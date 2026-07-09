Fransa Fas'ı 2-0 yenip Dünya Kupası'nda yarı finale yükseldi

Hakemin düdüğüyle ilk yarı sona erdi. Fransa'nın daha etkili olduğu ve bir penaltıdan yararlanamadığı karşılaşmada soyunma odasına golsüz eşitlikle gidildi.

Fransa, Lucas Digne ile gole çok yaklaştı. Ceza sahası dışından sol ayağıyla etkili bir şut çıkaran Digne'in vuruşunda kaleciyi geçen top üst direğe çarparak auta çıktı.

Désiré Doué

46' İkinci yarı başladı

Fransa - Fas karşılaşmasında ikinci yarının ilk düdüğü çaldı. İki takım da ikinci devreye ilk 11'lerinde değişiklik yapmadan başladı.

54' Bounou yine gole izin vermedi

Fransa, geçiş hücumunda bir kez daha gole yaklaştı. Topu kendi taşıyan Désiré Doué, ceza sahasının dışındaki sol çaprazdan kaleyi yokladı. Yakın köşeye yönelen topu Yassine Bounou kontrol ederek tehlikeyi önledi.

60' GOL | Fransa 1-0 Fas

Fransa, Kylian Mbappé'nin turnuvadaki 8. golüyle öne geçti. Ceza sahasının sol tarafında Désiré Doué'den pası alan Mbappé, karşısındaki Issa Diop'u geçtikten sonra sağ ayağının içiyle uzak köşeye nefis bir vuruş yaptı. Yassine Bounou'yu mağlup eden Fransız yıldız, takımını 1-0 öne geçirdi.

Kylian Mbappé! Ayak içiyle yine muhteşem bir şut çıkardı ve Fransa'yı öne geçirdi! 🇫🇷 pic.twitter.com/lulzZONHgN — TRT Spor (@trtspor) July 9, 2026

63' Issa Diop sarı kart gördü

Karşılaşmanın ilk sarı kartı Fas'a çıktı. Issa Diop, yaptığı faulün ardından hakem tarafından sarı kartla cezalandırıldı. Fas'ın turu geçmesi halinde Diop, bir sonraki karşılaşmada forma giyemeyecek.