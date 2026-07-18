İngiltere Fransa'yı 6-4 yenip Dünya Kupası'nda 3. oldu

İngiltere'nin gol sevinci 45+2' GOL | Fransa 0-4 İngiltere İngiltere, Bukayo Saka'nın golüyle farkı dörde çıkardı. Sol çaprazdan ceza sahasına giren Saka, sol ayağıyla yaptığı düzgün vuruşta topu ağlara gönderdi ve İngiltere devre arasına giderken skoru 4-0'a taşıdı. ⚽ İlk yarıda tarihi skor! Bukayo Saka farkı dörde çıkardı! pic.twitter.com/fbNAOmHCiy — TRT Spor (@trtspor) July 18, 2026 İlk yarı sonucu | Fransa 0-4 İngiltere 2026 FIFA Dünya Kupası üçüncülük maçında İngiltere, ilk devreyi Frasna karşısında 4-0 önde kapatarak galibiyet için büyük avantaj yakaladı.

Marcus Rashford 46' İkinci yarı başladı 2026 FIFA Dünya Kupası üçüncülük maçında ikinci yarı başladı. Didier Deschamps, Fransa'nın başındaki son maçı olabilecek karşılaşmada geri dönüş için dört değişiklik yaptı. Fransa'da Rayan Cherki, Théo Hernández, Désiré Doué ve Ibrahima Konaté oyundan çıktı. Ousmane Dembélé, Lucas Digne, Bradley Barcola ve Dayot Upamecano mücadeleye dahil oldu. İngiltere'de ise Marcus Rashford'ın yerine Ollie Watkins oyuna girdi. 48' GOL | Fransa 1-4 İngiltere Fransa, Kylian Mbappé'nin golüyle farkı azalttı. Dayot Upamecano'nun kazandığı top sonrası Michael Olise hareketlendi ve ceza sahası dışından Mbappé'ye net bir pas gönderdi. Ceza sahasında topla buluşan Fransız yıldız, çaprazdan yaptığı düzgün vuruşla Dean Henderson'ı mağlup etti ve Fransa'nın maçtaki ilk golünü kaydetti. Mbappé, turnuvadaki 9. golüne ulaşırken Dünya Kupası kariyerindeki gol sayısını 21'e çıkardı. ⚽ Fransa ikinci yarıya hızlı girdi! Mbappe golünü attı farkı üçe indirdi! pic.twitter.com/bCDOBuyejN — TRT Spor (@trtspor) July 18, 2026