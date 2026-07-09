Fransa Fas'ı 2-0 yenip Dünya Kupası'nda yarı finale yükseldi
2026 FIFA Dünya Kupası'nda ilk yarı finalist belli oldu. Fransa, 2022 Dünya Kupası yarı finalinde olduğu gibi Fas’ı yine 2-0 mağlup etti ve son dört takım arasına kaldı. Horozlar'ın rakibi, İspanya - Belçika eşleşmesinin galibi olacak. İşte atılan goller...
Fransa, Fas ile 2026 FIFA Dünya Kupası çeyrek finalinde karşılaştı. Dakikalar 28'i gösterirken Kylian Mbappé, kazanılan penaltıyı kaçırdı. İlk yarı 0-0 bitti.
İkinci devrede sahneye çıkan Mbappé 60. dakikada enfes bir vuruşla ülkesini 1-0 öne geçirdi. 66'da ise bu kez Ousmane Dembélé farkı ikiye çıkardı. Karşılaşma 2-0 bitti.
Didier Deschamps'ın öğrencileri, yarı finalde İspanya - Belçika eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
MAÇTAN DAKİKALAR
1' Maç başladı
Arjantinli hakemin ilk düdüğüyle Fransa - Fas karşılaşması Boston'da başladı.
14' Fas duran toptan etkili olmak istedi
Ounahi, Lucas Digne'in müdahalesiyle yerde kaldı ve Fas sağ kanattan serbest vuruş kazandı. Achraf Hakimi'nin ceza sahasına gönderdiği orta ise takım arkadaşlarıyla buluşmadı.
19' Fransa gole yaklaştı
Fransa, kalabalık şekilde geldiği hücumda gole yaklaştı. Désiré Doué'nin sol kanattan yaptığı ortada arka direkte Ousmane Dembélé kafa vuruşunu yaptı. Top az farkla üstten auta çıktı.
25' Fransa penaltı kazandı
Geçiş hücumunda topu taşıyan Kylian Mbappé, ceza sahasına girdikten sonra Noussair Mazraoui'nin müdahalesiyle yerde kaldı. Arjantinli hakem penaltı noktasını gösterdi.
28' Mbappé penaltıdan yararlanamadı
Fransa'nın kazandığı penaltıda topun başına Kylian Mbappé geçti. Fransız yıldızın sağ köşeye doğru yerden yaptığı vuruşu Yassine Bounou kurtardı. Fransa, önemli bir fırsatı gole çeviremedi.
Mbappé'nin penaltısını Bounou çıkardı! pic.twitter.com/VhWDRLh360— TRT Spor (@trtspor) July 9, 2026
35' Bounou gole izin vermedi
Fransa bir kez daha gole yaklaştı. Topla ceza sahasına giren Désiré Doué, önünü boşalttıktan sonra yerden şutunu çekti. Fas kalecisi Yassine Bounou, topu kornere çelerek gole izin vermedi.
45' İlk yarıya 5 dakika eklendi
Karşılaşmanın ilk yarısına en az 5 dakika ilave edildi.
45+2' Fransa direğe takıldı
Fransa, Lucas Digne ile gole çok yaklaştı. Ceza sahası dışından sol ayağıyla etkili bir şut çıkaran Digne'in vuruşunda kaleciyi geçen top üst direğe çarparak auta çıktı.
İlk yarı sonucu | Fransa 0-0 Fas
Hakemin düdüğüyle ilk yarı sona erdi. Fransa'nın daha etkili olduğu ve bir penaltıdan yararlanamadığı karşılaşmada soyunma odasına golsüz eşitlikle gidildi.
46' İkinci yarı başladı
Fransa - Fas karşılaşmasında ikinci yarının ilk düdüğü çaldı. İki takım da ikinci devreye ilk 11'lerinde değişiklik yapmadan başladı.
54' Bounou yine gole izin vermedi
Fransa, geçiş hücumunda bir kez daha gole yaklaştı. Topu kendi taşıyan Désiré Doué, ceza sahasının dışındaki sol çaprazdan kaleyi yokladı. Yakın köşeye yönelen topu Yassine Bounou kontrol ederek tehlikeyi önledi.
60' GOL | Fransa 1-0 Fas
Fransa, Kylian Mbappé'nin turnuvadaki 8. golüyle öne geçti. Ceza sahasının sol tarafında Désiré Doué'den pası alan Mbappé, karşısındaki Issa Diop'u geçtikten sonra sağ ayağının içiyle uzak köşeye nefis bir vuruş yaptı. Yassine Bounou'yu mağlup eden Fransız yıldız, takımını 1-0 öne geçirdi.
Kylian Mbappé! Ayak içiyle yine muhteşem bir şut çıkardı ve Fransa'yı öne geçirdi! 🇫🇷 pic.twitter.com/lulzZONHgN— TRT Spor (@trtspor) July 9, 2026
63' Issa Diop sarı kart gördü
Karşılaşmanın ilk sarı kartı Fas'a çıktı. Issa Diop, yaptığı faulün ardından hakem tarafından sarı kartla cezalandırıldı. Fas'ın turu geçmesi halinde Diop, bir sonraki karşılaşmada forma giyemeyecek.
66' GOL | Fransa 2-0 Fas
Fransa, Ousmane Dembélé'nin golüyle farkı ikiye çıkardı. Orta yuvarlakta topla buluşan Fransız yıldız, dikine yaptığı driplingin ardından ceza sahasına girmeden yerden sert vurdu. Sağ köşeye yönelen top ağlarla buluşurken Dembélé, turnuvadaki 5. golünü kaydetti.
Bu kez sahnede Ousmane Dembélé var! Fransa'dan golle üst üste! 🇫🇷 pic.twitter.com/NlTLiM10U7— TRT Spor (@trtspor) July 9, 2026
77' Kylian Mbappé sakatlandı
Fransa'nın yıldızı Kylian Mbappé, yaşadığı sakatlık nedeniyle oyuna devam edemedi. Mbappé'nin yerine Jean-Philippe Mateta mücadeleye dahil olurken Désiré Doué de yerini Bradley Barcola'ya bıraktı.
83' Maignan gole izin vermedi
Fas, duran topun devamında gole yaklaştı. Ceza sahası dışında topla buluşan Azzedine Ounahi, sağ ayağıyla sert bir şut çıkardı. Fransa kalecisi Mike Maignan başarılı bir kurtarışla gole izin vermedi.
90' Normal süreye 6 dakika eklendi
Karşılaşma en az 6 dakika daha oynanacak.
Maç sonucu | Fransa 2-0 Fas
Hakemin düdüğüyle maç sona erdi. Fransa, Fas'ı 2-0 yenerek yarı finale yükseldi.
RAKİP İSPANYA VEYA BELÇİKA
Fransa, yarı finalde İspanya-Belçika karşılaşmasının galibiyle mücadele edecek. Bu eşleşmenin kazananı finale yükselecek.