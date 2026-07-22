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2026 FIFA Dünya Kupası’nın en iyi 11’i açıklandı: Messi, Mbappe ve Haaland listede

Taraftarların oylarıyla belirlenen 2026 FIFA Dünya Kupası’nın en iyi 11’inde Messi, Mbappe ve Haaland hücum hattını oluştururken, İspanya ile Fransa üçer futbolcuyla kadroya damga vurdu.

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2026 FIFA Dünya Kupası’nın en iyi 11’i açıklandı: Messi, Mbappe ve Haaland listede

FIFA'dan yapılan açıklamaya göre, turnuvada gösterdikleri performansla öne çıkan futbolcular, taraftarların katıldığı oylama sonucunda en iyi 11'e seçildi.

Kadroda İspanya ve Fransa'dan üçer, Arjantin'den iki, İngiltere, Norveç ve Yeşil Burun Adaları'ndan ise birer futbolcu yer aldı.

2026 FIFA Dünya Kupası'nın en iyi 11'i şöyle:

Vozinha Vozinha

Kaleci: Vozinha (Yeşil Burun Adaları)

Marc Cucurella Marc Cucurella

Defans: Pedro Porro (İspanya), Marc Cucurella (İspanya), Lisandro Martinez (Arjantin), Dayot Upamecano (Fransa)

Michael Olise Michael Olise

Orta saha: Rodri (İspanya), Jude Bellingham (İngiltere), Michael Olise (Fransa)

Kylian Mbappe ve Lionel Messi Kylian Mbappe ve Lionel Messi

Forvet: Lionel Messi (Arjantin), Kylian Mbappe (Fransa), Erling Haaland (Norveç)

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