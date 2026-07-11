Rüyaya son! Arjantin İsviçre'yi 3-1 yenip yarı finale adını yazdırdı
2026 FIFA Dünya Kupası çeyrek finalinde İsviçre’yi uzatmalarda 3-1 mağlup eden Arjantin, yarı finale yükseldi. Alexis Mac Allister’ın golüne Dan Ndoye ile yanıt veren İsviçre, Breel Embolo’nun kırmızı kartının ardından 10 kişi kaldı. Julián Álvarez 112. dakikada sahneye çıkıp üstünlüğü yeniden üstünlüğü getirdi. Son sözü ise Lautaro Martinez söyledi. Tangocular yarı finalde İngiltere ile eşleşti. İşte maçta atılan goller...
2026 FIFA Dünya Kupası'nda ikinci yarı final eşleşmesi belli oldu. Son şampiyon Arjantin, İsviçre'yi uzatmalarda 3-1 mağlup ederek adını son dört takım arasına yazdırdı.
ARJANTİN YARI FİNALDE
Arjantin ile İsviçre, Dünya Kupası çeyrek finalinde Kansas City Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Normal süresi 1-1 tamamlanan mücadelede galibiyet golünü uzatma bölümünde Julián Álvarez kaydetti. Sahadan 2-1 üstün ayrılan Arjantin, yarı finalde İngiltere'nin rakibi oldu.
MAC ALLISTER GOL PERDESİNİ AÇTI
Arjantin, karşılaşmaya hızlı başladı ve henüz 10. dakikada öne geçti. Lionel Messi'nin sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahasında iyi yükselen Alexis Mac Allister, yaptığı kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi. Mac Allister'ın golüyle skor 1-0'a gelirken ilk yarı Arjantin'in üstünlüğüyle tamamlandı.
NDOYE EŞİTLİĞİ SAĞLADI
İsviçre, ikinci yarıda oyuna ortak oldu ve Arjantin savunmasının arkasında daha fazla boşluk bulmaya başladı. Dakikalar 67'yi gösterirken ceza sahasında topla buluşan Dan Ndoye, yaptığı etkili vuruşla Emiliano Martínez'i mağlup etti. Ndoye'nin golüyle İsviçre skoru 1-1'e getirdi.
EMBOLO KIRMIZI KART GÖRDÜ
İsviçre, beraberlik golünden yalnızca üç dakika sonra sahada 10 kişi kaldı.
Breel Embolo'nun Leandro Paredes ile yaşadığı pozisyonda ilk olarak Arjantinli futbolcuya sarı kart gösterildi.
VAR incelemesinin ardından karar değiştirildi. Embolo'nun temastan önce kendisini yere bıraktığına hükmedilirken sarı kart İsviçreli futbolcuya çıktı.
Daha önce de sarı kartı bulunan Embolo, ikinci sarı kartın ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
NORMAL SÜREDE EŞİTLİK BOZULMADI
Rakibinin 10 kişi kalmasının ardından Arjantin baskısını artırdı.
Lionel Scaloni'nin öğrencileri topu daha fazla kontrol etmesine rağmen İsviçre savunmasını normal süre içinde ikinci kez aşamadı.
Karşılaşmanın 90 dakikası 1-1 sona erdi ve yarı finalist uzatmalarda belli oldu.
JULIÁN ÁLVAREZ KİLİDİ AÇTI
Uzatma bölümünde bir kişi fazla oynamanın avantajını kullanan Arjantin, İsviçre kalesinde baskı kurdu. Beklenen gol 112. dakikada Julián Álvarez'den geldi. Ceza sahası çevresinde topla buluşan Arjantinli santrfor, yaptığı etkili vuruşla kaleci Gregor Kobel'i mağlup ederek takımını yeniden öne geçirdi. Álvarez'in golü Arjantin'i rahatlattı. 120. dakikada ise Julian Alvarez son sözü söyledi.
İSVİÇRE'NİN DİRENCİ YETMEDİ
İsviçre, karşılaşmanın son bölümünde beraberlik golü için risk aldı. Murat Yakin'in öğrencileri 10 kişi oynamasına rağmen mücadeleden kopmadı ancak Arjantin savunmasını bir kez daha aşamadı. Son düdükle birlikte İsviçre'nin 72 yıl sonra ulaştığı Dünya Kupası çeyrek finali yolculuğu sona erdi.
MESSI'DEN BİR ASİST DAHA
Lionel Messi, karşılaşmayı gol atamadan tamamlasa da Arjantin'in ilk golüne katkı sağladı. Deneyimli yıldızın kullandığı köşe vuruşunda Mac Allister topu ağlara gönderdi. Messi, İsviçre savunmasının yakın markajı altında kalmasına rağmen duran toplar ve oyun kurulumundaki paslarıyla takımının hücumlarını yönlendirdi.
ARJANTİN'İN RAKİBİ İNGİLTERE
İsviçre'yi 2-1 mağlup eden Arjantin, Dünya Kupası yarı finalinde İngiltere ile karşılaşacak. İngiltere, diğer çeyrek final karşılaşmasında Norveç'i uzatmalar sonunda Jude Bellingham'ın iki golüyle 2-1 mağlup etmişti. Arjantin ile İngiltere arasındaki mücadelede finale yükselecek takım belli olacak.
MAÇTAN DAKİKALAR
1' MAÇ BAŞLADI!
Arjantin ile İsviçre arasında İngiltere'nin rakibini belirleyecek olan çeyrek final maçında ilk düdük çaldı.
7' ARJANTİN GOLE YAKLAŞTI
Tangocuların sağ kanattan yaptığı atak sonrası top az farkla dışarı gitti.
10' GOL! ARJANTİN ÖNDE
Lionel Messi'nin kullandığı köşe vuruşunda Alexis Mac Allister kafayla topu ağlara gönderdi.
Arjantin golü erken buldu! Messi'nin ortasında Mac Allister kafasıyla topu ağlarla buluşturdu! ⚽ pic.twitter.com/hPqUp5htiv— TRT Spor (@trtspor) July 12, 2026
32' İSVİÇRE BERABERLİK GOLÜNÜ ARIYOR
İsviçre, yediği gole rağmen oyundan kopmadı. Djibril Sow, 20. dakikada yaptığı vuruşla Arjantin kalesini yoklarken Breel Embolo da 32. dakikada tehlike yarattı. Ancak Emiliano "Dibu" Martínez, iki pozisyonda da gole izin vermedi.
Arjantin de rakip kalede fırsatlar üretse de son vuruşlarda etkili olamadı. Mücadele, sertliğin ve ikili mücadelelerin öne çıktığı dengeli bir karşılaşmaya dönüştü.
44' BREEL EMBOLO SARI KART GÖRDÜ
İsviçreli futbolcu Breel Embolo, sert müdahalesinin ardından hakem tarafından sarı kartla cezalandırıldı.
İLK YARI SONUCU | ARJANTİN 1-0 İSVİÇRE
Son dünya şampiyonu Arjantin, Alexis Mac Allister'ın golüyle soyunma odasına 1-0 önde gitti. İsviçre beraberlik golü için büyük bir mücadele ortaya koysa da ilk yarıda Emiliano Martínez'i geçemedi.
Kansas City'de tribünlerde büyük bir coşku yaşanırken karşılaşmayı izleyenler arasında Kansas City Chiefs'in yıldız oyun kurucusu Patrick Mahomes da yer aldı.
İKİNCİ YARI BAŞLADI
Karşılaşmanın ikinci yarısında İsviçre beraberlik golü için baskısını artırdı. Avrupa temsilcisi; 1-0'lık skorun, büyük ölçüde Arjantin'i destekleyen tribünlerin ve tarihsel dezavantajın karşısında mücadele ediyor.
58' İSVİÇRE ATAĞINDA TOP KAYBI
İsviçreli futbolcularda yorgunluk belirtileri görülmeye başladı. Denis Zakaria, sağ kanattan gelişen umut vadeden hücumda topu kontrol edemeyince atak sona erdi.
60' MARTíNEZ'DEN KURTARIŞ
Ricardo Rodríguez'in ceza sahasına gönderdiği yüksek ortada Breel Embolo kafa vuruşunu yaptı. Etkisiz kalan topu Emiliano Martínez, gösterişli bir müdahaleyle kontrol etti.
64' İSVİÇRE TEHLİKELİ GELDİ
Breel Embolo'nun başlattığı hızlı hücumda top Dan Ndoye'ye aktarıldı. Pasın etkisiyle sağa açılan Ndoye, Rodrigo De Paul'ü geçerek topu kale önüne çevirmek istedi. Nahuel Molina son anda araya girerek tehlikeyi uzaklaştırdı.
İsviçre üst üste geliştirdiği ataklarla Arjantin savunmasına zor anlar yaşatmaya başladı.
65' MARTíNEZ'DEN ART ARDA İKİ KURTARIŞ
Breel Embolo'nun sırtı dönük oyunda topu iyi saklaması, İsviçre'nin hücuma kalabalık çıkmasını sağladı. Ricardo Rodríguez'in ortasında Dan Ndoye kafa vuruşunu yaptı. Emiliano Martínez, köşeye yönelen topu başarılı bir müdahaleyle çıkardı.
Pozisyonun devamında İsviçre yeniden hücum etti. Granit Xhaka'nın ceza sahası dışından yerden çektiği şutta Martínez bir kez daha gole izin vermedi.
67' GOL! İSVİÇRE BERABERLİĞİ YAKALADI: 1-1
Beklenen gol geldi! Mücadelenin etkili isimlerinden Dan Ndoye, İsviçre adına beraberliği sağladı.
Arjantin savunmasının sağ kanadında yaşadığı sorunları değerlendiren Ndoye, Ricardo Rodriguez ile yaptığı verkaçın ardından üç rakibini oyundan düşürdü. Dar açıdan kaleci Emiliano Martinez'in altından topu ağlara gönderen Ndoye, skoru 1-1'e getirdi.
69' PAREDES SARI KART GÖRDÜ
Beraberlik golünün ardından Arjantin'de gerginlik arttı. Embolo'ya faul yapan Leandro Paredes sarı kartla cezalandırıldı.
Dan Ndoye şahane bir verkaçla içeri girdi ve bitirdi! İsviçre baskısıyla beraberliği yakaladı! 🇨🇭 pic.twitter.com/CTEokgXVY7— TRT Spor (@trtspor) July 12, 2026
70' ARJANTİN BASKI ALTINDA
İkinci yarının başından bu yana oyunun kontrolünü İsviçre'ye kaptıran Güney Amerika temsilcisinin savunmadaki sorunları açık şekilde görülüyor.
71' VAR KIRMIZI KART İÇİN DEVREDE
Paredes'in Embolo'ya yaptığı hareket sonrası gördüğü sarı kart VAR tarafından inceleniyor. Pozisyonda Embolo'nun kendisini yere bırakmış olabileceği değerlendiriliyor. Daha önce sarı kartı bulunan İsviçreli oyuncu, yeni FIFA uygulaması kapsamında ikinci sarı kartla oyundan ihraç edilebilir.
72' EMBOLO KIRMIZI KART GÖRDÜ
VAR incelemesinin ardından Embolo'nun hakemi aldatmaya yönelik hareket yaptığına karar verildi. İkinci sarı kartını gören İsviçreli futbolcu kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Sahadan çıkarken gözyaşlarına hakim olamadı.
74' VAR müdahalesinin nedeni açıklandı
VAR'ın doğrudan kırmızı kart olmayan bir pozisyona neden müdahale ettiği merak konusu oldu. Dünya Kupası öncesinde güncellenen FIFA kurallarıyla birlikte VAR; hatalı verilen ikinci sarı kartlarda, oyuncunun yanlış tespit edildiği pozisyonlarda ve yanlış verilen korner kararlarında devreye girebiliyor.
Bu pozisyonda da hakem, Embolo'ya temas etmediği halde Paredes'e sarı kart gösterdi. VAR incelemesinin ardından karar düzeltildi ve hakemi aldatmaya yönelik hareket yapan Embolo ikinci sarı kartla oyundan ihraç edildi.
76' OYUNA SU MOLASI
Karşılaşmada iki takım oyuncularının da yararlandığı uzun bir su molası verildi.
78' ARJANTİN'DEN HÜCUM HAMLESİ
Arjantin'de Nicolás González, Nicolás Tagliafico'nun yerine oyuna dahil oldu. İsviçre'nin 10 kişi kalmasının ardından Lionel Scaloni daha hücumcu bir tercihte bulundu.
80' GONZáLEZ HEMEN ETKİLİ OLDU
Oyuna yeni giren Nicolás González, geriden yaptığı koşuyla savunma arkasına sarktı. Messi'nin pası González'e ulaşmaya çok yaklaştı.
81' NDOYE MERKEZE GEÇTİ
Embolo'nun kırmızı kart görmesinin ardından Dan Ndoye merkez bölgeye geçti. Sol kanatta Arjantin savunmasına büyük sorunlar yaşatan Ndoye'nin pozisyon değişikliği dikkat çekti.
85' MESSI'YE KOBEL ENGELİ
Savunma arkasına sarkan Lionel Messi, kaleci Gregor Kobel ile karşı karşıya kaldı. Arjantinli yıldızın aşırtma vuruşunda Kobel gole izin vermedi.
Pozisyonun ardından ofsayt bayrağı kalktı ancak tekrarlar Messi'nin çizginin gerisinde olduğunu gösterdi. Kobel, İsviçre adına çok kritik bir kurtarış yaptı.
87' İKİ TAKIMDAN DEĞİŞİKLİKLER
Arjantin'de Gonzalo Montiel ve Lautaro Martínez, Rodrigo De Paul ile Nahuel Molina'nın yerine oyuna girdi.
İsviçre'de ise Djibril Sow ve Dan Ndoye oyundan çıkarken Zeki Amdouni ile Silvan Widmer mücadeleye dahil oldu.
89' ARJANTİN GOLE ÇOK YAKLAŞTI
Nicolás González, auta çıkmak üzere olan topu bırakmadı ve son çizgiden ceza sahasına ortaladı. Altıpas içinde topa kafayla vuran Alexis Mac Allister meşin yuvarlağı üstten dışarı gönderdi.
Nico Elvedi'nin müdahale girişimi Mac Allister'ın dengesini bozsa da Arjantin bu pozisyondan yararlanamadı.
90+2' MESSI'DEN TEHLİKELİ ŞUT
Ceza sahasının önünde kalabalık İsviçre savunmasıyla karşılaşan Messi, şut çalımıyla rakiplerini geçti. Sağ ayağıyla uzak köşeyi hedefleyen yıldız futbolcunun vuruşu direğin hemen yanından auta çıktı.
MAÇ UZATMALARA GİTTİ
Arjantin ile İsviçre arasında oynanan karşılaşmanın normal süresi 1-1 sona erdi.
91' UZATMA BÖLÜMÜ BAŞLADI
Karşılaşmada uzatma dakikaları başladı. Arjantin, ilk hücumunda köşe vuruşu kazandı.
Arjantin'de Enzo Fernández oyundan çıkarken Thiago Almada mücadeleye dahil oldu.
93' ALMADA'YA KOBEL ENGELİ
Julián Álvarez ile verkaç yapan Thiago Almada, ceza sahasında kaleyi denedi. Almada'nın vuruşu kaleci Gregor Kobel'de kaldı.
95' ALMADA YAN AĞLARDA KALDI
Arjantin tribünleri bir an gol sevinci yaşadı. Thiago Almada'nın dar açıdan yaptığı vuruş yan ağlarda kaldı.
96' İSVİÇRE'DEN HÜCUM HAMLESİ
İsviçre'de Denis Zakaria oyundan çıkarken Ardon Jashari mücadeleye dahil oldu. İsviçre Teknik Direktörü daha hücumcu bir değişikliğe gitti.
97' ALMADA SARI KART GÖRDÜ
Thiago Almada'nın yaptığı faul sonrası İsviçre serbest vuruş kazandı. Arjantinli futbolcu pozisyonun ardından sarı kartla cezalandırıldı.
98' İSVİÇRE DURAN TOPTAN YARARLANAMADI
Granit Xhaka'nın ceza sahasına gönderdiği uzun topa Manuel Akanji hareketlendi. Hava topu mücadelesinde Lisandro Martínez'e faul yapan Akanji, İsviçre'nin duran top fırsatını sona erdirdi.
Lisandro Martínez, Arjantin savunmasında bir kez daha kritik bir müdahaleye imza attı.
98' LAUTARO MARTíNEZ SARI KART GÖRDÜ
İsviçre ceza sahasında Manuel Akanji'ye faul yapan Lautaro Martínez, sarı kartla cezalandırıldı.
99' XHAKA UZAKTAN DENEDİ
Granit Xhaka'nın ceza sahası dışından yaptığı vuruş üstten auta çıktı. Top, Emiliano Martínez için tehlike oluşturmadı.
102' KARTLAR ARJANTİN'İ ZORLUYOR
Arjantin'de sarı kartı bulunan oyuncuların fazlalığı dikkat çekiyor. Yapılacak kontrolsüz bir müdahale, mücadelenin 10'a 10 devam etmesine neden olabilir.
104' MESSİ BARAJI GEÇEMEDİ
Arjantin, kaleye yaklaşık 35 metre mesafeden serbest vuruş kazandı. Topun başına geçen Lionel Messi'nin şutu doğrudan baraja takıldı.
105+1' ARJANTİN BASKIYI ARTIRDI
Arjantin, ilk uzatma devresinin son anlarında baskısını artırdı. Kazanılan köşe vuruşundan sonuç çıkmadı.
106' İKİNCİ UZATMA DEVRESİ BAŞLADI
İsviçre'yi penaltı atışlarına ulaşabilmek için 15 dakikalık zorlu bir bölüm bekliyor. Avrupa temsilcisi, 10 kişi kalmasına rağmen dirençli oyununu sürdürüyor.
Arjantin'de Cristian Romero oyundan çıkarken Nicolás Otamendi mücadeleye dahil oldu.
107' LAUTARO'DAN KRİTİK MÜDAHALE
İsviçre'nin kullandığı serbest vuruşta top tehlikeli şekilde Arjantin ceza sahasına gönderildi. Lautaro Martínez, savunmasına yardım ederek meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.
108' İSVİÇRE FIRSATI DEĞERLENDİREMEDİ
Zeki Amdouni, kendi yarı sahasından aldığı topla Arjantin kalesine doğru ilerledi. Rakiplerinin müdahalelerine rağmen ceza sahasına yaklaşan Amdouni'ye Silvan Widmer destek verdi.
Widmer'in yeniden Amdouni'yi bulmak istediği pas takım arkadaşının gerisinde kaldı ve İsviçre tehlikeli hücumu değerlendiremedi.
110' Arjantin'den hücum hamlesi
Arjantin'de Leandro Paredes oyundan çıkarken Lopez mücadeleye dahil oldu. Lopez, ileri uçta takımının hedef oyuncusu olarak görev yapacak.
112' GOL! Álvarez'den muhteşem vuruş: 2-1
Gregor Kobel'in Messi'ye gol izni vermesinden kısa süre sonra Julián Álvarez sahneye çıktı.
Kaleye yaklaşık 25 metre mesafede geniş bir alan bulan Álvarez, sert ve falsolu vuruşuyla topu doğrudan üst köşeye gönderdi. Kobel'in müdahale edemediği harika golle Arjantin 2-1 öne geçti.
Julian Alvarez! İnanılmaz bir şut gönderdi İsviçre ağlarına! Arjantin'i yarı finale götürüyor! 🇦🇷 pic.twitter.com/fIJ7gO33kA— TRT Spor (@trtspor) July 12, 2026
114' LOPEZ SARI KART GÖRDÜ
Arjantin'de Lopez sarı kartla cezalandırıldı.
İsviçre'de ise Remo Freuler oyundan çıkarken Ruben Vargas mücadeleye dahil oldu.
115' İSVİÇRE BERABERLİK GOLÜNÜ ARIYOR
İsviçre, kalan bölümde bütün hatlarıyla Arjantin kalesine yüklenmeye başladı. Vargas'ın sağ kanattan yaptığı ilk ortayı kaleci Emiliano Martínez kontrol etti.
119' İSVİÇRE DURAN TOPTAN YARARLANAMADI
İsviçre, sürenin azalmasıyla birlikte kritik bir serbest vuruş kazandı. Granit Xhaka'nın kullandığı duran top tehlike yaratmadan sonuçlandı.
119' MESSİ KONTRA ATAĞA ÇIKTI
İsviçre'nin hücumu sonrasında Arjantin hızlı atağa çıktı. Lionel Messi, Xhaka ile birlikte ilerlediği pozisyonda kaleciyi yanıltmak istedi ancak İsviçre kaptanı şutu engelledi.
Arjantin'in kazandığı köşe vuruşu kısa kullanıldı. Topla yeniden buluşan Messi için ofsayt bayrağı kalktı.
120' DÖRT DAKİKA İLAVE EDİLDİ
Karşılaşmanın ikinci uzatma devresinin sonuna en az 4 dakika eklendi.
120+1' GOL! LAUTARO MARTíNEZ MAÇI BİTİRDİ: 3-1
İsviçre'nin beraberlik için bütün hatlarıyla ileri çıktığı anda Arjantin hızlı hücuma geçti.
Thiago Almada'nın ilk vuruşunu kaleci Kobel çıkardı. Dönen topu tamamlayan Lautaro Martínez, Arjantin'i 3-1 öne geçirdi ve yarı final biletini takımına getirdi.
Lautaro Martinez golle bitirdi ve Arjantin yarı finalde! ⚽ pic.twitter.com/eRID9PLSNT— TRT Spor (@trtspor) July 12, 2026
MAÇ SONA ERDİ
2026 FIFA Dünya Kupası çeyrek finalinde İsviçre'yi uzatma bölümü sonunda 3-1 mağlup eden Arjantin, adını yarı finale yazdırdı.