Didier Deschamps Fransa'daki görevinden ayrıldı
Fransa Milli Takımı’nda Didier Deschamps dönemi sona erdi. İngiltere’ye 6-4 kaybedilen Dünya Kupası üçüncülük maçının ardından görevinden ayrılan 57 yaşındaki teknik adam, 14 yıllık süreçte 2018 Dünya Kupası ve 2021 UEFA Uluslar Ligi şampiyonluklarını kazandı. Deschamps, turnuva tarihindeki 27 maç ve 20 galibiyetle iki ayrı rekora imza atarak veda etti.
Fransa Milli Takımı'nı 14 yıl çalıştıran Didier Deschamps görevinden ayrıldı. Dünya ve Uluslar Ligi şampiyonlukları yaşayan Fransız teknik adam, Dünya Kupası tarihinin en fazla maça çıkan ve galibiyet alan çalıştırıcısı oldu.
Fransa Futbol Federasyonu, İngiltere karşılaşmasının ardından "Merci Didier" başlıklı resmî bir açıklama yayımladı. Federasyon, 2012'den bu yana milli takımın başında bulunan Deschamps'a yaptığı çalışmalar için teşekkür etti ve deneyimli teknik adamın ülke futbolunda kalıcı bir yere sahip olduğunu vurguladı.
Deschamps, 2025 yılının ocak ayında yaptığı açıklamada 2026 Dünya Kupası'nın ardından sözleşmesini yenilemeyeceğini duyurmuştu. Fransa'nın turnuvayı dördüncü tamamlamasıyla 14 yıllık dönem sportif açıdan sona erdi.
DESCHAMPS DÖNEMİ RESMEN BİTTİ
Fransa, Dünya Kupası yarı finalinde İspanya'ya 2-0 mağlup olarak şampiyonluk şansını kaybetti. Didier Deschamps'ın milli takımın başındaki son karşılaşması ise İngiltere ile oynanan üçüncülük mücadelesi oldu.
İlk yarısını 4-0 geride kapattığı karşılaşmada geri dönüş için mücadele eden Fransa, sahadan 6-4 mağlup ayrıldı ve turnuvayı dördüncü sırada tamamladı. Bu sonuçla Deschamps'ın Fransa'daki uzun dönemi galibiyetle tamamlanamadı.
Fransa Futbol Federasyonu, Deschamps'ın görevden resmî ayrılış işlemlerinin birkaç gün içinde tamamlanacağını bildirirken 14 yıllık süreçte gösterdiği çalışma, disiplin ve milli formaya bağlılık için teşekkür etti.
185 MAÇTA 120 GALİBİYET
FFF'nin resmî verilerine göre Didier Deschamps, Fransa Milli Takımı'nın başında toplam 185 karşılaşmada görev yaptı. Deneyimli çalıştırıcı bu maçların 120'sini galibiyetle tamamladı.
Deschamps, 2012 yılında Laurent Blanc'ın yerine göreve geldi. Fransa'nın 2010 Dünya Kupası'nda yaşadığı saha içi ve saha dışı krizlerin ardından takımın yeniden yapılandırılmasında başrolü üstlendi.
Fransız teknik adamın görev süresi boyunca milli takım, büyük turnuvaların sürekli favorileri arasına döndü ve art arda üç Dünya Kupası'nda yarı finale yükseldi.
2018'DE DÜNYA ŞAMPİYONLUĞUNA ULAŞTI
Didier Deschamps yönetimindeki Fransa, 2018 Dünya Kupası finalinde Hırvatistan'ı 4-2 mağlup ederek tarihindeki ikinci dünya şampiyonluğunu kazandı.
Fransa, Deschamps döneminde 2022 Dünya Kupası'nda da finale yükseldi. Arjantin karşısında normal süresi ve uzatma bölümü 3-3 sona eren karşılaşmayı penaltılarla kaybeden Fransızlar, kupayı art arda ikinci kez kazanma fırsatını değerlendiremedi.
Deschamps ayrıca Fransa'yı 2016 Avrupa Şampiyonası finaline, 2024 Avrupa Şampiyonası yarı finaline ve 2026 Dünya Kupası yarı finaline taşıdı. Fransa, 2021 UEFA Uluslar Ligi'nde ise İspanya'yı mağlup ederek şampiyon oldu.
DÖRT DÜNYA KUPASI'NDA FRANSA'NIN BAŞINDAYDI
Didier Deschamps, Fransa'yı 2014, 2018, 2022 ve 2026 Dünya Kupalarında çalıştırdı.
Fransa, 2014'te çeyrek finalde turnuvanın şampiyonu Almanya'ya elendi. 2018'de kupaya ulaşan Deschamps'ın takımı, 2022'de final oynadı ve 2026'yı dördüncü tamamladı.
Deneyimli teknik adam böylece görev yaptığı dört Dünya Kupası'nın üçünde takımını yarı finale taşıdı. Fransa bu üç turnuvanın ikisinde final oynarken birini şampiyon tamamladı.
27 MAÇLA DÜNYA KUPASI REKORU
Didier Deschamps, 2026 Dünya Kupası yarı finalinde İspanya karşısında Fransa'yı 26'ncı kez bir Dünya Kupası maçında yönetti. Bu sayıyla Batı Almanya'nın eski teknik direktörü Helmut Schön'ün 25 karşılaşmalık rekorunu geride bıraktı.
İngiltere ile oynanan üçüncülük karşılaşması, Deschamps'ın Dünya Kupası'ndaki 27'nci ve son maçı oldu. Fransız teknik adam böylece turnuva tarihinde en fazla karşılaşmada takım yöneten çalıştırıcı olarak görevini tamamladı.
20 GALİBİYETLE ZİRVEDE
Deschamps, Dünya Kupası kariyerinde elde ettiği 20 galibiyetle turnuva tarihinin en fazla maç kazanan teknik direktörü oldu.
Fransa, Deschamps yönetiminde Dünya Kupası'nda üç kez art arda yarı finale ulaşırken 2018 ve 2022'de final oynadı. Reuters, 2026'daki iki yenilginin bu istikrarlı dönemin tarihî önemini azaltmadığını vurguladı.
HEM FUTBOLCU HEM TEKNİK DİREKTÖR OLARAK KAZANDI
Didier Deschamps, Fransa Milli Takımı'nın kaptanı olarak 1998 Dünya Kupası'nı kaldırdı. Aynı başarıyı 20 yıl sonra takımın teknik direktörü olarak yeniden yaşadı.
Deschamps; Brezilyalı Mário Zagallo ve Alman Franz Beckenbauer'in ardından Dünya Kupası'nı hem futbolcu hem de teknik direktör olarak kazanan üçüncü isim oldu.
Eski orta saha oyuncusu, Fransa ile 103 milli maça çıktı. Deschamps, 1998 Dünya Kupası'nın ardından EURO 2000'de de kaptan olarak şampiyonluk yaşadı ve aynı yıl milli takım kariyerini noktaladı.
DIDIER DESCHAMPS KİMDİR?
Didier Claude Deschamps, 15 Ekim 1968'de Fransa'nın Bayonne kentinde dünyaya geldi. Futbolculuk kariyerinde Nantes, Olympique Marsilya, Juventus, Chelsea ve Valencia formalarını giydi.
Marsilya ile 1993 UEFA Şampiyonlar Ligi'ni, Juventus ile 1996'da aynı kupayı kazanan Deschamps; Fransa Milli Takımı'nın da uzun yıllar kaptanlığını yaptı.
Teknik direktörlük kariyerine Monaco'da başlayan Deschamps, Fransız ekibini 2004 UEFA Şampiyonlar Ligi finaline taşıdı. Daha sonra Juventus'u Serie A'ya çıkardı ve Marsilya'nın 18 yıllık lig şampiyonluğu hasretini 2010'da sona erdirdi.
FRANSA'YA İSTİKRAR KAZANDIRDI
Didier Deschamps döneminde Fransa'nın oyun anlayışı zaman zaman savunma ağırlıklı ve temkinli olduğu gerekçesiyle eleştirildi. Ancak sonuç odaklı yapı, milli takımın büyük turnuvalarda sürekli son aşamalara kalmasını sağladı.
Fransa Futbol Federasyonu, Deschamps'ın disiplin, kolektif anlayış ve sorumluluk kültürü oluşturduğunu; milli takımla taraftar arasındaki bağı yeniden güçlendirdiğini belirtti.
Deschamps yönetimindeki Fransa, Dünya Kupası şampiyonluğu, UEFA Uluslar Ligi şampiyonluğu, bir Dünya Kupası ikinciliği ve bir Avrupa Şampiyonası ikinciliği elde etti.
MBAPPÉ'DEN DESCHAMPS'A VEDA
Fransa kaptanı Kylian Mbappé, Deschamps'ın son karşılaşması öncesinde yayımladığı mesajda deneyimli teknik adamı Fransız futbolunun efsanelerinden biri olarak nitelendirdi.
Mbappé, milli takım kariyerindeki bütün maçlarını Deschamps yönetiminde oynadı. Fransız yıldız, takımın teknik direktörüne daha güçlü bir final yaşatamamasından dolayı üzgün olduğunu belirterek kendisine verdiği fırsatlar için teşekkür etti.
YENİ TEKNİK DİREKTÖR HENÜZ AÇIKLANMADI
Fransa Futbol Federasyonu, Didier Deschamps için yayımladığı resmî veda açıklamasında yeni teknik direktörün adını duyurmadı.
Deschamps'ın eski milli takım arkadaşı Zinédine Zidane, uluslararası basında uzun süredir görevin en güçlü adayı olarak gösteriliyor. Ancak federasyon tarafından yapılmış resmî bir atama açıklaması bulunmuyor.
FRANSIZ FUTBOLUNDA BİR DEVİR KAPANDI
Didier Deschamps, Fransa'yı yalnızca kupalara taşıyan değil, milli takımı uzun süre dünya futbolunun en istikrarlı güçlerinden biri haline getiren teknik direktör olarak görevinden ayrıldı.
2018 Dünya Kupası ve 2021 UEFA Uluslar Ligi şampiyonlukları, 185 karşılaşmada alınan 120 galibiyet, Dünya Kupası'ndaki 27 maç ve 20 zafer; Deschamps'ın 14 yıllık döneminin öne çıkan rakamları oldu.