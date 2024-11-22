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2024 kapağındaki pek çok kehanet gerçekleşen The Economist 2025'in de şifrelerini yazdı!

Dünyaca ünlü dergi The Economist, her yıl geleneksel olarak yayınladığı 'önümüzdeki yıl' kapağını okuyucularıyla paylaştı. Kapakta pek çok kehanet yer aldı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :22 Kasım 2024
2024 kapağındaki pek çok kehanet gerçekleşen The Economist 2025’in de şifrelerini yazdı!

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Dünyaca ünlü dergi The Economist, her yıl geleneksel olarak yayınladığı 'önümüzdeki yıl' kapağını okuyucularıyla paylaştı. Kapakta pek çok kehanet yer aldı. Başlıkta "Olağandışı bir değişim ve belirsizlik derecesi vaat eden bir yılda, The World Ahead köşeyi görmenize ve bundan sonra ne olabileceğini anlamanıza yardımcı olur" yazısı vardı.

- Kapağa baktığımızda ilk gözümüze çarpan ABD Başkanı olarak seçilen Donald Trump merkezde yer alırken solundaki bir füze, sağındaki elektrikli araç ise kendisine seçim dönemi destek veren Elon Musk'la yükselişi ve yapacakları işbirliklerini ifade ediyor.

- Trump'ın etrafında yer alan dolar simgeleri, ekonomideki yükseliş trendi piyasaların 2025'te hareketli geçeceğini gösteriyor.

- Kapağın alt kısmında İngiliz yazar Jane Austen yer alıyor. Austen'ın yanında bulunan kırmızı sol yumruk ise 2025'te kadın hareketinin öne çıkacağı anlamını veriyor.

- Kapağın üstünde yer alan gezegen yeni keşiflere 2025'te şahit olacağımızı gösteriyor.

- Şırınga görselinin yer alması yeni salgınlar olma tehlikesini beraberinde getiriyor.

- Avrupa'da dengelerin değişeceği ve aşırı sağın yükselişe geçeceği gösteriliyor.

- Çin liderliğinde temiz teknoloji patlaması bekleniyor.

- Batılı pek çok ülke ekonomik sorunlarla karşı karşıya gelecek.

- Acı verici seçimler olacak. Yapay zekaya yapılan yatırımlar artacak.

- Amsterdam'dan Venedik'e kadar birçok şehir seyahat kısıtlaması getirecek.

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