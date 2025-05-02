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T.C. TEKİRDAĞ İLİ MARMARAEREĞLİSİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

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Giriş Tarihi :02 Mayıs 2025 , 00:01 Güncelleme Tarihi :02 Mayıs 2025 , 07:07
Giriş Tarihi :02 Mayıs 2025, 00:00 Güncelleme Tarihi :02 Mayıs 2025, 07:07

T.C.

TEKİRDAĞ İLİ

MARMARAEREĞLİSİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

(TAŞINMAZ MAL SATIŞ İHALE İLANI)

Tekirdağ İli Marmaraereğlisi İlçesi hudutları dahilinde, Belediye Başkanlığımız mülkiyetinde bulunan ve aşağıda belirtilen taşınmazlar; 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45'inci ve 36'ıncı. maddesine istinaden 18.12.1984 tarih 18607 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Devlete Ait Taşınmaz mal Satış, Trampa, Kiraya Verme, Mülkiyetin Gayri Ayni Hak Tesisi, ecrimisil yönetmeliği ve 24.03.2004 tarih 25412 sayılı Resmi Gazete ve 18607 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan yönetmelikte değişiklik yapılması hakkında yönetmelik hükümlerine göre satışı yapılacaktır..

Belediye Meclisinin 08.11.2024 Tarih 2024/228 sayılı kararı / 03.10.2024 tarih 2024/205 sayılı kararı / 11.12.2023 tarih 291 sayılı kararı ve 25.04.2025 tarih 221 Sayılı Belediye Encümeni kararına istinaden Belediye Başkanlığımız Mülkiyetinde bulunan ve aşağıdaki listede belirtilen taşınmazlar 23.05.2025 Cuma Günü İlanda belirtilen saatlerde Ceditalipaşa Mahallesi Perinthos Caddesi No:51 Marmaraereğlisi/TEKİRDAĞ adresinde bulunan Marmaraereğlisi Belediye Başkanlığı Belediye Hizmet Binası 4. Kat Encümen Toplantı salonunda birbirini takiben Belediye Encümeni huzurunda ihale ile satışı yapılacaktır. Söz konusu ihaleler ile ilgili muhammen bedeller ve geçici teminat bedelleri aşağıda belirtilmiştir.

-SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZLAR-

Mahalle

Ada

Parsel

Yüz Ölçümü

Niteliği

İmar Durumu

Muhammen Bedel

Geçici Teminat Bedeli

İhale Tarihi ve Saati

İhale Türü

Dereağzı

1521

5

305,96m²

Arsa

Konut /3 Kat %20 Taban

Boş Arsa

2.606.660,00 TL

260.666,00 TL

23.05.2025/09:30

2886 Sayılı Kanunun 45.Maddesi

Açık Teklif Usulü

Dereağzı

1521

1

304,43m²

Arsa

Konut /3 Kat %20 Taban

Boş Arsa

2.739.960,00 TL

273.996,00 TL

23.05.2025/09:40

2886 Sayılı Kanunun 45.Maddesi

Açık Teklif Usulü

Dereağzı

1521

12

361,02m²

Arsa

Konut /3 Kat %20 Taban

Boş Arsa

2.888.160,00 TL

288.816,00 TL

23.05.2025/09:50

2886 Sayılı Kanunun 45.Maddesi

Açık Teklif Usulü

Dereağzı

1521

13

361,02m²

Arsa

Konut /3 Kat %20 Taban

Boş Arsa

2.888.160,00 TL

288.816,00 TL

23.05.2025/10:00

2886 Sayılı Kanunun 45.Maddesi

Açık Teklif Usulü

Dereağzı

1521

14

361,04m²

Arsa

Konut /3 Kat %20 Taban

Boş Arsa

2.888.160,00 TL

288.816,00 TL

23.05.2025/10:10

2886 Sayılı Kanunun 45.Maddesi

Açık Teklif Usulü

Dereağzı

1521

15

361,05m²

Arsa

Konut /3 Kat %20 Taban

Boş Arsa

2.888.160,00 TL

288.816,00 TL

23.05.2025/10:20

2886 Sayılı Kanunun 45.Maddesi

Açık Teklif Usulü

Dereağzı

1521

6

361,04m²

Arsa

Konut /3 Kat %20 Taban

Boş Arsa

3.068.925,00 TL

306.892,50 TL

23.05.2025/10:30

2886 Sayılı Kanunun 45.Maddesi

Açık Teklif Usulü

Dereağzı

1521

7

361,05m²

Arsa

Konut /3 Kat %20 Taban

Boş Arsa

3.068.925,00 TL

306.892,50 TL

23.05.2025/10:40

2886 Sayılı Kanunun 45.Maddesi

Açık Teklif Usulü

Dereazğzı

1521

8

361,05m²

Arsa

Konut /3 Kat %20 Taban

Boş Arsa

3.068.925,00 TL

306.892,50 TL

23.05.2025/10:50

2886 Sayılı Kanunun 45.Maddesi

Açık Teklif Usulü

Dereağzı

1521

9

361,05m²

Arsa

Konut /3 Kat %20 Taban

Boş Arsa

3.068.925,00 TL

306.892,50 TL

23.05.2025/11:00

2886 Sayılı Kanunun 45.Maddesi

Açık Teklif Usulü

Dereağzı

1521

2

384,99m²

Arsa

Konut /3 Kat %20 Taban

Boş Arsa

3.272.415,00 TL

327.241,50 TL

23.05.2025/11:10

2886 Sayılı Kanunun 45.Maddesi

Açık Teklif Usulü

Dereağzı

1521

3

390,77m²

Arsa

Konut /3 Kat %20 Taban

Boş Arsa

3.321.545,00 TL

332.154,50 TL

23.05.2025/11:20

2886 Sayılı Kanunun 45.Maddesi

Açık Teklif Usulü

Dereağzı

1521

4

381,10m²

Arsa

Konut /3 Kat %20 Taban

Boş Arsa

3.620.545,00 TL

362.054,50 TL

23.05.2025/11:30

2886 Sayılı Kanunun 45.Maddesi

Açık Teklif Usulü

Yeniçiftlik

0

4047

100,00m²

Köy Konağı Odası

Konut+Ticari/ 4 Kat % 40 Taban

3.814.375,00 TL

381.437,50 TL

23.05.2025/11:40

2886 Sayılı Kanunun 45.Maddesi

Açık Teklif Usulü

Sultanköy

222

19

494,34m²

Arsa

Konut /4 Kat % 40 Taban

Boş Arsa

4.028.871,00 TL

402.887,10 TL

23.05.2025/11:50

2886 Sayılı Kanunun 45.Maddesi

Açık Teklif Usulü

Yeniçiftlik

0

9355

408,40m²

Arsa

Ticaret +Konut /4 Kat % 40 Taban

Üzerinde 290m² Yapı Mevcut

6.500.000,00 TL

650.000,00 TL

23.05.2025/12:00

2886 Sayılı Kanunun 45.Maddesi

Açık Teklif Usulü

Bahçelievler

475

2

2.033,96m²

Harman Yeri

Konut /2 Kat %20 Taban

Boş Arsa

18.712.432,00 TL

1.871.243,20 TL

23.05.2025/12:10

2886 Sayılı Kanunun 36.Maddesi

Kapalı Teklif Usulü

Bahçelievler

475

3

2.651,29m²

Arsa

Konut 2 Kat %20 Taban

Boş Arsa

24.391.868,00 TL

2.439.186,80 TL

23.05.2025/12:20

2886 Sayılı Kanunun 36.Maddesi

Kapalı Teklif Usulü

İHALEYE KATILACAKLARDA ARANAN ŞARTLAR

1- İstekli; ''Gerçek kişi'' olması halinde,İkametgah belgesi ve nüfus cüzdanı fotokopisi, ''Tüzel kişi'' olması halinde ise tüzel kişiliğin adresini beyan etmek zorundadır.

2-Tüzel kişi olması halinde teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya noter tasdikli imza sirkülerini ve Ticari Sicil Faaliyet Belgesi sunmak zorundadır.

3- Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname sunmak zorundadır.

4- Geçici teminatın yatırıldığına dair belge aslını sunmak zorundadır. (Geçici teminatı 22.05.2025 ve saat 17:00'a kadar yatırması ve şartnameyi de yine aynı tarih ve saate kadar alması zorunludur.)

5-İhaleye Katılmaya Yasaklı Olmamak.

6-Kapalı Teklif ile yapılacak ihale için Teklif Mektubu en geç ihale günü (23.05.2025) 'e kadar ihalenin yapılacağı Adreste bulunan Encümen Başkanlığına verilmesi şarttır.Bu tarihten sonra verilecek teklif mektupları veya herhangi bir nedenle oluşacak gecikmeler dikkate alınmaz.

7-İhale için verilecek teklif mektubunda belirtilecek meblağ rakam ve yazı ile okunaklı bir şekilde (Silinti, kazıntı olmayacak) yazılacaktır

8- İstekliler; Marmaraereğlisi Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğü'nden alınmış, ilk ilan tarihinde veya ilk ilan tarihinden sonra Marmaraereğlisi Belediyesine herhangi bir borcunun olmadığına dair belge aslını sunmak zorundadır

9-Satış şartnamesinde belirtilen hususlarla taşınmaza ait dosyasındaki bilgileri ve tapudaki takyidatları alıcı aynen kabul etmiş sayılır. İhalenin kesinleşmesinden sonra ihale uhdesinde kalanlar, satış şartnamesine aykırı bir talepte bulunamazlar

10- İstekliler ortak girişim olmaları halinde; ortak girişim beyannamesini sunmak zorundadır. İhale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilecektir. İhaleye ortak girişim olarak teklif verilmesi halinde; ortaklığının her bir ortağı tarafından 1, 2, 3, 4, 5 maddesinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur.

11-İhale Komisyonu (BELEDİYE ENCÜMENİ) gerekçesini karar içeriğinde belirtmek koşulu ile ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. BELEDİYE ENCÜMENİ'nce uygun görülerek karara bağlanan ihale kararı ise;2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 31.Maddesi uyarınca İta Amiri'nin Onay'ını takiben geçerlilik kazanacağı gibi, İta Amiri'nin ihaleyi onaylamaması halinde, iştirakçi idareye karşı herhangi bir hak iddiasında bulunamaz.
12-İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, satışta ihale şartnamesi hükümleri uygulanacaktır

T.C.MARMARAEREĞLİSİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Adına

Mustafa Onur BOZKURTER

Belediye Başkanı

Basın No: ILN02215442 #ilan.gov.tr