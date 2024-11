Kaos tetikçisi The Economist 2025 kapağını yayımladı! Merkezdeki isim Donald Trump | Nükleer tehditler, balistik füzeler ve gizli şifreler

Her yılbaşında kapak tasarımlarıyla gündem olan kaos tetikçisi İngiliz The Economist, "The World Ahead 2025" başlıklı özel kapağını yayımladı. The Economist kapağı ile ilgili "Geleceğe yönelik analizler, tahminler ve spekülasyonlar" girişiyle sunulan analizde, kapak 10 maddede incelendi. Öte yandan 2025 kapağının arka planında çok daha farklı semboller de var. İşte, The Economist'in 2025 kapağının şifreleri...