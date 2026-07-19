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Yıldızlar savaşı: Dünya Kupası finali sonrası arbede!

İspanya’nın Arjantin’i uzatmalarda 1-0 mağlup ederek 2026 FIFA Dünya Kupası’nı kazanmasının ardından iki takımın futbolcuları arasında arbede çıktı. Leandro Paredes’in Gavi’yi yere ittiği olaylarda oyuncular ve teknik ekipler araya girdi.

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Yıldızlar savaşı: Dünya Kupası finali sonrası arbede!
İspanya ile Arjantin, New York New Jersey Stadı'nda oynanan 2026 FIFA Dünya Kupası finalinde karşı karşıya geldi.

Normal süresi golsüz tamamlanan mücadelede Ferran Torres, 106. dakikada attığı golle İspanya'yı 1-0 öne geçirdi. Kalan bölümde skor değişmedi ve İspanya tarihindeki ikinci Dünya Kupası şampiyonluğuna ulaştı.

2026 Dünya Kupası finalinin ardından arbede çıktı2026 Dünya Kupası finalinin ardından arbede çıktı

BİTİŞ DÜDÜĞÜYLE GERGİNLİK ÇIKTI

Karşılaşmanın sona ermesinin ardından İspanyol futbolcular ve yedek kulübesindeki oyuncular şampiyonluğu kutlamak için sahaya girdi.

Bu sırada Arjantinli orta saha Leandro Paredes ile Gavi arasında gerilim yaşandı. Paredes'in İspanyol futbolcuyu iterek yere düşürmesinin ardından iki takımın oyuncuları olayın içine dahil oldu.

Leandro Paredes Gavi'yi ittiLeandro Paredes Gavi'yi itti

OYUNCULAR VE TEKNİK EKİPLER ARAYA GİRDİ

Yaşanan itişmenin ardından Arjantin ve İspanya'dan çok sayıda futbolcu aynı noktada toplandı.

Arjantin Teknik Direktörü Lionel Scaloni ile iki takımın teknik ekipleri oyuncuları ayırmak için sahaya girdi. Kısa süren arbede, futbolcuların ve görevlilerin müdahalesiyle sona erdi.

İki futbolcuyu Lionel Scaloni ayırmaya çalıştıİki futbolcuyu Lionel Scaloni ayırmaya çalıştı

PAREDES KIRMIZI KART GÖRDÜ

Leandro Paredes'in final düdüğünün ardından yaşanan olaylar nedeniyle kırmızı kart gördüğü belirtildi.

Arjantinli orta saha, karşılaşmanın ikinci yarısında oyuna dahil olmuş ve kısa süre sonra sarı kartla cezalandırılmıştı.

İspanyolların kutlaması rötarlı başladıİspanyolların kutlaması rötarlı başladı

ARJANTİN MAÇI 10 KİŞİ TAMAMLADI

Arjantin'de Enzo Fernández, karşılaşmanın normal süresinin uzatma dakikalarında Pau Cubarsí'ye yaptığı müdahalenin ardından ikinci sarı kartını gördü.

Enzo Fernández'in oyundan ihraç edilmesiyle Arjantin, uzatma bölümünü 10 futbolcuyla oynadı.

Leandro Paredes kırmızı kart gördüLeandro Paredes kırmızı kart gördü

KUTLAMALAR DEVAM ETTİ

Saha içindeki gerilimin sona ermesinin ardından İspanyol futbolcular şampiyonluk kutlamalarına devam etti.

İki takımın oyuncuları daha sonra madalya töreni için hazırlanan platforma çıktı. Arjantin turnuvayı ikinci sırada tamamlarken İspanya, 2010'dan sonra ikinci kez Dünya Kupası'nı kazandı.

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