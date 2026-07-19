Arjantin Dünya Kupası'nı kaybetti Lionel Messi ağladı!

İki futbolcu el sıkıştıktan sonra birbirine sarıldı. Messi daha sonra madalya töreni için takım arkadaşlarının yanına geçti.

Lionel Messi bir süre çimlerin üzerinde otururken gözyaşları içinde görüntülendi. Takım arkadaşlarının da final yenilgisinin ardından saha içinde üzgün olduğu görüldü.

Lionel Messi

ÜÇÜNCÜ DÜNYA KUPASI FİNALİNİ OYNADI

Lionel Messi; 2014 ve 2022'nin ardından kariyerindeki üçüncü Dünya Kupası finaline çıktı.

Arjantin, 2014 finalinde Almanya'ya uzatmalarda 1-0 mağlup olurken 2022'de Fransa'yı penaltı atışları sonucunda yenerek kupayı kazandı.

39 yaşındaki Messi, 2026'da İspanya karşısında forma giyerek üç ayrı Dünya Kupası finalinde oynayan ikinci futbolcu oldu. Bu başarıya daha önce Brezilyalı Cafu ulaşmıştı.