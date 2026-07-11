Jude Bellingham'dan Thomas Tuchel'e tek cümlelik yanıt! Tur sonrası farklı sözler

Normal sürede eşitlik bozulmazken İngiltere, uzatma bölümünün üçüncü dakikasında bir kez daha Bellingham ile golü buldu.

İngiltere, 2026 FIFA Dünya Kupası çeyrek finalinde Norveç'i uzatmalar sonucunda 2-1 mağlup ederek yarı finale yükseldi. Karşılaşmanın ardından teknik direktör Thomas Tuchel'in sert eleştirileri ve iki gol atan Jude Bellingham'ın verdiği kısa yanıt gündeme damga vurdu.

Thomas Tuchel

TUCHEL: BUGÜN ŞANSLIYDIK

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan İngiltere Teknik Direktörü Thomas Tuchel, alınan sonuca rağmen takımının performansından memnun olmadığını söyledi.

Tuchel, yarı finale yükselmenin büyük bir başarı olduğunu ancak İngiltere'nin oynadığı futbolun beklentilerin altında kaldığını belirtti.

Alman teknik adam, takımının oyunu gereksiz biçimde zorlaştırdığını vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

"Sonuç harika. Son dört takım arasındayız ve bu müthiş. Ancak performanstan hiçbir anlamda memnun değilim. Dağınıktık, çok fazla teknik hata yaptık, yeterince hızlı değildik. Bugün şanslıydık.

SORUN MENTALİTE DEĞİL KALİTE

Tuchel'e İngiltere'nin geri dönüşünün takımın mentalitesiyle ilgili olup olmadığı da soruldu.

Deneyimli teknik adam, oyuncularının mücadele gücü ve kazanma isteği konusunda herhangi bir sorun bulunmadığını ifade etti.

Tuchel, "Bu saf mentalite. Bunu şişeleyip satabilirsiniz. Sorun mentalite değil, oyun kalitemiz. Daha iyi oynamamız gerekiyor" sözleriyle takımının teknik performansını eleştirdi.

BELLINGHAM'DAN TUCHEL'E KISA YANIT

İngiltere'nin iki golünü atan Jude Bellingham'a, maçın ardından Tuchel'in performansa yönelik eleştirileri aktarıldı.

Real Madrid forması giyen yıldız futbolcu, teknik direktörünün sözlerine kısa ve soğuk bir yanıt verdi.

Bellingham, "Evet... Her neyse. Her neyse" dedikten sonra karşılaşmanın çok ağır şartlar altında oynandığını ve takım arkadaşlarının büyük bir mücadele verdiğini söyledi.

İngiliz futbolcu, sahadaki tüm oyuncuların yoğun efor harcadığını belirterek övgünün takımın tamamına verilmesi gerektiğini dile getirdi.