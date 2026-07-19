Yıldızlar savaşı: Dünya Kupası finali sonrası arbede!
İspanya’nın Arjantin’i uzatmalarda 1-0 mağlup ederek 2026 FIFA Dünya Kupası’nı kazanmasının ardından iki takımın futbolcuları arasında arbede çıktı. Leandro Paredes’in Gavi’yi yere ittiği olaylarda oyuncular ve teknik ekipler araya girdi.
Normal süresi golsüz tamamlanan mücadelede Ferran Torres, 106. dakikada attığı golle İspanya'yı 1-0 öne geçirdi. Kalan bölümde skor değişmedi ve İspanya tarihindeki ikinci Dünya Kupası şampiyonluğuna ulaştı.
BİTİŞ DÜDÜĞÜYLE GERGİNLİK ÇIKTI
Karşılaşmanın sona ermesinin ardından İspanyol futbolcular ve yedek kulübesindeki oyuncular şampiyonluğu kutlamak için sahaya girdi.
Bu sırada Arjantinli orta saha Leandro Paredes ile Gavi arasında gerilim yaşandı. Paredes'in İspanyol futbolcuyu iterek yere düşürmesinin ardından iki takımın oyuncuları olayın içine dahil oldu.
OYUNCULAR VE TEKNİK EKİPLER ARAYA GİRDİ
Yaşanan itişmenin ardından Arjantin ve İspanya'dan çok sayıda futbolcu aynı noktada toplandı.
Arjantin Teknik Direktörü Lionel Scaloni ile iki takımın teknik ekipleri oyuncuları ayırmak için sahaya girdi. Kısa süren arbede, futbolcuların ve görevlilerin müdahalesiyle sona erdi.
PAREDES KIRMIZI KART GÖRDÜ
Leandro Paredes'in final düdüğünün ardından yaşanan olaylar nedeniyle kırmızı kart gördüğü belirtildi.
Arjantinli orta saha, karşılaşmanın ikinci yarısında oyuna dahil olmuş ve kısa süre sonra sarı kartla cezalandırılmıştı.
ARJANTİN MAÇI 10 KİŞİ TAMAMLADI
Arjantin'de Enzo Fernández, karşılaşmanın normal süresinin uzatma dakikalarında Pau Cubarsí'ye yaptığı müdahalenin ardından ikinci sarı kartını gördü.
Enzo Fernández'in oyundan ihraç edilmesiyle Arjantin, uzatma bölümünü 10 futbolcuyla oynadı.
KUTLAMALAR DEVAM ETTİ
Saha içindeki gerilimin sona ermesinin ardından İspanyol futbolcular şampiyonluk kutlamalarına devam etti.
İki takımın oyuncuları daha sonra madalya töreni için hazırlanan platforma çıktı. Arjantin turnuvayı ikinci sırada tamamlarken İspanya, 2010'dan sonra ikinci kez Dünya Kupası'nı kazandı.