni reformlar yolda!
Takvim.com.tr TEKNOFEST KKTC’de! Selçuk Bayraktar’dan Turkuvaz Medya’ya özel teşekkür
Kırpılmış görüntü ile algı! CHP’li Adnan Beker’in şoförü aracı polis memurunun üzerine sürdü! Olay anı güvenlik kamerasında
Lütfü Savaş’tan CHP’li Özgür Özel’e reçete | Şaibeli kurultaydan girdi İBB’ye terör soruşturmasından çıktı! Sizler gibi terörün gölgesinde ’DEM’lenmedim
Bakan Kurum’dan iftiralara sert tepki: CHP’li Özel’e tavsiyem gözlerindeki bandı çıkarsın
1 Mayıs’ta provokasyona izin yok! Bakan Yerlikaya açıkladı: 409 kişi gözaltına alındı
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Takvim’e konuştu! Başkan Erdoğan’ı hedef alan Rum lider Nikos Hristodulidis’e ayar: O defter kapandı
Esad düştü İran’ın Marshall planı çöktü! 400 milyar dolarlık emperyal fiyasko: Flaş USAID detayı
Ne kongre var ne fesih! PKK elebaşı Zübeyir Aydar İngiliz BBC’de sabotaja girişti: PKK gider başkası gelir
Kıbrıs’ta TEKNOFEST rüzgarı: KKTC, Türkiye’nin kırmızı çizgisidir
Signalgate skandalı Beyaz Saray’dan kovdurdu! ABD basınından Mike Waltz iddiası: Trump emri verdi
TEKNOFEST 2025 Yunan’ı panikletti! Atina skandal haritayla duyurdu: İşgal altındaki topraklarda savaş uçakları
KKTC’deki TEKNOFEST için skandal çağrı! Kıbrıslı sözde öğretmenlerde CHP esintisi! Laiklikten dem vurdular
Galatasaray’dan flaş transfer! En büyük sorun çözülüyor
Başkan Erdoğan 1 Mayıs’ta emekçileri Külliye’de kabul etti: Türkiye Yüzyılı’nı emeğin ve alın terinin yüzyılı yapacağız
Zamanlama manidar... Tutuklu İBB müdürü Elçin Karaoğlu’nun annesi Leyla Karaoğlu dolandırıldı: 700 bin dolar ve yarım kilo altın!
Fesih kongresinin arifesinde İngiliz fitnesi! BBC’den skandal belgesel: Türk üslerini görüntüleyip PKK’ya hedef gösterdiler