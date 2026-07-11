Rüyaya son! Arjantin İsviçre'yi 3-1 yenip yarı finale adını yazdırdı

Arjantin, karşılaşmaya hızlı başladı ve henüz 10. dakikada öne geçti. Lionel Messi'nin sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahasında iyi yükselen Alexis Mac Allister, yaptığı kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi. Mac Allister'ın golüyle skor 1-0'a gelirken ilk yarı Arjantin'in üstünlüğüyle tamamlandı.

Arjantin ile İsviçre, Dünya Kupası çeyrek finalinde Kansas City Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Normal süresi 1-1 tamamlanan mücadelede galibiyet golünü uzatma bölümünde Julián Álvarez kaydetti. Sahadan 2-1 üstün ayrılan Arjantin, yarı finalde İngiltere'nin rakibi oldu.

2026 FIFA Dünya Kupası 'nda ikinci yarı final eşleşmesi belli oldu. Son şampiyon Arjantin, İsviçre'yi uzatmalarda 3-1 mağlup ederek adını son dört takım arasına yazdırdı.

Lionel Messi İsviçre karşısında asiste yaptı

NDOYE EŞİTLİĞİ SAĞLADI

İsviçre, ikinci yarıda oyuna ortak oldu ve Arjantin savunmasının arkasında daha fazla boşluk bulmaya başladı. Dakikalar 67'yi gösterirken ceza sahasında topla buluşan Dan Ndoye, yaptığı etkili vuruşla Emiliano Martínez'i mağlup etti. Ndoye'nin golüyle İsviçre skoru 1-1'e getirdi.

EMBOLO KIRMIZI KART GÖRDÜ

İsviçre, beraberlik golünden yalnızca üç dakika sonra sahada 10 kişi kaldı.

Breel Embolo'nun Leandro Paredes ile yaşadığı pozisyonda ilk olarak Arjantinli futbolcuya sarı kart gösterildi.

VAR incelemesinin ardından karar değiştirildi. Embolo'nun temastan önce kendisini yere bıraktığına hükmedilirken sarı kart İsviçreli futbolcuya çıktı.

Daha önce de sarı kartı bulunan Embolo, ikinci sarı kartın ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

NORMAL SÜREDE EŞİTLİK BOZULMADI

Rakibinin 10 kişi kalmasının ardından Arjantin baskısını artırdı.

Lionel Scaloni'nin öğrencileri topu daha fazla kontrol etmesine rağmen İsviçre savunmasını normal süre içinde ikinci kez aşamadı.

Karşılaşmanın 90 dakikası 1-1 sona erdi ve yarı finalist uzatmalarda belli oldu.

JULIÁN ÁLVAREZ KİLİDİ AÇTI

Uzatma bölümünde bir kişi fazla oynamanın avantajını kullanan Arjantin, İsviçre kalesinde baskı kurdu. Beklenen gol 112. dakikada Julián Álvarez'den geldi. Ceza sahası çevresinde topla buluşan Arjantinli santrfor, yaptığı etkili vuruşla kaleci Gregor Kobel'i mağlup ederek takımını yeniden öne geçirdi. Álvarez'in golü Arjantin'i rahatlattı. 120. dakikada ise Julian Alvarez son sözü söyledi.

İSVİÇRE'NİN DİRENCİ YETMEDİ

İsviçre, karşılaşmanın son bölümünde beraberlik golü için risk aldı. Murat Yakin'in öğrencileri 10 kişi oynamasına rağmen mücadeleden kopmadı ancak Arjantin savunmasını bir kez daha aşamadı. Son düdükle birlikte İsviçre'nin 72 yıl sonra ulaştığı Dünya Kupası çeyrek finali yolculuğu sona erdi.

MESSI'DEN BİR ASİST DAHA

Lionel Messi, karşılaşmayı gol atamadan tamamlasa da Arjantin'in ilk golüne katkı sağladı. Deneyimli yıldızın kullandığı köşe vuruşunda Mac Allister topu ağlara gönderdi. Messi, İsviçre savunmasının yakın markajı altında kalmasına rağmen duran toplar ve oyun kurulumundaki paslarıyla takımının hücumlarını yönlendirdi.

ARJANTİN'İN RAKİBİ İNGİLTERE

İsviçre'yi 2-1 mağlup eden Arjantin, Dünya Kupası yarı finalinde İngiltere ile karşılaşacak. İngiltere, diğer çeyrek final karşılaşmasında Norveç'i uzatmalar sonunda Jude Bellingham'ın iki golüyle 2-1 mağlup etmişti. Arjantin ile İngiltere arasındaki mücadelede finale yükselecek takım belli olacak.

MAÇTAN DAKİKALAR

1' MAÇ BAŞLADI!

Arjantin ile İsviçre arasında İngiltere'nin rakibini belirleyecek olan çeyrek final maçında ilk düdük çaldı.

7' ARJANTİN GOLE YAKLAŞTI

Tangocuların sağ kanattan yaptığı atak sonrası top az farkla dışarı gitti.

10' GOL! ARJANTİN ÖNDE

Lionel Messi'nin kullandığı köşe vuruşunda Alexis Mac Allister kafayla topu ağlara gönderdi.

Arjantin golü erken buldu! Messi'nin ortasında Mac Allister kafasıyla topu ağlarla buluşturdu! ⚽ pic.twitter.com/hPqUp5htiv — TRT Spor (@trtspor) July 12, 2026

32' İSVİÇRE BERABERLİK GOLÜNÜ ARIYOR

İsviçre, yediği gole rağmen oyundan kopmadı. Djibril Sow, 20. dakikada yaptığı vuruşla Arjantin kalesini yoklarken Breel Embolo da 32. dakikada tehlike yarattı. Ancak Emiliano "Dibu" Martínez, iki pozisyonda da gole izin vermedi.

Arjantin de rakip kalede fırsatlar üretse de son vuruşlarda etkili olamadı. Mücadele, sertliğin ve ikili mücadelelerin öne çıktığı dengeli bir karşılaşmaya dönüştü.