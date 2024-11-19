Kaos tetikçisi The Economist 2025 kapağını yayımladı! Merkezdeki isim Donald Trump | Nükleer tehditler, balistik füzeler ve gizli şifreler

Her yılbaşında kapak tasarımlarıyla gündem olan kaos tetikçisi İngiliz The Economist , "The World Ahead 2025" başlıklı özel kapağını yayımladı. The Economist kapağı ile ilgili "Geleceğe yönelik analizler, tahminler ve spekülasyonlar" girişiyle sunulan analizde, kapak 10 maddede incelendi. Öte yandan 2025 kapağının arka planında çok daha farklı semboller de var. İşte, The Economist'in 2025 kapağının şifreleri...

"Geleceğe yönelik analizler, tahminler ve spekülasyonlar" girişiyle sunulan analizde, "2025'in Birleşmiş Milletler tarafından kuantum bilimi ve teknolojisi yılı olarak belirlenmesi uygun görünüyor. Çünkü (bir kuantum düşünce deneyinde) kapalı bir kutunun içinde aynı anda hem canlı hem de ölü olan Schrödinger'in kedisi gibi, 2025 de Amerika'nın seçim sonuçlarıyla tanımlanan iki çok farklı durumun üst üste binmesinde geziniyordu. Şimdi sandıklar açıldı, dünya hangi 2025'i bekleyeceğini biliyor: Donald Trump'ın Beyaz Saray'a geri döneceği yıl" ifadeleri kullanıldı.

THE ECONOMIST 2025 KAPAĞININ GİZLİ ŞİFRELERİ

The Economist'in 2025 kapağı ile ilgili 10 maddelik incelemenin arkasında daha derin anlamlar da var.

The Economist'in Rothschild ailesi ile uzun süredir devam eden bağları var ve üyeler tarihsel olarak özel yatırım araçları aracılığıyla yayında mülkiyet hisselerini koruyorlar. Bu bağlantı, küreselci bir yayın olarak ünüyle birleşince, editöryal bakış açısı ve haberciliği üzerindeki potansiyel etkisi hakkında spekülasyonlara yol açıyor.

Tüyler ürpertici kışkırtıcı kapaklarıyla tanınan The Economist, gözlemcilerin küresel ekonomik, politik ve toplumsal eğilimlere ilişkin ince tahminler veya yorumlar olarak yorumladığı sembolik imgelere sık sık yer veriyor. İşte, The People's Voice'un analizi ile The Economist 2025 kapağının gizli şifreleri…

Siyah-Kırmızı Renk Şeması: Geleneksel olarak güç, kontrol ve okült temalarla ilişkilendirilen bu renklerin keskin kontrastı, ayaklanma veya otoriter hakimiyete işaret etmek için kasıtlı bir seçim olarak yorumlanıyor.

Satürn Sembolizmi: Satürn uzun zamandır okült ve ezoterik geleneklerde önemli bir motif olmuştur ve genellikle kontrol, disiplin veya otoriterlik döngülerini temsil ediyor.

Tek Göz İmgesi: Sıklıkla gizli toplumlar ve gözetim devletleriyle ilişkilendirilen tek göz sembolü, pek çok kişinin küreselci gündemlerle ilişkilendirdiği yinelenen bir motif olarak öne çıkıyor.

Kum Saati: Zamanın geçişine bir gönderme olarak görüldüğünden bazıları bunu yakın toplumsal değişimlere veya bir "geri sayım" ile bağlantılı olaylara işaret ettiği şeklinde yorumluyor.

Teknokratik Unsurlar: Izgaralar veya dijital motifler de dahil olmak üzere teknoloji temsilleri, yapay zeka ve merkezi kontrol mekanizmalarının giderek daha fazla hakim olduğu bir geleceğe işaret ediyor.

Tuğla Duvar ve Çitler: Muhtemelen bölünmeyi, bariyerleri, 15 dakikalık şehirleri ya da yeni ideolojik veya fiziksel çerçevelerin inşasını simgeliyor.

YİNE 10 BAŞLIKTA ANALİZ



2025 yılında yaşanacak gelişmelere yer verilen derginin kapağı yine tartışma konusu olurken yine 10 başlıkta analiz yayınlandı.