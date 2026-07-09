FIFA’dan Jarell Quansah’a 2 maç ceza! Dünya Kupası’nda büyük darbe

İngiltere'nin Meksika'yı 3-2 mağlup ederek çeyrek finale yükseldiği karşılaşmada oyundan atılan Jarell Quansah'ın cezası belli oldu. FIFA Disiplin Kurulu, 23 yaşındaki futbolcunun kırmızı kartına ilişkin incelemesini tamamladı ve Quansah'ı iki maçtan men etti. İngiltere Futbol Federasyonu, FIFA'nın verdiği cezaya itiraz etme imkânı bulunmadığını açıkladı.

VAR İNCELEMESİ SONRASI ATILDI

Quansah, Meksika karşılaşmasının 54. dakikasında Jesus Gallardo'ya yaptığı kontrolsüz müdahalenin ardından kırmızı kart gördü.

Pozisyonu saha kenarındaki monitörden inceleyen hakem, Quansah'ın kayarak yaptığı ve kramponunun tabanıyla rakibine temas ettiği müdahaleyi ciddi faul olarak değerlendirdi. İngiliz savunmacı doğrudan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.