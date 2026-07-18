İngiltere Fransa'yı 6-4 yenip Dünya Kupası'nda 3. oldu
2026 FIFA Dünya Kupası'nda üçüncülüğü İngiltere elde etti. Thomas Tuchel'in öğrencileri, Fransa'yı 6-4 yenerek bronz madalyanın sahibi oldu. Mücadelede 2 kez ağları havalandıran Kylian Mbappé, Lionel Messi'nin çıkacağı final karşılaşması öncesinde krallık yarışının zirvesine çıktı. İşte atılan goller...
İngiltere, Fransa'yı 2026 Dünya Kupası üçüncülük maçında 6-4 yendi.
İngilizler ilk yarıyı Declan Rice, Ezri Konsa, ve Bukayo Saka'nın golleriyle 4-0 önde kapattı. Ancak ikinci devrede Fransızlar Kylian Mbappé (2) ve Bradley Barcola ile skoru 4-3'e getirdi. Saka, penaltıda topun başına geçerek tabelayı 5-3'e taşımayı başardı ve karşılaşmayı hat-trick ile tamamladı. Ousmane Dembélé farkın bire inmesini sağlasa da Jude Bellingham son sözü söyledi. Maç 6-4 sona erdi.
MAÇTAN DAKİKALAR
1' Maç başladı
2026 FIFA Dünya Kupası üçüncülük maçında Fransa ile İngiltere karşı karşıya geldi. Miami'de oynanan mücadelede ilk düdük çaldı ve dev karşılaşma başladı.
3' GOL | Fransa 0-1 İngiltere
İngiltere, Declan Rice'ın golüyle üçüncülük maçına hızlı başladı. Désiré Doué'nin orta saha yakınlarında Kylian Mbappé'ye göndermek istediği pası araya girerek kapan İngiliz kaptan, topu ileri taşıdı ve ceza sahası dışından sağ ayağıyla çok sert vurdu.
Uzak köşeye giden top kaleci Mike Maignan'ı çaresiz bırakırken İngiltere 1-0 öne geçti. Savunmadaki hatanın ardından Kylian Mbappé'nin büyük hayal kırıklığı yaşadığı görülürken Declan Rice, gol sevincinde soğukkanlılığını korudu.
⚽ Declan Rice pas arasını yaptı uzak köşeye harika vurdu! İngiltere golü erken buldu! pic.twitter.com/OvAQylCXgo— TRT Spor (@trtspor) July 18, 2026
10' Henderson'dan kritik kurtarış
Fransa beraberlik golüne yaklaştı. Rayan Cherki'nin tehlikeli vuruşunda Dean Henderson başarılı bir kurtarış yaparak İngiltere'nin üstünlüğünü korudu.
11' İngiltere'nin golü ofsayta takıldı
İngiltere, Bukayo Saka'nın golüyle farkı ikiye çıkardığını düşündü ancak gol ofsayt gerekçesiyle geçerli sayılmadı.
Sağ kanatta topla buluşan Saka, bireysel becerisiyle Fransa savunmasını zorladı. Ceza sahasına giren İngiliz yıldız, içeri kat ettikten sonra yerden düzgün bir vuruşla topu Mike Maignan'ın yanından ağlara gönderdi.
Ancak VAR incelemesinin ardından Saka'nın pası aldığı anda ofsaytta olduğu belirlendi. Böylece İngiltere'nin 2-0'lık üstünlük fırsatı iptal edildi.
18' GOL | Fransa 0-2 İngiltere
İngiltere, Ezri Konsa'nın golüyle farkı ikiye çıkardı. Declan Rice'ın sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahasında iyi yükselen Konsa, Adrien Rabiot'ya hava topunda üstünlük kurdu ve güçlü kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi.
Mike Maignan'ın çaresiz kaldığı pozisyonda İngiltere, duran toplardaki etkisini bir kez daha gösterdi ve Miami'de oynanan üçüncülük maçında kontrolü tamamen eline aldı.
⚽ Konsa savunmadan çıktı topu ağlara gönderdi! İngiltere farkı ikiye çıkardı! pic.twitter.com/yx0Jm2x0n2— TRT Spor (@trtspor) July 18, 2026
27' Mbappé gole yaklaştı
Fransa, Kylian Mbappé ile farkı azaltmaya yaklaştı. Adrien Rabiot'nun savunma arkasına gönderdiği zamanlaması iyi pasla hareketlenen Fransız yıldız, yerden çapraz bir vuruş yaptı. Dean Henderson açıyı iyi kapatarak topun etkisini azalttı, ardından Marc Guéhi savunmada tehlikeyi rahat biçimde uzaklaştırdı.
Pozisyonun devamında Mbappé için ofsayt bayrağı kalktı ve Fransa'nın net fırsatı sonuçsuz kaldı.
37' GOL | Fransa 0-3 İngiltere
İngiltere, Bukayo Saka'nın golüyle farkı üçe çıkardı. Dean Henderson'ın üst üste yaptığı kritik kurtarışların ardından Fransa savunması dengesiz yakalandı. Marcus Rashford'ın sol kanattan taşıdığı hızlı hücumda Mike Maignan'ın kötü uzaklaştırdığı top Saka'nın önünde kaldı.
İngiliz yıldız, ceza sahasında soğukkanlı bir vuruş yaparak topu ağlara gönderdi. İngiltere, üçüncülük maçında Fransa karşısında 3-0'lık üstünlüğü yakaladı.
⚽ Fransa dağıldı! Saka hızlı hücumda golü atıyor İngiltere ilk yarıda şov yapıyor! pic.twitter.com/OcBJ9TiAU8— TRT Spor (@trtspor) July 18, 2026
45+2' GOL | Fransa 0-4 İngiltere
İngiltere, Bukayo Saka'nın golüyle farkı dörde çıkardı. Sol çaprazdan ceza sahasına giren Saka, sol ayağıyla yaptığı düzgün vuruşta topu ağlara gönderdi ve İngiltere devre arasına giderken skoru 4-0'a taşıdı.
⚽ İlk yarıda tarihi skor! Bukayo Saka farkı dörde çıkardı! pic.twitter.com/fbNAOmHCiy— TRT Spor (@trtspor) July 18, 2026
İlk yarı sonucu | Fransa 0-4 İngiltere
2026 FIFA Dünya Kupası üçüncülük maçında İngiltere, ilk devreyi Frasna karşısında 4-0 önde kapatarak galibiyet için büyük avantaj yakaladı.
46' İkinci yarı başladı
2026 FIFA Dünya Kupası üçüncülük maçında ikinci yarı başladı. Didier Deschamps, Fransa'nın başındaki son maçı olabilecek karşılaşmada geri dönüş için dört değişiklik yaptı.
Fransa'da Rayan Cherki, Théo Hernández, Désiré Doué ve Ibrahima Konaté oyundan çıktı. Ousmane Dembélé, Lucas Digne, Bradley Barcola ve Dayot Upamecano mücadeleye dahil oldu.
İngiltere'de ise Marcus Rashford'ın yerine Ollie Watkins oyuna girdi.
48' GOL | Fransa 1-4 İngiltere
Fransa, Kylian Mbappé'nin golüyle farkı azalttı. Dayot Upamecano'nun kazandığı top sonrası Michael Olise hareketlendi ve ceza sahası dışından Mbappé'ye net bir pas gönderdi.
Ceza sahasında topla buluşan Fransız yıldız, çaprazdan yaptığı düzgün vuruşla Dean Henderson'ı mağlup etti ve Fransa'nın maçtaki ilk golünü kaydetti. Mbappé, turnuvadaki 9. golüne ulaşırken Dünya Kupası kariyerindeki gol sayısını 21'e çıkardı.
⚽ Fransa ikinci yarıya hızlı girdi! Mbappe golünü attı farkı üçe indirdi! pic.twitter.com/bCDOBuyejN— TRT Spor (@trtspor) July 18, 2026
54' GOL | Fransa 2-4 İngiltere
Fransa, Bradley Barcola'nın golüyle geri dönüş umutlarını artırdı. İkinci yarıda oyuna dahil olan Paris Saint-Germainli futbolcu, İngiltere savunmasının hatasını iyi değerlendirdi.
Kylian Mbappé'nin pasında sol tarafta topla buluşan Barcola, ceza sahasına girdikten sonra soğukkanlı bir vuruş yaptı ve Dean Henderson'ı mağlup etti. Fransa, ikinci yarıda bulduğu üst üste gollerle farkı ikiye indirerek İngiltere üzerindeki baskıyı artırdı.
⚽ İngiltere durdu Fransa başladı! Barcola ceza sahasına sızdı net bitirdi! pic.twitter.com/jJGfdcnbbe— TRT Spor (@trtspor) July 18, 2026
56' Dembélé gole yaklaştı
Fransa, ikinci yarıda oyunun momentumunu tamamen değiştirdi. Devre arasında oyuna dahil olan Ousmane Dembélé, Kylian Mbappé'den aldığı pas sonrası İngiltere savunmasını zorladı ve kaleyi yokladı.
Les Bleus, üst üste bulduğu gollerin ardından hücum baskısını artırarak maça yeniden ortak olmanın yollarını arıyor.
66' GOL | Fransa 3-4 İngiltere
Fransa'nın inanılmaz geri dönüşü Kylian Mbappé'nin ikinci golüyle devam etti. Dayot Upamecano'nun sol kanattan ileri çıkışıyla başlayan atakta top Michael Olise'ye geldi. Olise, ceza sahası çevresinde Mbappé ile verkaça girdi.
Fransız kaptan, hızlı paslaşmanın ardından ceza sahası merkezinde şut açısını buldu ve Dean Henderson'ı mağlup ederek farkı bire indirdi. Mbappé, bu golle turnuvadaki 10. golüne ulaşırken Dünya Kupası kariyerindeki gol sayısını 22'ye çıkardı.
Fransa, ikinci yarıdaki etkileyici reaksiyonuyla skoru 4-3'e getirerek beraberlik için umutlandı.
⚽ Unutulmaz maç! Fransa'dan harika takım oyunu! Mbappe'den tarihi gol! pic.twitter.com/kDFJDwTk2K— TRT Spor (@trtspor) July 18, 2026
87' GOL | Fransa 3-5 İngiltere
İngiltere, Bukayo Saka'nın penaltı golüyle farkı yeniden ikiye çıkardı. Kazanılan penaltıda topun başına geçen Arsenal'in yıldızı, sol ayağıyla yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı kalenin sol tarafına gönderdi.
Fransız kaleci Mike Maignan'ın çaresiz kaldığı pozisyonda Saka, maçtaki üçüncü golünü kaydederek hat-trick yaptı. İngiltere, Miami'de nefes kesen ikinci yarıda 5-3'lük üstünlüğü yakaladı.
⚽ Bukayo Saka hat trick! İngiltere farkı tekrar ikiye çıkardı! pic.twitter.com/kIgHDeeYxA— TRT Spor (@trtspor) July 18, 2026
90+6' GOL | Fransa 4-5 İngiltere
Fransa pes etmedi. Ousmane Dembélé, son dakikalarda attığı golle Les Bleus'ye uzatma umutlarını yeniden verdi. Ballon d'Or sahibi yıldızın golüyle fark bire inerken Miami'de final bölümü büyük bir heyecana sahne oldu.
⚽ Yok böyle bir maç! Miami'de gol yağmuru! Dembele de şova dahil oldu! pic.twitter.com/ZsG3RlreXO— TRT Spor (@trtspor) July 18, 2026
90+8' GOL | Fransa 4-6 İngiltere
İngiltere'de Jude Bellingham, unutulmaz geceye son noktayı koydu. "Hey Jude", bireysel becerisiyle birden fazla savunmacıyı geride bıraktı ve şık bir vuruşla topu ağlara göndererek skoru belirledi.
⚽ Jude Bellingham harika bir golle maça noktayı koyuyor! pic.twitter.com/WLKXMtgFDC— TRT Spor (@trtspor) July 18, 2026
Maç sonucu | Fransa 4-6 İngiltere
2026 FIFA Dünya Kupası üçüncülük maçında Fransa ile İngiltere, Miami'de unutulmaz bir mücadeleye imza attı. Gol düellosuna sahne olan karşılaşmada İngiltere, Fransa'yı 6-4 mağlup ederek turnuvayı üçüncü sırada tamamladı.