Bellingham zafere uçurdu! İngiltere Dünya Kupası'nda yarı finale yükseldi
İngiltere, 2026 FIFA Dünya Kupası çeyrek finalinde Norveç’i uzatmalar sonunda 2-1 mağlup ederek yarı finale yükseldi. Jude Bellingham iki golle galibiyetin mimarı olurken İngilizlerin yarı finaldeki rakibi Arjantin-İsviçre eşleşmesinin galibi olacak.
Norveç ile İngiltere, 2026 FIFA Dünya Kupası'nın çeyrek finalinde kozlarını paylaştı.
Mücadelede gol perdesini 36. dakikada Andreas Schjelderup yaptığı enfes vuruşla açtı. İlk yarı biterken sahneye çıkan Jude Bellingham, ceza sahasında skoru eşitleyen isim oldu. İlk devre 1-1 sona erdi.
Maçın normal süresi 1-1 bitti. Uzatmalarda dakikalar 93'ü gösterirken Jude Bellingham bir kez daha ağları sarsarak takımını öne geçirmeyi başardı. İngilizler sahadan 2-1 galip ayrılarak yarı finale yükseldi.
Thomas Tuchel ve öğrencileri, yarı finalde Arjantin - İsviçre mücadelesinin galibiyle karşılaşacak.
MAÇTAN DAKİKALAR
1' Maç başladı
Jayden Adams anısına yapılan 1 dakikalık saygı duruşunun ardından Norveç - İngiltere karşılaşması başladı.
10' İki takım da temkinli
Kritik mücadelenin ilk 10 dakikası golsüz eşitlikle geçildi. İki takım da kontrollü bir oyun sergilerken henüz kaleyi bulan veya kaleye yönelen bir şut gelmedi.
18' İngiltere ilk kez etkili geldi
İngiltere, karşılaşmanın ilk tehlikeli atağını geliştirdi. Anthony Gordon'ın sol kanattan ceza sahasına gönderdiği ortada Jude Bellingham kafa vuruşunu yapamadı. Arka direkteki Noni Madueke de topa dokunamayınca meşin yuvarlak doğrudan auta çıktı.
33' İngiltere savunmasında büyük hata
Norveç'in rakip yarı sahada kurduğu baskı sonrası İngiltere çıkmakta zorlandı. John Stones'un kalecisine göndermek istediği pas kısa kaldı. Erling Haaland araya girmeye çalışsa da Jordan Pickford son anda topun sahibi olarak tehlikeyi önledi.
35' GOL | Norveç 1-0 İngiltere
Norveç, Andreas Schjelderup'un olağanüstü golüyle öne geçti. Ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Schjelderup, Ezri Konsa'yı karşısına aldıktan sonra driplinge başladı. Dar açıdan nefis bir şut çıkaran genç yıldız, Jordan Pickford'ı mağlup ederek topu ağlara gönderdi.
🇳🇴 Andreas Schjelderup olağanüstü bir gol attı! Kaleci Pickford çaresiz ve Norveç 1-0 önde! pic.twitter.com/OtW6UDLzNV— TRT Spor (@trtspor) July 11, 2026
39' Norveç ikinci gole yaklaştı
Golün ardından oyunun kontrolünü tamamen eline alan Norveç, farkı ikiye çıkarmaya yaklaştı. Martin Ødegaard'ın ceza sahası dışı sağ çaprazından çektiği şutta Jordan Pickford, yakın direk dibinde gole izin vermedi.
45' İlk yarıya 4 dakika eklendi
Karşılaşmanın ilk yarısına en az 4 dakika ilave edildi.
45+2' GOL | Norveç 1-1 İngiltere
İngiltere, ilk yarının son anlarında Jude Bellingham'ın golüyle eşitliği yakaladı. Merkezden ceza sahasına sokulan İngiliz yıldız, Anthony Gordon'ın soldan gönderdiği pası nefis bir ilk dokunuşla kontrol etti. Rakibini geçerek şut açısını oluşturan Bellingham, yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi.
🏴 Norveç'e cevap Jude Bellingham'dan geldi! Ceza sahasına hızla girip topu köşeye gönderdi. pic.twitter.com/dhh1mD8zI7— TRT Spor (@trtspor) July 11, 2026
45+4' Kane'in golü iptal edildi
İngiltere, Harry Kane ile topu ağlara gönderdi ancak yardımcı hakem ofsayt bayrağını kaldırdı. Gol geçerlilik kazanmadı.
İlk yarı sonucu | Norveç 1-1 İngiltere
Norveç ile İngiltere arasındaki karşılaşmanın ilk yarısı karşılıklı gollerle 1-1 sona erdi.
46' İkinci yarı başladı
Norveç - İngiltere karşılaşmasında ikinci yarının ilk düdüğü çaldı. İngiltere Teknik Direktörü iki değişiklik yaptı. Noni Madueke ile Declan Rice oyundan çıkarken Bukayo Saka ve Eberechi Eze mücadeleye dahil oldu.
53' Haaland gole yaklaştı
Norveç, ikinci yarıya etkili başladı. Sağ kanattan ceza sahasına gönderilen ortada Erling Haaland kafa vuruşunu yaptı. Jordan Pickford, direk dibine yönelen topu kornere çelerek gole izin vermedi.
57' Norveç'in golü iptal edildi
Norveç, üst üste kullandığı üçüncü kornerin ardından Torbjørn Heggem ile topu ağlara gönderdi. Ancak VAR'ın uyarısıyla pozisyonu monitörden izleyen hakem Clément Turpin, gol öncesinde Erling Haaland'ın Elliot Anderson'a faul yaptığını belirledi. Gol iptal edilirken mücadele 1-1 devam etti.
68' Norveç'ten iki değişiklik
Norveç'te golün sahibi Andreas Schjelderup ile Alexander Sørloth oyundan alındı. Oscar Bobb ve Antonio Nusa mücadeleye dahil oldu.
75' Norveç direğe takıldı
Norveç, öne geçme golüne çok yaklaştı. Sağ kanattan kale ağzına gönderilen ortada Kristoffer Ajer kafa vuruşunu yaptı. Top üst direğe çarparak oyun alanına dönerken İngiltere savunması devamında tehlikeyi uzaklaştırdı.
84' Pickford gole izin vermedi
Norveç, rakip yarı sahaya yerleşerek İngiltere savunmasında boşluk aradı. Sol çaprazdan topla ceza sahasına giren Antonio Nusa, şut açısını oluşturduktan sonra sağ ayağıyla yerden vurdu. Jordan Pickford topu kontrol ederek gole izin vermedi.
90' Maçın sonuna 7 dakika eklendi
Karşılaşmanın ikinci yarısına en az 7 dakika ilave edildi.
90+7' Karşılaşma uzatmalara gitti
Norveç ile İngiltere arasındaki mücadelenin 90 dakikalık normal süresi 1-1 eşitlikle tamamlandı. Yarı finale yükselecek takımı belirlemek için 15'er dakikalık iki uzatma devresi oynanacak.
93' GOL | Norveç 1-2 İngiltere
İngiltere, uzatma bölümüne Jude Bellingham'ın golüyle başladı. Morgan Rogers'ın ceza sahası dışından çektiği sert şutu kaleci Ørjan Nyland kontrol edemedi. Dönen topu tamamlayan Bellingham, kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydederek İngiltere'yi 2-1 öne geçirdi.
🏴 Sahnede yine o isim var: Jude Bellingham!— TRT Spor (@trtspor) July 11, 2026
Nyland'dan dönen topu iyi takip etti ve ağlara gönderdi! pic.twitter.com/S2nzdmpVJT
101' İngiltere'nin penaltısı VAR'dan döndü
İngiltere'de Djed Spence, Norveç ceza sahasında yerde kaldı ve hakem Clément Turpin penaltı noktasını gösterdi. VAR'ın uyarısıyla pozisyonu monitörden inceleyen Turpin, kararını değiştirdi. Oyun Norveç'in vuruşuyla yeniden başladı.
105' Uzatmanın ikinci devresi başladı
Uzatma bölümünün ilk 15 dakikası İngiltere'nin 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı. Yarı finale yükselecek takımı belirleyecek son 15 dakikalık bölüm başladı.
114' Norveç gole yaklaştı
Norveç, sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunun ardından beraberlik golüne yaklaştı. Ceza sahasında topu önünde bulan Oscar Bobb'un vuruşu az farkla üstten auta çıktı.
120' MAÇ SONUCU | NORVEÇ - İNGİLTERE: 1-2
Çeyrek finalde Norveç'i 2-1 yenen İngiltere, adını yarı finale yazdırdı.
MAÇIN ÖZETİ
KAZANANIN RAKİBİ ARJANTİN VEYA İSVİÇRE
Norveç ile İngiltere arasında oynanan çeyrek final maçını kazanan taraf, Arjantin - İsviçre eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Yarı finaldeki bu zorlu randevudan galip ayrılan taraf adını finale yazdıracak.
SCHJELDERUP NORVEÇ'İ ÖNE GEÇİRDİ
Norveç, 36. dakikada Andreas Schjelderup'un golüyle 1-0 öne geçti. Sol çaprazda Ezri Konsa'yı karşısına alan genç futbolcu, dar açıdan yaptığı etkili vuruşla Jordan Pickford'ı mağlup etti.
Golün ardından Martin Ødegaard ile ikinci gole yaklaşan Norveç, Pickford'ı geçemedi.
BELLINGHAM İLK YARIDA CEVAP VERDİ
İngiltere, ilk yarının uzatma bölümünde Jude Bellingham ile eşitliği yakaladı. Anthony Gordon'ın pasıyla ceza sahasına giren Bellingham, rakibinden sıyrıldıktan sonra yaptığı düzgün vuruşla skoru 1-1'e getirdi.
Eşitlik golünün ardından Harry Kane de topu ağlara gönderdi ancak İngiliz kaptanın golü ofsayt gerekçesiyle geçerlilik kazanmadı. Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 sona erdi.
NORVEÇ'İN GOLÜ VAR'DAN DÖNDÜ
Norveç, ikinci yarının başında Torbjørn Heggem ile yeniden öne geçti. Ancak VAR incelemesinde Erling Haaland'ın gol öncesinde Elliot Anderson'a faul yaptığı belirlendi ve hakem Clément Turpin golü iptal etti.
Norveç, 75. dakikada gole bir kez daha çok yaklaştı. Kristoffer Ajer'in kafa vuruşunda top üst direkten oyun alanına döndü.
Karşılaşmanın 90 dakikalık normal süresi 1-1 sona erdi ve yarı final biletini belirlemek için uzatma bölümüne geçildi.
BELLINGHAM YİNE SAHNEDE
İngiltere, uzatmaların 93. dakikasında öne geçti. Morgan Rogers'ın ceza sahası dışından çektiği sert şutu kaleci Ørjan Nyland kontrol edemedi. Dönen topu iyi takip eden Jude Bellingham, meşin yuvarlağı ağlara göndererek skoru 2-1 yaptı.
Bu golle karşılaşmadaki ikinci golünü kaydeden Bellingham, İngiltere'yi yarı finale taşıyan isim oldu.
PENALTI KARARI İPTAL EDİLDİ
Hakem Turpin, uzatma bölümünde Djed Spence'in ceza sahasında yerde kaldığı pozisyonun ardından İngiltere lehine penaltı kararı verdi. VAR'ın uyarısıyla pozisyonu monitörden yeniden inceleyen Fransız hakem, kararını iptal etti.