Dünya Kupası şampiyonu İspanya! Messi'den sıfırlı veda
2026 FIFA Dünya Kupası'nda şampiyon belli oldu. İspanya, normal süresi ve ilk uzatma devresi 0-0 biten mücadelede Arjantin'i Ferran Torres'in golüyle 1-0 yenerek mutlu sona ulaştı. Lionel Messi, finali rakip fileleri havalandıramadan tamamladı ve kaybetmenin üzüntüsünü yaşadı. Matadorlar, Avrupa Şampiyonası'nın ardından Dünya Kupası'nı da müzesine götürmeyi başardı. Ayrıca 16 senelik hasretine de son verdi.
İspanya, Arjantin'i 1-0 yenerek 2026 FIFA Dünya Kupası'nda şampiyonluğunu ilan etti.
Maçın normal süresi ve ilk uzatma devresi 0-0 bitti. İkinci uzatma devresinde dakikalar 106'yı gösterirken Ferran Torres sahneye çıkarak ülkesini 1-0 öne geçirdi. Zorlu randevuı bu skorla sona erdi ve Luis de la Fuente'nin öğrencileri kupaya uzandı.
MAÇTAN DAKİKALAR
1' Maç başladı
2026 FIFA Dünya Kupası finalinde ilk düdük çaldı. New Jersey'de oynanan dev maçta İspanya ikinci dünya şampiyonluğunu hedeflerken Arjantin dördüncü yıldız için sahaya çıktı. Gözler bir yanda Lamine Yamal'ın ilk Dünya Kupası zaferinde, diğer yanda Lionel Messi'nin son büyük dansında.
4' İspanya'dan ilk tehlike
İspanya, Lamine Yamal ile gole yaklaştı. Genç yıldız, Dani Olmo ile yaptığı etkili paslaşmanın ardından ceza sahasına hareketlendi. Arjantin savunması son anda araya girerken Emiliano Martínez de pozisyonu iyi okuyarak finalin ilk golüne izin vermedi.
10' Tempo düştü
Hızlı ve sert başlayan finalde oyun bu bölümde dengelendi. İspanya ve Arjantin, topa daha kontrollü sahip olmaya çalışırken iki takım da ilk büyük hatayı yapmamak için temkinli oynuyor.
15' İspanya topa hükmediyor
İspanya, topa sahip olarak Arjantin savunmasının arasındaki boşlukları arıyor. Ancak La Albiceleste savunmada kompakt kalmayı başarıyor. Arjantin, ceza sahasına giden pas kanallarını kapatırken La Roja topu bir kanattan diğerine dolaştırmak zorunda kalıyor.
16' Yamal'dan tehlikeli orta
İspanya, Lamine Yamal ile bir kez daha etkili geldi. Kanatta müthiş bir dokunuş yapan genç yıldız, ceza sahasının merkezine tehlikeli bir orta gönderdi. Ancak Emiliano Martínez pozisyonu kusursuz okuyarak kalesinden çıktı ve topu kontrol etti.
22' Arjantin oyuna ortak oluyor
Arjantin, dakikalar ilerledikçe özgüvenini artırıyor. Topa daha fazla sahip olan Tangocular, Lionel Messi'yi hatlar arasında bulmaya çalışıyor. İspanya ise topu kaybettikten sonra hızlı reaksiyon vererek boşluk bulduğu anda öne çıkıyor. Final giderek daha açık bir oyuna dönüşse de iki takım da henüz net bir fırsat daha yaratamadı.
30' İspanya oyunu kontrol ediyor
İspanya topa sahip olmayı sürdürüyor ancak finalin yarattığı baskı, geriden oyun kurarken birkaç hatayı da beraberinde getirdi. Arjantin bu hataları henüz değerlendiremezken kompakt yapısını koruyor ve La Roja'nın yapacağı yeni bir pas hatasını cezalandırmak için doğru anı bekliyor.
35' Arjantin savunmada rahat
İspanya, sabırlı paslarla oyunun kontrolünü elinde tutmaya devam ediyor. Arjantin ise topu rakibine bırakmakta sorun yaşamıyor. La Albiceleste, savunmada iyi organize olurken hızlı hücumlarla İspanya'yı hazırlıksız yakalamayı hedefliyor.
38' Oyarzabal etkili vurdu
İspanya, Mikel Oyarzabal ile gole yaklaştı. Ceza sahası çevresinde boşluk bulan İspanyol forvet, sol ayağıyla sert bir şut çıkardı. Emiliano Martínez topu sektirmeden kontrol ederek gole izin vermedi.
42' Cucurella uzaktan denedi
İspanya bir kez daha etkili geldi. Marc Cucurella'nın uzak mesafeden yaptığı vuruş, Emiliano Martínez'in sol direğinin hemen yanından auta çıktı. La Roja, bu bölümde oyunun açık şekilde daha etkili tarafı olurken Arjantin'i kendi ceza sahasına doğru itmeye başladı.
43' Arjantin'de zorunlu değişiklik
Arjantin'de Lisandro Martínez sakatlığı nedeniyle oyuna devam edemedi. İlk yarı bitmeden finali terk etmek zorunda kalan savunmacının yerine Nicolás Otamendi oyuna dahil oldu.
Otamendi, İspanya'nın maçtaki en baskılı bölümünü oynadığı dakikalarda Arjantin savunmasına hemen adapte olmak zorunda kaldı.
45' İlk yarı sonucu | İspanya 0-0 Arjantin
2026 FIFA Dünya Kupası finalinde ilk devre 0-0 beraberlikle sona erdi.
46' İkinci yarı başladı
2026 FIFA Dünya Kupası finalinde ikinci yarı başladı. New Jersey'de şampiyonu belirleyecek son 45 dakika, belki de daha fazlası oynanacak. İspanya ilk yarıdaki oyun üstünlüğünü gole çevirmek isterken Arjantin, kritik anlarda tecrübesini kullanarak sonuca gitmenin hesaplarını yapıyor.
46' Baena uzaktan denedi
İspanya ikinci yarıya da tehlikeli başladı. Álex Baena, Arjantin'in topa sahipken yaptığı hatayı iyi değerlendirdi ve uzak mesafeden sert bir şut çıkardı.
Ancak Emiliano Martínez bir kez daha başarılıydı. Arjantinli kaleci topu sektirmeden kontrol ederek gole izin vermedi ve finalde takımının en dikkat çeken ismi olmayı sürdürdü.
55' İspanya yine tehlikeli geldi
İspanya, Dani Olmo ile bir kez daha tehlike yarattı. Ceza sahasına giren İspanyol yıldız, kale önüne sert bir pas çıkardı ancak Marc Cucurella topa yetişemedi. Arjantin savunması son anda araya girerek meşin yuvarlağı kornere gönderdi.
61' İspanya baskıyı sürdürüyor
İspanya oyunun kontrolünü elinde tutmaya ve Arjantin ceza sahasına daha yakın oynamaya devam ediyor. Arjantin ise her top için büyük mücadele vererek savunma disiplinini koruyor. Buna rağmen La Roja, Emiliano Martínez'in kalesinde henüz net bir fırsat yaratmakta zorlanıyor.
62' | İspanya'da iki değişiklik
Ferran Torres ve Pedri oyuna girdi. Mikel Oyarzabal ile Fabián Ruiz kenara geldi.
63' Olmo uzaktan denedi
İspanya, Dani Olmo'nun uzak mesafeli şutuyla bir kez daha etkili oldu. Boşluk bulan Olmo sert vurdu, Emiliano Martínez topu kontrol etmekte zorlandı ve meşin yuvarlağı güçlükle kornere çeldi. La Roja baskısını artırıyor.
66' Ferran Torres fırsatı kaçırdı
İspanya, Ferran Torres ile çok önemli bir fırsattan yararlanamadı. Ceza sahasında tamamen boş kalan İspanyol forvet, yaptığı kafa vuruşunda topu doğrudan Emiliano Martínez'in üzerine gönderdi. Arjantinli kaleci rahat bir kurtarış yaparken İspanya net bir şansı harcadı.
75' | İspanya'da iki değişiklik daha
Mikel Merino ve Nico Williams oyuna dahil oldu. Álex Baena ile Dani Olmo kenara geldi.
75' Arjantin'in isabetli şutu yok
İspanya topa sahip olmaya ve oyunun ritmini belirlemeye devam ediyor. İstatistik de sahadaki tabloyu özetliyor: Arjantin, final boyunca henüz kaleyi bulan şut çıkaramadı. La Roja üstün taraf olmasına rağmen Emiliano Martínez'i ve dirençli Arjantin savunmasını aşmayı başaramıyor.
76' Pedri kaleyi yokladı
Bu kez Pedri şansını denedi. Ceza sahası yayı üzerinde topla buluşan İspanyol orta saha, kaleciyi hazırlıksız yakalamak istedi ancak vuruşu yeterli güçte değildi. Top doğrudan Emiliano Martínez'in ellerinde kaldı.
77' Cubarsí uzaktan vurdu
Pau Cubarsí uzak mesafeden sert bir şut çıkardı. Emiliano Martínez bu kez topu kontrol etmek yerine uzaklaştırmayı tercih etti. İspanya baskısını artırırken Arjantin'i kendi ceza sahasına doğru hapsetmeye başladı.
80' Merino kafayla denedi
İspanya bir kez daha gole yaklaştı. Ceza sahasında iyi yükselen Mikel Merino, kafa vuruşunu yaptı ancak top doğrudan Emiliano Martínez'in ellerinde kaldı. La Roja fırsatları değerlendiremezken Arjantin kalecisi ve savunması son ana kadar takımını oyunda tutmaya devam ediyor.
86' Ferran Torres akrobatik vurdu
İspanya, Ferran Torres ile bir fırsattan daha yararlanamadı. Ceza sahası içinde akrobatik bir vole deneyen İspanyol forvet, topa istediği gibi temas edemedi ve vuruşu Emiliano Martínez'in kalesinin uzağından auta çıktı.
88' Rodri uzaktan denedi
Rodri uzak mesafeden şansını denedi. İspanyol orta sahanın sert vuruşunda top, Emiliano Martínez'in koruduğu kalenin üstünden farklı şekilde auta gitti. İspanya baskısını sürdürse de finalde aradığı golü hâlâ bulamadı.
90+2' Arjantin 10 kişi kaldı
Finalin son anlarında büyük bir kırılma yaşandı. Nico Williams'ın sert şutunda Emiliano Martínez topu güçlükle çeldi. Dönen top sonrası Enzo Fernández kontrolünü kaybederek gereksiz bir faul yaptı ve sarı kart gördü.
Bu kart, Enzo Fernández'in maçtaki ikinci sarı kartı oldu. Arjantin, Dünya Kupası finalinin kapanış bölümünde 10 kişi kaldı.
Normal süre sona erdi | İspanya 0-0 Arjantin
Dünya Kupası'nda şampiyonu belirleyecek olan final mücadelesinde 30 dakika daha oynanacak.
91' Uzatma bölümü başladı
2026 FIFA Dünya Kupası finalinde uzatma dakikaları başladı. New Jersey'de İspanya ile Arjantin'i dünya şampiyonluğundan 30 dakika ayırıyor. Dev finalde kazanan bu bölümde belli olmazsa kupa sahibini penaltı atışları belirleyecek.
92' Martínez yine sahnede
Emiliano Martínez bir kez daha Arjantin'i ayakta tuttu. Altıpasın önünden geçen tehlikeli ortada Nico Williams topa dokunmaya çok yaklaştı. Meşin yuvarlak kaleye doğru yönelirken Arjantinli kaleci kritik bir müdahaleyle gole izin vermedi.
10 kişi kalan Arjantin'de Dibu Martínez, finalin belirleyici isimlerinden biri olmaya devam ediyor.
95' İspanya'nın golü iptal edildi
İspanya, Nico Williams ile golü bulduğunu düşündü ancak hakem pozisyonu geçerli saymadı. Ceza sahasındaki karambolde topu ağlara gönderen Williams'ın pozisyonunda Emiliano Martínez'e faul yapıldığı gerekçesiyle gol iptal edildi.
New Jersey'de finalin draması uzatma bölümünde de devam ediyor.
102' Merino direğin dibinden auta gönderdi
İspanya, Mikel Merino ile çok net bir fırsattan yararlanamadı. Ceza sahasında tamamen boş kalan İspanyol orta saha, güçlü bir kafa vuruşu yaptı ancak top direğin hemen dibinden auta çıktı.
La Roja, 10 kişi kalan Arjantin karşısında bir kez daha büyük bir şansı değerlendiremedi.
İlk uzatma devresi sonucu | İspanya 0-0 Arjantin
Uzatmaların ilk 15 dakikası golsüz sona erdi. İspanya, sayısal üstünlüğünü gole çevirmek için son bölümde baskısını artırmak zorunda. Arjantin ise 10 kişi kalmasına rağmen Emiliano Martínez'in performansıyla penaltı atışlarına gitme umudunu koruyor.
Uzatmanın ikinci devresi başladı
New Jersey'de uzatmanın ikinci 15 dakikası başladı. İspanya, sayısal üstünlükle aradığı golü bulmaya çalışırken Arjantin tüm gücüyle direniyor ve maçı penaltı atışlarına taşımayı hedefliyor.
GOL | İspanya 1-0 Arjantin
İspanya, Ferran Torres'in golüyle Dünya Kupası finalinde öne geçti. Ceza sahası içinde dönen topa en hızlı tepkiyi veren İspanyol forvet, soğukkanlı bir vuruşla Emiliano Martínez'i mağlup etti.
"The Shark" lakaplı Ferran Torres, kariyerinin en büyük sahnesinde sahneye çıktı. New Jersey'de İspanya büyük sevinç yaşarken La Roja, ikinci Dünya Kupası zaferine artık sadece dakikalar uzaklıkta.
🇪🇸 İspanya, Ferran Torres'in golüyle Arjantin duvarını yıkıyor!— TRT Spor (@trtspor) July 19, 2026
Matadorlar uzatmalarda 1-0 önde! pic.twitter.com/59IZi8XtgT
MAÇ SONUCU | İspanya 1-0 Arjantin
2026 FIFA Dünya Kupası'nda şampiyon, Arjantin'i Ferran Torres'in golüyle 1-0 yenen İspanya oldu.
LIONEL MESSI DÜNYA KUPASI FİNALİNDE TARİHE GEÇTİ
Lionel Messi, İspanya ile Arjantin arasında oynanan 2026 FIFA Dünya Kupası finalinde yeni rekorlara imza attı. Arjantinli kaptan, 39 yaş 25 günlükken sahaya çıkarak kaleciler dışında bir Dünya Kupası finalinde forma giyen en yaşlı futbolcu oldu.
İspanya ve Arjantin'in New York New Jersey Stadı'ndaki şampiyonluk mücadelesi, farklı kuşaklardan futbolcuların ulaştığı tarihî istatistiklere sahne oldu.
Messi'nin yanı sıra İspanya'nın 19 yaşındaki futbolcuları Lamine Yamal ve Pau Cubarsí de turnuva tarihinin en genç finalistleri arasına girdi. İspanya final kadrosunu değiştirmezken Yamal ve Cubarsí mücadeleye ilk 11'de başladı.
KALECİLER DIŞINDA EN YAŞLI FUTBOLCU
24 Haziran 1987 doğumlu Lionel Messi, final günü 39 yaş 25 günlüktü. Arjantinli futbolcu, 1958 finalinde 37 yaşındayken İsveç formasıyla Brezilya'ya karşı oynayan Gunnar Gren'i geride bıraktı.
Bir Dünya Kupası finalinde oynayan en yaşlı futbolcu rekoru ise Dino Zoff'a ait. İtalyan kaleci, 1982'de Batı Almanya'ya karşı oynanan finalde 40 yaş 133 günlükken görev yaptı ve kupayı kaptan olarak kaldırdı.
ÜÇ FİNALDE OYNAYAN İKİNCİ FUTBOLCU
Messi; 2014, 2022 ve 2026 ile birlikte üç farklı Dünya Kupası finalinde forma giydi.
Arjantinli yıldız, 1994, 1998 ve 2002 finallerinde Brezilya kadrosunda yer alan Cafu'dan sonra üç Dünya Kupası finalinde oynayan ikinci futbolcu oldu.
Messi ayrıca üç Dünya Kupası finaline de ilk 11'de başlayan ilk oyuncu unvanını aldı. Cafu, Brezilya'nın İtalya ile karşılaştığı 1994 finalinde oyuna sonradan dahil olmuştu.
YAMAL EN GENÇ ÜÇÜNCÜ FİNALİST
Lamine Yamal, 19 yaş 6 günlükken İspanya'nın final kadrosunda ilk 11'de yer aldı.
Barcelona forması giyen futbolcu, Pelé ve Giuseppe Bergomi'nin ardından bir Dünya Kupası finalinde oynayan en genç üçüncü futbolcu oldu. Yamal, karşılaşmanın oynandığı 19 Temmuz'dan altı gün önce 19 yaşına girmişti.
Pelé, 1958'de 17 yaş 249 günlükken Brezilya ile İsveç arasındaki finalde forma giymişti. Giuseppe Bergomi ise İtalya'nın 1982'de Batı Almanya'yı mağlup ettiği finalde 18 yaş 201 günlüktü.
PAU CUBARSÍ DÖRDÜNCÜ SIRAYA GİRDİ
Pau Cubarsí de Arjantin karşılaşmasına ilk 11'de başladı. 22 Ocak 2007 doğumlu İspanyol stoper, final günü 19 yaş 178 günlüktü.
Cubarsí, Pelé, Bergomi ve Yamal'ın ardından Dünya Kupası finalinde forma giyen en genç dördüncü futbolcu olarak kayıtlara geçti. İspanya böylece bir Dünya Kupası finaline iki 19 yaşındaki oyuncuyla başlayan ilk takım oldu.
MESSI İLE YAMAL ARASINDA 20 YIL 19 GÜN
Lionel Messi ile Lamine Yamal arasında 20 yıl 19 günlük yaş farkı bulunuyor. Messi 24 Haziran 1987, Yamal ise 13 Temmuz 2007 tarihinde dünyaya geldi.
Dünya Kupası final tarihindeki daha büyük takım içi yaş farkı 1982'de kaydedildi. İtalya'nın final kadrosundaki Dino Zoff ile Giuseppe Bergomi arasında yaklaşık 22 yıl bulunuyordu.
BAŞKAN'DAN KUTLAMA
Başkan Erdoğan, sosyal medya hesabından 2026 FIFA Dünya Kupası şampiyonu İspanya'yı kutlayarak, "2026 FIFA Dünya Kupası'nda şampiyonluğa ulaşan İspanya millî takımını yürekten tebrik ediyor; dost İspanya halkına ülkem ve milletim adına selamlarımı, muhabbetlerimi iletiyorum." ifadelerine yer verdi.