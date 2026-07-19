Yıldızlar savaşı: Dünya Kupası finali sonrası arbede!

2026 Dünya Kupası finalinin ardından arbede çıktı

BİTİŞ DÜDÜĞÜYLE GERGİNLİK ÇIKTI

Karşılaşmanın sona ermesinin ardından İspanyol futbolcular ve yedek kulübesindeki oyuncular şampiyonluğu kutlamak için sahaya girdi.

Bu sırada Arjantinli orta saha Leandro Paredes ile Gavi arasında gerilim yaşandı. Paredes'in İspanyol futbolcuyu iterek yere düşürmesinin ardından iki takımın oyuncuları olayın içine dahil oldu.