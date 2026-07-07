Mısır Teknik Direktörü Hossam Hassan'dan FIFA'ya Lionel Messi ve maç saati tepkisi

Mısır, Arjantin karşısında 2-0 öne geçmesine rağmen maçın son bölümünde yediği üç golle sahadan 3-2 mağlup ayrıldı. Karşılaşmanın ardından Mısırlı futbolcular ve teknik ekip, ceza sahasındaki bazı pozisyonlar ile iptal edilen gol nedeniyle hakeme itiraz etti. Maçın son anlarında iki penaltı pozisyonu üzerinden yoğun tartışma yaşandı.

Basın toplantısında konuşan Hossam Hassan, sahada daha iyi oynayan tarafın Mısır olduğunu savunarak; "Maçta daha iyi olan taraf bizdik ama futbol adil değil. Bir penaltımız vardı ve hakem üçüncü golümüzü iptal etti, nedenini bilmiyorum." dedi.