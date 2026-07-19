Dünya Kupası'na 27 dakika ara! Finalde ilk yaşandı
2026 FIFA Dünya Kupası’nda İspanya ile Arjantin arasında oynanan final, turnuva tarihinin ilk devre arası gösterisine sahne oldu. Madonna, BTS, Justin Bieber, Shakira ve Burna Boy’un yer aldığı performansın ardından toplam devre arası yaklaşık 27 dakika sürdü.
İspanya ile Arjantin, New York New Jersey Stadı'nda düzenlenen 2026 FIFA Dünya Kupası finalinde karşı karşıya geldi.
İlk yarının tamamlanmasının ardından saha içine özel bir platform kuruldu ve Dünya Kupası final tarihinde ilk kez devre arası müzik gösterisi gerçekleştirildi.
AÇILIŞI MADONNA YAPTI
Gösterinin açılışını Madonna yaptı. Amerikalı sanatçı, "Music" adlı şarkısını seslendirerek performansına stadın tünel bölümünde başladı.
Brezilya futbolunun eski yıldızları Ronaldo Nazário ile Ronaldinho'nun kullandığı araçla saha içine gelen Madonna, gösterisini platform üzerinde sürdürdü.
BTS VE JUSTIN BIEBER SAHNEYE ÇIKTI
Madonna'nın ardından Güney Koreli müzik grubu BTS, "Dynamite" adlı parçayı seslendirdi.
Justin Bieber ise oyuncu ve teknik direktör karakterleriyle sahneye çıkan Jason Sudeikis ile Brendan Hunt tarafından anons edildi. Kanadalı sanatçı, "Everything Hallelujah" şarkısının akustik versiyonunu söyledi.
SHAKIRA VE BURNA BOY'DAN DÜNYA KUPASI ŞARKISI
Gösterinin diğer bölümünde Shakira ile Burna Boy sahne aldı. İki sanatçı, 2026 Dünya Kupası'nın resmî şarkısı "Dai Dai"yi seslendirdi.
Organizasyonda orkestra şefi Gustavo Dudamel, PS22 Çocuk Korosu ve Coldplay de yer aldı. Gösterinin sanat yönetimini Coldplay'in solisti Chris Martin üstlendi.
GÖSTERİ 11 DAKİKA SÜRDÜ
FIFA tarafından açıklanan programa göre devre arası performansı 11 dakika sürdü.
Sahne ve teknik ekipmanların saha içine kurulması ile gösterinin ardından kaldırılması için yapılan çalışmalar sonucunda toplam devre arası yaklaşık 27 dakikaya ulaştı.
Futbol Oyun Kuralları'nda devre arası süresi 15 dakikayı geçmeyecek şekilde düzenlenirken FIFA Dünya Kupası turnuva talimatında oyuncuların 15 dakikalık devre arası hakkına sahip olduğu belirtiliyor.
FİNALDE BİR İLK YAŞANDI
FIFA ve Global Citizen tarafından düzenlenen gösteri, bir FIFA Dünya Kupası finalinde gerçekleştirilen ilk devre arası müzik organizasyonu olarak kayıtlara geçti.
Programda Madonna, Shakira, BTS ve Justin Bieber ana sanatçılar olarak yer alırken Burna Boy, Gustavo Dudamel, PS22 Çocuk Korosu ve Coldplay de performansa katıldı.
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CANLI: İspanya - Arjantin