Bellingham zafere uçurdu! İngiltere Dünya Kupası'nda yarı finale yükseldi

İngiltere, Harry Kane ile topu ağlara gönderdi ancak yardımcı hakem ofsayt bayrağını kaldırdı. Gol geçerlilik kazanmadı.

İngiltere, ilk yarının son anlarında Jude Bellingham'ın golüyle eşitliği yakaladı. Merkezden ceza sahasına sokulan İngiliz yıldız, Anthony Gordon'ın soldan gönderdiği pası nefis bir ilk dokunuşla kontrol etti. Rakibini geçerek şut açısını oluşturan Bellingham, yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi.

Norveç, üst üste kullandığı üçüncü kornerin ardından Torbjørn Heggem ile topu ağlara gönderdi. Ancak VAR'ın uyarısıyla pozisyonu monitörden izleyen hakem Clément Turpin, gol öncesinde Erling Haaland'ın Elliot Anderson'a faul yaptığını belirledi. Gol iptal edilirken mücadele 1-1 devam etti.

Norveç - İngiltere karşılaşmasında ikinci yarının ilk düdüğü çaldı. İngiltere Teknik Direktörü iki değişiklik yaptı. Noni Madueke ile Declan Rice oyundan çıkarken Bukayo Saka ve Eberechi Eze mücadeleye dahil oldu.

Norveç, öne geçme golüne çok yaklaştı. Sağ kanattan kale ağzına gönderilen ortada Kristoffer Ajer kafa vuruşunu yaptı. Top üst direğe çarparak oyun alanına dönerken İngiltere savunması devamında tehlikeyi uzaklaştırdı.

Norveç'te golün sahibi Andreas Schjelderup ile Alexander Sørloth oyundan alındı. Oscar Bobb ve Antonio Nusa mücadeleye dahil oldu.

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Sahnede yine o isim var: Jude Bellingham! Nyland'dan dönen topu iyi takip etti ve ağlara gönderdi! pic.twitter.com/S2nzdmpVJT

Norveç ile İngiltere arasındaki mücadelenin 90 dakikalık normal süresi 1-1 eşitlikle tamamlandı. Yarı finale yükselecek takımı belirlemek için 15'er dakikalık iki uzatma devresi oynanacak.

Jude Bellingham attığı gollerle maça damga vurdu

KAZANANIN RAKİBİ ARJANTİN VEYA İSVİÇRE

Norveç ile İngiltere arasında oynanan çeyrek final maçını kazanan taraf, Arjantin - İsviçre eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Yarı finaldeki bu zorlu randevudan galip ayrılan taraf adını finale yazdıracak.

SCHJELDERUP NORVEÇ'İ ÖNE GEÇİRDİ

Norveç, 36. dakikada Andreas Schjelderup'un golüyle 1-0 öne geçti. Sol çaprazda Ezri Konsa'yı karşısına alan genç futbolcu, dar açıdan yaptığı etkili vuruşla Jordan Pickford'ı mağlup etti.

Golün ardından Martin Ødegaard ile ikinci gole yaklaşan Norveç, Pickford'ı geçemedi.

BELLINGHAM İLK YARIDA CEVAP VERDİ

İngiltere, ilk yarının uzatma bölümünde Jude Bellingham ile eşitliği yakaladı. Anthony Gordon'ın pasıyla ceza sahasına giren Bellingham, rakibinden sıyrıldıktan sonra yaptığı düzgün vuruşla skoru 1-1'e getirdi.

Eşitlik golünün ardından Harry Kane de topu ağlara gönderdi ancak İngiliz kaptanın golü ofsayt gerekçesiyle geçerlilik kazanmadı. Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 sona erdi.

NORVEÇ'İN GOLÜ VAR'DAN DÖNDÜ

Norveç, ikinci yarının başında Torbjørn Heggem ile yeniden öne geçti. Ancak VAR incelemesinde Erling Haaland'ın gol öncesinde Elliot Anderson'a faul yaptığı belirlendi ve hakem Clément Turpin golü iptal etti.

Norveç, 75. dakikada gole bir kez daha çok yaklaştı. Kristoffer Ajer'in kafa vuruşunda top üst direkten oyun alanına döndü.

Karşılaşmanın 90 dakikalık normal süresi 1-1 sona erdi ve yarı final biletini belirlemek için uzatma bölümüne geçildi.

BELLINGHAM YİNE SAHNEDE

İngiltere, uzatmaların 93. dakikasında öne geçti. Morgan Rogers'ın ceza sahası dışından çektiği sert şutu kaleci Ørjan Nyland kontrol edemedi. Dönen topu iyi takip eden Jude Bellingham, meşin yuvarlağı ağlara göndererek skoru 2-1 yaptı.

Bu golle karşılaşmadaki ikinci golünü kaydeden Bellingham, İngiltere'yi yarı finale taşıyan isim oldu.

PENALTI KARARI İPTAL EDİLDİ

Hakem Turpin, uzatma bölümünde Djed Spence'in ceza sahasında yerde kaldığı pozisyonun ardından İngiltere lehine penaltı kararı verdi. VAR'ın uyarısıyla pozisyonu monitörden yeniden inceleyen Fransız hakem, kararını iptal etti.

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Burak Zihni Takvim.com.tr Spor