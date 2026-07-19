CANLI YAYIN
Geri

Dünya Kupası'na 27 dakika ara! Finalde ilk yaşandı

2026 FIFA Dünya Kupası’nda İspanya ile Arjantin arasında oynanan final, turnuva tarihinin ilk devre arası gösterisine sahne oldu. Madonna, BTS, Justin Bieber, Shakira ve Burna Boy’un yer aldığı performansın ardından toplam devre arası yaklaşık 27 dakika sürdü.

Giriş Tarihi:
Takvim'i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
Dünya Kupası'na 27 dakika ara! Finalde ilk yaşandı

İspanya ile Arjantin, New York New Jersey Stadı'nda düzenlenen 2026 FIFA Dünya Kupası finalinde karşı karşıya geldi.

İlk yarının tamamlanmasının ardından saha içine özel bir platform kuruldu ve Dünya Kupası final tarihinde ilk kez devre arası müzik gösterisi gerçekleştirildi.

Madonna, Ronaldinho ve Ronaldo NazarioMadonna, Ronaldinho ve Ronaldo Nazario

AÇILIŞI MADONNA YAPTI

Gösterinin açılışını Madonna yaptı. Amerikalı sanatçı, "Music" adlı şarkısını seslendirerek performansına stadın tünel bölümünde başladı.

Brezilya futbolunun eski yıldızları Ronaldo Nazário ile Ronaldinho'nun kullandığı araçla saha içine gelen Madonna, gösterisini platform üzerinde sürdürdü.

BTSBTS

BTS VE JUSTIN BIEBER SAHNEYE ÇIKTI

Madonna'nın ardından Güney Koreli müzik grubu BTS, "Dynamite" adlı parçayı seslendirdi.

Justin Bieber ise oyuncu ve teknik direktör karakterleriyle sahneye çıkan Jason Sudeikis ile Brendan Hunt tarafından anons edildi. Kanadalı sanatçı, "Everything Hallelujah" şarkısının akustik versiyonunu söyledi.

Shakira Dünya Kupası finalinde sahne aldıShakira Dünya Kupası finalinde sahne aldı

SHAKIRA VE BURNA BOY'DAN DÜNYA KUPASI ŞARKISI

Gösterinin diğer bölümünde Shakira ile Burna Boy sahne aldı. İki sanatçı, 2026 Dünya Kupası'nın resmî şarkısı "Dai Dai"yi seslendirdi.

Organizasyonda orkestra şefi Gustavo Dudamel, PS22 Çocuk Korosu ve Coldplay de yer aldı. Gösterinin sanat yönetimini Coldplay'in solisti Chris Martin üstlendi.

Dünya Kupası ilk yarısındaki gösteri 11 dakika sürdüDünya Kupası ilk yarısındaki gösteri 11 dakika sürdü

GÖSTERİ 11 DAKİKA SÜRDÜ

FIFA tarafından açıklanan programa göre devre arası performansı 11 dakika sürdü.

Sahne ve teknik ekipmanların saha içine kurulması ile gösterinin ardından kaldırılması için yapılan çalışmalar sonucunda toplam devre arası yaklaşık 27 dakikaya ulaştı.

Futbol Oyun Kuralları'nda devre arası süresi 15 dakikayı geçmeyecek şekilde düzenlenirken FIFA Dünya Kupası turnuva talimatında oyuncuların 15 dakikalık devre arası hakkına sahip olduğu belirtiliyor.

Dünya Kupası finalinde ilk yaşandıDünya Kupası finalinde ilk yaşandı

FİNALDE BİR İLK YAŞANDI

FIFA ve Global Citizen tarafından düzenlenen gösteri, bir FIFA Dünya Kupası finalinde gerçekleştirilen ilk devre arası müzik organizasyonu olarak kayıtlara geçti.

Programda Madonna, Shakira, BTS ve Justin Bieber ana sanatçılar olarak yer alırken Burna Boy, Gustavo Dudamel, PS22 Çocuk Korosu ve Coldplay de performansa katıldı.

CANLI: İspanya - Arjantin Dünya Kupası Final MaçıCANLI: İspanya - Arjantin Dünya Kupası Final Maçı
CANLI: İspanya - Arjantin Dünya Kupası Final Maçı

Galatasaray'ın gündemindeki Onyedika için Frankfurt devrede
SONRAKİ HABER

Galatasaray'ın gündemindeki Onyedika için Frankfurt devrede

 CANLI: İspanya - Arjantin Dünya Kupası Final Maçı
ÖNCEKİ HABER

CANLI: İspanya - Arjantin
Burak Zihni
Burak Zihni Takvim.com.tr Spor

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler