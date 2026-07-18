Fransa Milli Takımı'nı 14 yıl çalıştıran Didier Deschamps görevinden ayrıldı. Dünya ve Uluslar Ligi şampiyonlukları yaşayan Fransız teknik adam, Dünya Kupası tarihinin en fazla maça çıkan ve galibiyet alan çalıştırıcısı oldu. Fransa Futbol Federasyonu, İngiltere karşılaşmasının ardından "Merci Didier" başlıklı resmî bir açıklama yayımladı. Federasyon, 2012'den bu yana milli takımın başında bulunan Deschamps'a yaptığı çalışmalar için teşekkür etti ve deneyimli teknik adamın ülke futbolunda kalıcı bir yere sahip olduğunu vurguladı. Deschamps, 2025 yılının ocak ayında yaptığı açıklamada 2026 Dünya Kupası'nın ardından sözleşmesini yenilemeyeceğini duyurmuştu. Fransa'nın turnuvayı dördüncü tamamlamasıyla 14 yıllık dönem sportif açıdan sona erdi. DESCHAMPS DÖNEMİ RESMEN BİTTİ Fransa, Dünya Kupası yarı finalinde İspanya'ya 2-0 mağlup olarak şampiyonluk şansını kaybetti. Didier Deschamps'ın milli takımın başındaki son karşılaşması ise İngiltere ile oynanan üçüncülük mücadelesi oldu. İlk yarısını 4-0 geride kapattığı karşılaşmada geri dönüş için mücadele eden Fransa, sahadan 6-4 mağlup ayrıldı ve turnuvayı dördüncü sırada tamamladı. Bu sonuçla Deschamps'ın Fransa'daki uzun dönemi galibiyetle tamamlanamadı. Fransa Futbol Federasyonu, Deschamps'ın görevden resmî ayrılış işlemlerinin birkaç gün içinde tamamlanacağını bildirirken 14 yıllık süreçte gösterdiği çalışma, disiplin ve milli formaya bağlılık için teşekkür etti.

Didier Deschamps 185 MAÇTA 120 GALİBİYET FFF'nin resmî verilerine göre Didier Deschamps, Fransa Milli Takımı'nın başında toplam 185 karşılaşmada görev yaptı. Deneyimli çalıştırıcı bu maçların 120'sini galibiyetle tamamladı. Deschamps, 2012 yılında Laurent Blanc'ın yerine göreve geldi. Fransa'nın 2010 Dünya Kupası'nda yaşadığı saha içi ve saha dışı krizlerin ardından takımın yeniden yapılandırılmasında başrolü üstlendi. Fransız teknik adamın görev süresi boyunca milli takım, büyük turnuvaların sürekli favorileri arasına döndü ve art arda üç Dünya Kupası'nda yarı finale yükseldi. 2018'DE DÜNYA ŞAMPİYONLUĞUNA ULAŞTI Didier Deschamps yönetimindeki Fransa, 2018 Dünya Kupası finalinde Hırvatistan'ı 4-2 mağlup ederek tarihindeki ikinci dünya şampiyonluğunu kazandı. Fransa, Deschamps döneminde 2022 Dünya Kupası'nda da finale yükseldi. Arjantin karşısında normal süresi ve uzatma bölümü 3-3 sona eren karşılaşmayı penaltılarla kaybeden Fransızlar, kupayı art arda ikinci kez kazanma fırsatını değerlendiremedi. Deschamps ayrıca Fransa'yı 2016 Avrupa Şampiyonası finaline, 2024 Avrupa Şampiyonası yarı finaline ve 2026 Dünya Kupası yarı finaline taşıdı. Fransa, 2021 UEFA Uluslar Ligi'nde ise İspanya'yı mağlup ederek şampiyon oldu. DÖRT DÜNYA KUPASI'NDA FRANSA'NIN BAŞINDAYDI Didier Deschamps, Fransa'yı 2014, 2018, 2022 ve 2026 Dünya Kupalarında çalıştırdı. Fransa, 2014'te çeyrek finalde turnuvanın şampiyonu Almanya'ya elendi. 2018'de kupaya ulaşan Deschamps'ın takımı, 2022'de final oynadı ve 2026'yı dördüncü tamamladı. Deneyimli teknik adam böylece görev yaptığı dört Dünya Kupası'nın üçünde takımını yarı finale taşıdı. Fransa bu üç turnuvanın ikisinde final oynarken birini şampiyon tamamladı. 27 MAÇLA DÜNYA KUPASI REKORU Didier Deschamps, 2026 Dünya Kupası yarı finalinde İspanya karşısında Fransa'yı 26'ncı kez bir Dünya Kupası maçında yönetti. Bu sayıyla Batı Almanya'nın eski teknik direktörü Helmut Schön'ün 25 karşılaşmalık rekorunu geride bıraktı. İngiltere ile oynanan üçüncülük karşılaşması, Deschamps'ın Dünya Kupası'ndaki 27'nci ve son maçı oldu. Fransız teknik adam böylece turnuva tarihinde en fazla karşılaşmada takım yöneten çalıştırıcı olarak görevini tamamladı.