Jude Bellingham'dan Thomas Tuchel'e tek cümlelik yanıt! Tur sonrası farklı sözler
İngiltere, Jude Bellingham’ın iki golüyle Norveç’i uzatmalarda 2-1 yenerek Dünya Kupası’nda yarı finale yükseldi. Teknik direktör Thomas Tuchel, “Bugün şanslıydık” diyerek performansı eleştirirken Bellingham’ın kısa yanıtı dikkat çekti. Harry Kane ise takım arkadaşını övgü yağmuruna tuttu.
İngiltere, 2026 FIFA Dünya Kupası çeyrek finalinde Norveç'i uzatmalar sonucunda 2-1 mağlup ederek yarı finale yükseldi. Karşılaşmanın ardından teknik direktör Thomas Tuchel'in sert eleştirileri ve iki gol atan Jude Bellingham'ın verdiği kısa yanıt gündeme damga vurdu.
İNGİLTERE'Yİ BELLINGHAM TAŞIDI
Norveç, karşılaşmanın 36. dakikasında Andreas Schjelderup'un golüyle 1-0 öne geçti.
İngiltere'nin yanıtı ilk yarının uzatma bölümünde Jude Bellingham'dan geldi. Yıldız futbolcu 45+2. dakikada attığı golle skoru 1-1'e getirdi.
Normal sürede eşitlik bozulmazken İngiltere, uzatma bölümünün üçüncü dakikasında bir kez daha Bellingham ile golü buldu.
Morgan Rogers'ın uzaktan şutunda kaleci Ørjan Nyland'dan dönen topu tamamlayan Bellingham, İngiltere'yi 2-1 öne geçirdi.
Kalan sürede üstünlüğünü koruyan İngiltere, Dünya Kupası'nda yarı finale yükseldi.
TUCHEL: BUGÜN ŞANSLIYDIK
Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan İngiltere Teknik Direktörü Thomas Tuchel, alınan sonuca rağmen takımının performansından memnun olmadığını söyledi.
Tuchel, yarı finale yükselmenin büyük bir başarı olduğunu ancak İngiltere'nin oynadığı futbolun beklentilerin altında kaldığını belirtti.
Alman teknik adam, takımının oyunu gereksiz biçimde zorlaştırdığını vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:
"Sonuç harika. Son dört takım arasındayız ve bu müthiş. Ancak performanstan hiçbir anlamda memnun değilim. Dağınıktık, çok fazla teknik hata yaptık, yeterince hızlı değildik. Bugün şanslıydık.
SORUN MENTALİTE DEĞİL KALİTE
Tuchel'e İngiltere'nin geri dönüşünün takımın mentalitesiyle ilgili olup olmadığı da soruldu.
Deneyimli teknik adam, oyuncularının mücadele gücü ve kazanma isteği konusunda herhangi bir sorun bulunmadığını ifade etti.
Tuchel, "Bu saf mentalite. Bunu şişeleyip satabilirsiniz. Sorun mentalite değil, oyun kalitemiz. Daha iyi oynamamız gerekiyor" sözleriyle takımının teknik performansını eleştirdi.
BELLINGHAM'DAN TUCHEL'E KISA YANIT
İngiltere'nin iki golünü atan Jude Bellingham'a, maçın ardından Tuchel'in performansa yönelik eleştirileri aktarıldı.
Real Madrid forması giyen yıldız futbolcu, teknik direktörünün sözlerine kısa ve soğuk bir yanıt verdi.
Bellingham, "Evet... Her neyse. Her neyse" dedikten sonra karşılaşmanın çok ağır şartlar altında oynandığını ve takım arkadaşlarının büyük bir mücadele verdiğini söyledi.
İngiliz futbolcu, sahadaki tüm oyuncuların yoğun efor harcadığını belirterek övgünün takımın tamamına verilmesi gerektiğini dile getirdi.
KAZANMANIN BİR YOLUNU BULDUK
Bellingham, İngiltere'nin yarı finale çıkmasındaki en önemli unsurun takım karakteri olduğunu söyledi.
İşlerin istenildiği gibi gitmediği anlarda bile kazanmanın bir yolunu bulduklarını belirten yıldız oyuncu, 90 veya 120 dakika boyunca ellerindeki her şeyi ortaya koyacaklarını ifade etti.
Bellingham ayrıca galibiyetin yalnızca futbolculara değil, teknik ekibe, taraftarlara ve İngiltere'yi destekleyen herkese ait olduğunu vurguladı.
GOLÜNÜ ANLATTI
Jude Bellingham, uzatma bölümünde İngiltere'ye turu getiren golün hazırlık aşamasını da anlattı.
Morgan Rogers'a koşusuna devam etmesini söylediğini belirten Bellingham, takım arkadaşının oyuna girdikten sonra fark yaratacağını bildiğini ifade etti.
Rogers'ın şutunda Nyland'ın yaptığı kurtarışın ardından topu önünde bulan Bellingham, fırsatı değerlendirerek karşılaşmanın skorunu belirledi.
Yıldız futbolcu, Dünya Kupası'ndaki gol sayısını 6'ya yükseltti.
KANE: BELLINGHAM ÖVGÜYÜ HAK EDİYOR
İngiltere kaptanı Harry Kane de karşılaşmanın ardından Jude Bellingham'a övgüde bulundu.
Kane, İngiltere'nin turnuvada ilerleyebilmesi için maçların kaderini değiştirebilecek futbolculara ihtiyacı olduğunu söyledi.
Bellingham'ın Norveç karşısında bu sorumluluğu üstlendiğini belirten tecrübeli golcü, takım arkadaşının iki önemli golle İngiltere'yi yarı finale taşıdığını dile getirdi.
Kane, "Övgüyü Jude alıyor ve bunu sonuna kadar hak ediyor. En önemli maçta attığı iki golle bizi yarı finale taşıdı" ifadelerini kullandı.
KANE TUCHEL'E HAK VERDİ
Harry Kane, Thomas Tuchel'in maçın ardından yaptığı eleştirileri de değerlendirdi.
Tuchel'in soyunma odasında futbolcuları tebrik ettiğini ve galibiyeti kutlamalarını istediğini aktaran Kane, teknik direktörün takımın daha iyi oynayabileceğini bildiğini söyledi.
Kane, Dünya Kupası yarı finaline çıkmalarına rağmen hâlâ geliştirebilecekleri bir seviyenin bulunmasının olumlu değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.
MEKSİKA MAÇINDAN DAHA ZORDU
Norveç karşılaşmasının oldukça ağır şartlarda oynandığını belirten Kane, yüksek sıcaklığın futbolcuları fiziksel açıdan zorladığını söyledi.
İngiltere kaptanı, Norveç maçının Meksika karşılaşmasından bile daha yıpratıcı olduğunu ifade etti.
Takımın en iyi performanslarından birini ortaya koyamadığını kabul eden Kane, buna rağmen İngiltere'nin maçı kazandırabilecek oyunculara sahip olduğunu vurguladı.
EN İYİ FUTBOLUMUZU HENÜZ OYNAMADIK
Harry Kane, İngiltere'nin Dünya Kupası'nda yarı finale yükselmesine rağmen en iyi futbolunu henüz sahaya yansıtamadığını söyledi.
Antrenmanlarda takımın özellikle hücum bölgesindeki kalitesini gördüğünü belirten Kane, bu seviyenin yarı finalde sahaya taşınması gerektiğini ifade etti.
Tecrübeli golcü, İngiltere'nin kısa bir toparlanma sürecinin ardından Arjantin veya İsviçre ile oynayacağı karşılaşmaya hazırlanacağını söyledi.
TUCHEL'DEN BELLINGHAM'A DÜNYA KLASI ÖVGÜSÜ
Thomas Tuchel, genel performansı eleştirmesine rağmen Jude Bellingham'ın bireysel oyununa ayrı bir parantez açtı.
Alman teknik adam, Bellingham hakkında uzun bir değerlendirmeye gerek bulunmadığını belirterek yıldız futbolcunun bunu her maç yaptığını söyledi.
Tuchel, 23 yaşındaki oyuncuyu "dünya klasında" sözleriyle tanımladı.