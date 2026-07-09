Kylian Mbappe, Dünya Kupası tarihine geçti! 44 yıllık rekor kırıldı
Fransa’nın Fas’ı 2-0 mağlup ettiği Dünya Kupası çeyrek finaline ilk 11’de başlayan Kylian Mbappé, turnuva tarihinde 20 maça ulaşan en genç futbolcu oldu. Fransız yıldız, ilk yarıda penaltı kaçırmasına rağmen ikinci yarıda takımını öne geçiren golü attı.
Fransa'nın Fas'ı 2-0 mağlup ederek 2026 FIFA Dünya Kupası'nda yarı finale yükseldiği karşılaşmada Kylian Mbappé tarihe geçti. Fransız yıldız, Dünya Kupası'nda 20 maça çıkan en genç futbolcu oldu.
MBAPPÉ'DEN TARİHİ REKOR
Fransa ile Fas, 2026 FIFA Dünya Kupası çeyrek finalinde karşı karşıya geldi. Mücadeleye ilk 11'de başlayan Kylian Mbappé, kariyerindeki 20. Dünya Kupası maçına çıktı. 27 yıl 201 günlük olan Fransız futbolcu, turnuva tarihinde 20 karşılaşmaya ulaşan en genç oyuncu unvanını elde etti.
44 YILLIK REKORU KIRDI
Bu alandaki önceki rekor, Polonya Milli Takımı'nın eski savunmacısı Władysław Żmuda'ya aitti. Żmuda, 1982 Dünya Kupası'nda 28 yıl 34 günlükken turnuvadaki 20. karşılaşmasına çıkmıştı. Mbappé, Polonyalı futbolcunun 44 yıldır elinde bulundurduğu rekoru yaklaşık 6 ay daha genç yaşta kırdı.
ÜÇÜNCÜ DÜNYA KUPASI'NDA 20. MAÇ
Kylian Mbappé, Dünya Kupası kariyerine 2018 yılında Rusya'da başladı. Fransa'nın şampiyon olduğu turnuvada 7 karşılaşmada görev yapan Mbappé, 4 gol kaydetti ve en iyi genç futbolcu ödülünü kazandı. Fransız yıldız, Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda da 7 maçta oynadı. Arjantin ile oynanan finalde hat-trick yapan Mbappé, turnuvayı 8 golle gol kralı olarak tamamladı. Mbappé, 2026 Dünya Kupası'ndaki altıncı karşılaşması olan Fas maçıyla toplamda 20 müsabakaya ulaştı.
İLK YARIDA PENALTIYI KAÇIRDI
Fransa, karşılaşmanın 25. dakikasında penaltı kazandı. Michael Olise'nin pasıyla ceza sahasında topla buluşan Mbappé, Noussair Mazraoui'nin müdahalesinin ardından yerde kaldı. 28. dakikada topun başına geçen Fransız yıldızın sağ köşeye yaptığı vuruşu kaleci Yassine Bounou kurtardı. Mbappé böylece takımını öne geçirme fırsatından yararlanamadı. Mücadelenin ilk yarısı golsüz tamamlandı.
HATASINI İKİNCİ YARIDA TELAFİ ETTİ
Kylian Mbappé, kaçırdığı penaltıya rağmen ikinci yarıda sahneye çıktı. Fransız kaptan, 60. dakikada ceza sahası dışından yaptığı etkili vuruşla topu ağlara göndererek takımını 1-0 öne geçirdi. Ousmane Dembélé, 66. dakikada farkı ikiye çıkarırken Fransa karşılaşmayı 2-0 kazandı ve Dünya Kupası'nda yarı finale yükseldi.
MBAPPÉ REKORLARINA BİR YENİSİNİ EKLEDİ
Kylian Mbappé, genç yaşına rağmen Dünya Kupası tarihinde birçok önemli başarıya imza attı. 2018'de Fransa ile şampiyonluk yaşayan yıldız futbolcu, aynı turnuvada Pelé'den sonra Dünya Kupası finalinde gol atan ikinci genç oyuncu oldu. Mbappé, 2022 finalinde yaptığı hat-trickle de Geoff Hurst'ün ardından Dünya Kupası finalinde üç gol atan ikinci futbolcu olarak tarihe geçti. Fransız yıldız, 20 maça en genç yaşta ulaşma başarısıyla Dünya Kupası rekorlarına bir yenisini daha ekledi.
FRANSA YARI FİNALDE
Fransa, Fas karşısında aldığı 2-0'lık galibiyetle 2026 Dünya Kupası'nın ilk yarı finalisti oldu. Didier Deschamps'ın öğrencileri, final bileti için İspanya-Belçika çeyrek finalinin galibiyle karşılaşacak.