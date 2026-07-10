Dünya Kupası'nda ilk yarı final belli oldu! İspanya Belçika'yı 2-1 yendi

İspanya ile Belçika 2026 FIFA Dünya Kupası çeyrek finalinde karşılaştı.



Kritik randevuda gol perdesini Fabian Ruiz açtı ve İspanyollar 30. dakikada öne geçti. Dakikalar 41'i gösterirken Belçika Charles De Ketelaere ile beraberliği yakaladı ve ilk devre 1-1 bitti.



88. dakikada sahneye çıkan Nikel Merino ağları havalandırdı ve İspanya 2-1 kazanıp yarı finale yükseldi.



Luis de la Fuente'nin öğrencileri finale yükselmek için Fransa ile kozlarını paylaşacak.