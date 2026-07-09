FIFA’dan Jarell Quansah’a 2 maç ceza! Dünya Kupası’nda büyük darbe
FIFA, 2026 Dünya Kupası son 16 turunda Meksika ile oynanan karşılaşmada kırmızı kart gören İngiltere Milli Takımı’nın savunmacısı Jarell Quansah’a iki maç men cezası verdi.
İngiltere'nin Meksika'yı 3-2 mağlup ederek çeyrek finale yükseldiği karşılaşmada oyundan atılan Jarell Quansah'ın cezası belli oldu. FIFA Disiplin Kurulu, 23 yaşındaki futbolcunun kırmızı kartına ilişkin incelemesini tamamladı ve Quansah'ı iki maçtan men etti. İngiltere Futbol Federasyonu, FIFA'nın verdiği cezaya itiraz etme imkânı bulunmadığını açıkladı.
VAR İNCELEMESİ SONRASI ATILDI
Quansah, Meksika karşılaşmasının 54. dakikasında Jesus Gallardo'ya yaptığı kontrolsüz müdahalenin ardından kırmızı kart gördü.
Pozisyonu saha kenarındaki monitörden inceleyen hakem, Quansah'ın kayarak yaptığı ve kramponunun tabanıyla rakibine temas ettiği müdahaleyi ciddi faul olarak değerlendirdi. İngiliz savunmacı doğrudan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
NORVEÇ MAÇINDA YOK
İki maçlık ceza nedeniyle Jarell Quansah, İngiltere'nin Norveç ile oynayacağı Dünya Kupası çeyrek finalinde forma giyemeyecek. İngiltere'nin yarı finale yükselmesi halinde Quansah bu karşılaşmada da kadrodaki yerini alamayacak. Genç savunmacı, İngiltere'nin finale kalması durumunda cezasını tamamlamış olacak ve teknik direktör Thomas Tuchel'in görev vermesi halinde yeniden forma giyebilecek.
REECE JAMES'İN YERİNE OYNAMIŞTI
Bayer Leverkusen forması giyen Jarell Quansah, sakatlığı bulunan Reece James'in yerine Meksika karşılaşmasına ilk 11'de başlamıştı. Quansah'ın cezası, savunma hattında sakatlık sorunları yaşayan İngiltere'nin teknik heyetini çeyrek final öncesinde zor durumda bıraktı. Thomas Tuchel'in Norveç karşısında sağ bek ve stoper rotasyonunda değişikliğe gitmesi gerekecek.
İNGİLTERE MEKSİKA'YI 3-2 İLE ELEDİ
İngiltere, son 16 turunda Meksika ile karşı karşıya geldi. Quansah'ın kırmızı kart görmesinin ardından mücadeleyi 10 kişi sürdüren İngiltere, rakibinin baskısına rağmen skor üstünlüğünü korudu. Meksika'yı 3-2 mağlup eden İngiltere, adını son 8 takım arasına yazdırarak Norveç'in rakibi oldu.
İNGİLTERE-NORVEÇ MAÇI NE ZAMAN?
İngiltere ile Norveç arasındaki 2026 Dünya Kupası çeyrek final karşılaşması, Türkiye saatiyle 12 Temmuz 2026 Pazar günü saat 00.00'da başlayacak. Miami'deki Hard Rock Stadyumu'nda oynanacak mücadeleyi kazanan takım, yarı finalde Argentina-İsviçre eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.