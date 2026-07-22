2026 FIFA Dünya Kupası’nın en iyi 11’i açıklandı: Messi, Mbappe ve Haaland listede
Taraftarların oylarıyla belirlenen 2026 FIFA Dünya Kupası’nın en iyi 11’inde Messi, Mbappe ve Haaland hücum hattını oluştururken, İspanya ile Fransa üçer futbolcuyla kadroya damga vurdu.
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FIFA'dan yapılan açıklamaya göre, turnuvada gösterdikleri performansla öne çıkan futbolcular, taraftarların katıldığı oylama sonucunda en iyi 11'e seçildi.
Kadroda İspanya ve Fransa'dan üçer, Arjantin'den iki, İngiltere, Norveç ve Yeşil Burun Adaları'ndan ise birer futbolcu yer aldı.
2026 FIFA Dünya Kupası'nın en iyi 11'i şöyle:
Kaleci: Vozinha (Yeşil Burun Adaları)
Defans: Pedro Porro (İspanya), Marc Cucurella (İspanya), Lisandro Martinez (Arjantin), Dayot Upamecano (Fransa)
Orta saha: Rodri (İspanya), Jude Bellingham (İngiltere), Michael Olise (Fransa)
Forvet: Lionel Messi (Arjantin), Kylian Mbappe (Fransa), Erling Haaland (Norveç)
Yunus Akseki Takvim.com.tr Spor