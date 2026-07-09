Kylian Mbappe, Dünya Kupası tarihine geçti! 44 yıllık rekor kırıldı

Fransa'nın Fas'ı 2-0 mağlup ederek 2026 FIFA Dünya Kupası 'nda yarı finale yükseldiği karşılaşmada Kylian Mbappé tarihe geçti. Fransız yıldız, Dünya Kupası'nda 20 maça çıkan en genç futbolcu oldu.

Kylian Mbappé Dünya Kupası'nda 20 maça çıkan en genç futbolcu oldu

MBAPPÉ'DEN TARİHİ REKOR

Fransa ile Fas, 2026 FIFA Dünya Kupası çeyrek finalinde karşı karşıya geldi. Mücadeleye ilk 11'de başlayan Kylian Mbappé, kariyerindeki 20. Dünya Kupası maçına çıktı. 27 yıl 201 günlük olan Fransız futbolcu, turnuva tarihinde 20 karşılaşmaya ulaşan en genç oyuncu unvanını elde etti.

44 YILLIK REKORU KIRDI

Bu alandaki önceki rekor, Polonya Milli Takımı'nın eski savunmacısı Władysław Żmuda'ya aitti. Żmuda, 1982 Dünya Kupası'nda 28 yıl 34 günlükken turnuvadaki 20. karşılaşmasına çıkmıştı. Mbappé, Polonyalı futbolcunun 44 yıldır elinde bulundurduğu rekoru yaklaşık 6 ay daha genç yaşta kırdı.

ÜÇÜNCÜ DÜNYA KUPASI'NDA 20. MAÇ

Kylian Mbappé, Dünya Kupası kariyerine 2018 yılında Rusya'da başladı. Fransa'nın şampiyon olduğu turnuvada 7 karşılaşmada görev yapan Mbappé, 4 gol kaydetti ve en iyi genç futbolcu ödülünü kazandı. Fransız yıldız, Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda da 7 maçta oynadı. Arjantin ile oynanan finalde hat-trick yapan Mbappé, turnuvayı 8 golle gol kralı olarak tamamladı. Mbappé, 2026 Dünya Kupası'ndaki altıncı karşılaşması olan Fas maçıyla toplamda 20 müsabakaya ulaştı.