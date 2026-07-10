Dünya Kupası'nda ilk yarı final belli oldu! İspanya Belçika'yı 2-1 yendi
2026 FIFA Dünya Kupası'nda ikinci yarı finalist belli oldu. İspanya, Belçika'yı 2-1 yenip Fransa ile eşleşti. Mikel Merino oyuna girip 2 dakika sonra attığı gol sonrası bir kez daha İspanyollara turu getiren isim olmayı başardı. İşte maçta yaşananlar...
İspanya ile Belçika 2026 FIFA Dünya Kupası çeyrek finalinde karşılaştı.
Kritik randevuda gol perdesini Fabian Ruiz açtı ve İspanyollar 30. dakikada öne geçti. Dakikalar 41'i gösterirken Belçika Charles De Ketelaere ile beraberliği yakaladı ve ilk devre 1-1 bitti.
88. dakikada sahneye çıkan Nikel Merino ağları havalandırdı ve İspanya 2-1 kazanıp yarı finale yükseldi.
Luis de la Fuente'nin öğrencileri finale yükselmek için Fransa ile kozlarını paylaşacak.
MAÇTAN DAKİKALAR
1' Karşılaşma başladı
Mücadele, Belçika'nın santrasıyla başladı.
9' Belçika savunmasından kritik müdahale
Fabián Ruiz'in pasıyla ceza sahasında topla buluşan Rodri, bekletmeden vuruşunu yaptı. Belçika savunması, son anda araya girerek topun kaleye ulaşmasına izin vermedi.
13' İspanya penaltı bekledi
Pau Cubarsí'nin savunma arkasına gönderdiği pasla Álex Baena topla buluştu. Baena'nın bekletmeden yaptığı vuruş savunmadan dönerken İspanyol futbolcular, elle oynama gerekçesiyle penaltı bekledi. Hakem ise oyunun kale vuruşuyla devam etmesini istedi.
22' Lamine Yamal gole yaklaştı
Sağ kanatta topla buluşan Lamine Yamal, ceza sahasına girerken şutunu çekti. Top, direğin hemen yanından auta çıktı.
30' GOL | İspanya 1-0 Belçika
İspanya, Fabián Ruiz'in golüyle öne geçti. Pedro Porro'nun sağ kanattan yaptığı ortada Dani Olmo'nun vuruşunu kaleci Thibaut Courtois kurtardı. Dönen topu önünde bulan Fabián Ruiz, yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.
35' Courtois'dan kritik kurtarış
İspanya'nın kazandığı serbest vuruşta topun başına Lamine Yamal geçti. Genç yıldızın doğrudan kaleye gönderdiği topu Thibaut Courtois kurtardı.
41' GOL | İspanya 1-1 Belçika
Belçika, Charles De Ketelaere'nin golüyle skora denge getirdi. Timothy Castagne'nin sağ kanattan yaptığı ortada topa iyi yükselen De Ketelaere, düzgün bir kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.
İlk yarı sonucu | İspanya 1-1 Belçika
Hakemin düdüğüyle ilk yarı sona erdi. Taraflar, soyunma odasına 1-1'lik eşitlikle gitti.
45' İkinci yarı başladı
Karşılaşmanın ikinci yarısı, İspanya'nın santrasıyla başladı.
52' Courtois kalesinde devleşti
Marc Cucurella'nın pasıyla ceza sahasında topla buluşan Lamine Yamal, yerden sert vurdu. Thibaut Courtois, direk dibine yönelen topu son anda kornere çelerek gole izin vermedi.
62' Belçika penaltı bekledi
Leandro Trossard'ın sol kanattan ceza sahasına gönderdiği ortada İspanya savunması, Romelu Lukaku'dan önce araya girerek topu uzaklaştırdı. Dönen topu önünde bulan Kevin De Bruyne'nin vuruşu üstten auta çıktı. Belçikalı futbolcular ilk pozisyonda penaltı beklerken hakem oyunu devam ettirdi.
77' İspanya etkili geldi
Dani Olmo'nun savunma arkasına gönderdiği pasla topla buluşan Marc Cucurella, bekletmeden ortasını yaptı. Ferran Torres'in kafa vuruşunda top üstten auta çıktı. Pozisyonun tamamlanmasının ardından yardımcı hakem, Cucurella için ofsayt bayrağını kaldırdı.
88' GOL | İspanya 2-1 Belçika
İspanya, Mikel Merino'nun golüyle yeniden öne geçti. Orta alanda topla buluşan Pau Cubarsí, önünü boşalttıktan sonra uzak mesafeden şutunu çekti. Kaleci Senne Lammens'in kurtarışından dönen topu önünde bulan Merino, meşin yuvarlağı ağlara göndererek takımını 2-1 öne geçirdi.
Maç sonucu | İspanya 2-1 Belçika
Hakemin son düdüğüyle karşılaşma sona erdi. Belçika'yı 2-1 mağlup eden İspanya, Dünya Kupası'nda yarı finale yükseldi.
RAKİP FRANSA
2026 Dünya Kupası çeyrek finalinde Belçika'yı mağlup eden İspanya, Fransa ile yarı finalde eşleşti.