2026 FIFA Dünya Kupası’nın en iyi 11’i açıklandı: Messi, Mbappe ve Haaland listede

FIFA'dan yapılan açıklamaya göre, turnuvada gösterdikleri performansla öne çıkan futbolcular, taraftarların katıldığı oylama sonucunda en iyi 11'e seçildi.

Kadroda İspanya ve Fransa'dan üçer, Arjantin'den iki, İngiltere, Norveç ve Yeşil Burun Adaları'ndan ise birer futbolcu yer aldı.

2026 FIFA Dünya Kupası'nın en iyi 11'i şöyle: