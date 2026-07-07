Mısır Teknik Direktörü Hossam Hassan'dan FIFA'ya Lionel Messi ve maç saati tepkisi
Mısır Teknik Direktörü Hossam Hassan, 2026 FIFA Dünya Kupası son 16 turunda Arjantin’e 3-2 mağlup oldukları karşılaşmanın ardından hakem yönetimine ve organizasyona sert tepki gösterdi. Deneyimli teknik adam, bazı kararların son şampiyon Arjantin’in ve Lionel Messi’nin turnuvada kalmasına hizmet etmiş olabileceğini savundu.
Mısır, Arjantin karşısında 2-0 öne geçmesine rağmen maçın son bölümünde yediği üç golle sahadan 3-2 mağlup ayrıldı. Karşılaşmanın ardından Mısırlı futbolcular ve teknik ekip, ceza sahasındaki bazı pozisyonlar ile iptal edilen gol nedeniyle hakeme itiraz etti. Maçın son anlarında iki penaltı pozisyonu üzerinden yoğun tartışma yaşandı.
Basın toplantısında konuşan Hossam Hassan, sahada daha iyi oynayan tarafın Mısır olduğunu savunarak; "Maçta daha iyi olan taraf bizdik ama futbol adil değil. Bir penaltımız vardı ve hakem üçüncü golümüzü iptal etti, nedenini bilmiyorum." dedi.
"BU BİR PAZARLAMA STRATEJİSİ OLABİLİR"
Hassan, hakem kararları üzerinden organizasyonun ticari yaklaşımını da eleştirdi. Mısır Teknik Direktörü, Arjantin'in son şampiyon olması ve Lionel Messi'nin turnuvanın en önemli yıldızlarından biri konumunda bulunması nedeniyle rakiplerinin turnuvada tutulmak istenmiş olabileceğini öne sürüp; "Belki de tüm bu yaşananlar tamamen bir pazarlama stratejisinin sonucudur. Dünya Kupası'nın ticari başarısı için son Dünya Kupası şampiyonunun turnuvada kalmasını, Messi'nin buralarda yola devam etmesini istiyor olabilirler." ifadelerini kullandı.
"BU SAATTE MAÇ OYNANMAZ"
Deneyimli teknik adamın hedefinde maçın başlama saati de vardı. Hassan, öğle saatlerinde oynanan karşılaşmanın futbolcuların performansını olumsuz etkilediğini savunarak; "Bu maçları planlayan kişinin hayatında hiç futbol oynamadığını söylemeye cesaret ediyorum. Çünkü hiçbir maç bu saatte oynatılmaz. Öğle vakti insan yürüyüşe çıkar ya da brunch yapar; futbol maçı oynanmaz." diye konuştu.
Hassan, fikstür planlamasının oyuncu sağlığı ve maç kalitesi açısından yeniden değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.
"NEDEN HERKESİ TURNUVAYA ÇAĞIRIYORLAR?"
Mısır Teknik Direktörü, Arjantin'in turnuvada kalmasının istendiğine yönelik iddiasını daha sert sözlerle sürdürdü: "Arjantin'in kazanmasını bu kadar çok istiyorlarsa, neden herkesi turnuvaya katılmaya çağırıyorlar?"
Hassan, hakem kararlarının Mısır'ın çeyrek final şansını doğrudan etkilediğini savundu. Karşılaşma sonrasında Mısır cephesinden gelen itirazların merkezinde penaltı beklenen pozisyonlar ve iptal edilen gol vardı.
"DÜNYA KUPASI'NI İZLEMEYECEĞİM"
Hossam Hassan, turnuvanın kalan bölümünü izlemeyerek yaşananları protesto edeceğini açıklayıp; "Artık Dünya Kupası maçlarını izlemeyeceğim. Bugün yaşadığımız haksızlığı protesto ediyorum." ifadelerini kullandı.