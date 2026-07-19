Dünya Kupası'na 27 dakika ara! Finalde ilk yaşandı

Organizasyonda orkestra şefi Gustavo Dudamel, PS22 Çocuk Korosu ve Coldplay de yer aldı. Gösterinin sanat yönetimini Coldplay'in solisti Chris Martin üstlendi.

Gösterinin diğer bölümünde Shakira ile Burna Boy sahne aldı. İki sanatçı, 2026 Dünya Kupası'nın resmî şarkısı "Dai Dai"yi seslendirdi.

Sahne ve teknik ekipmanların saha içine kurulması ile gösterinin ardından kaldırılması için yapılan çalışmalar sonucunda toplam devre arası yaklaşık 27 dakikaya ulaştı.

FIFA tarafından açıklanan programa göre devre arası performansı 11 dakika sürdü.

Dünya Kupası finalinde ilk yaşandı

FİNALDE BİR İLK YAŞANDI

FIFA ve Global Citizen tarafından düzenlenen gösteri, bir FIFA Dünya Kupası finalinde gerçekleştirilen ilk devre arası müzik organizasyonu olarak kayıtlara geçti.

Programda Madonna, Shakira, BTS ve Justin Bieber ana sanatçılar olarak yer alırken Burna Boy, Gustavo Dudamel, PS22 Çocuk Korosu ve Coldplay de performansa katıldı.

Burak Zihni Takvim.com.tr Spor