Arjantin Dünya Kupası'nı kaybetti Lionel Messi ağladı!
Arjantin’in 2026 FIFA Dünya Kupası finalinde İspanya’ya uzatmalarda 1-0 mağlup olmasının ardından Lionel Messi gözyaşlarını tutamadı. Karşılaşmanın bitiş düdüğü sonrası saha içinde kalan 39 yaşındaki futbolcu, bir süre çimlerin üzerinde oturdu.
Arjantin, New York New Jersey Stadı'nda oynanan Dünya Kupası finalinde İspanya ile karşı karşıya geldi.
Normal süresi golsüz sona eren mücadelede İspanya'ya şampiyonluğu getiren golü, oyuna sonradan dahil olan Ferran Torres 106. dakikada kaydetti. İspanya karşılaşmayı 1-0 kazanarak tarihindeki ikinci Dünya Kupası şampiyonluğuna ulaştı.
MESSI SAHADA GÖZYAŞLARINI SİLDİ
Karşılaşmanın sona ermesinin ardından Arjantinli futbolcular saha içinde kaldı.
Lionel Messi bir süre çimlerin üzerinde otururken gözyaşları içinde görüntülendi. Takım arkadaşlarının da final yenilgisinin ardından saha içinde üzgün olduğu görüldü.
LAMINE YAMAL MESSI'NİN YANINA GELDİ
İspanya'nın şampiyonluk kutlamaları devam ederken Lamine Yamal, saha içinde oturan Messi'nin yanına geldi.
İki futbolcu el sıkıştıktan sonra birbirine sarıldı. Messi daha sonra madalya töreni için takım arkadaşlarının yanına geçti.
ÜÇÜNCÜ DÜNYA KUPASI FİNALİNİ OYNADI
Lionel Messi; 2014 ve 2022'nin ardından kariyerindeki üçüncü Dünya Kupası finaline çıktı.
Arjantin, 2014 finalinde Almanya'ya uzatmalarda 1-0 mağlup olurken 2022'de Fransa'yı penaltı atışları sonucunda yenerek kupayı kazandı.
39 yaşındaki Messi, 2026'da İspanya karşısında forma giyerek üç ayrı Dünya Kupası finalinde oynayan ikinci futbolcu oldu. Bu başarıya daha önce Brezilyalı Cafu ulaşmıştı.
ARJANTİN KUPAYI KORUYAMADI
Arjantin, Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda şampiyonluğa ulaşmıştı.
Lionel Scaloni'nin ekibi 2026'da da finale yükseldi ancak İspanya'ya 1-0 mağlup olarak turnuvayı ikinci sırada tamamladı. Bu sonuçla Arjantin, üst üste ikinci Dünya Kupası şampiyonluğuna ulaşamadı.
ÜST ÜSTE FİNAL KAZANMA SERİSİ SONA ERDİ
Arjantin, 2021 Copa América, 2022 Finalissima, 2022 Dünya Kupası ve 2024 Copa América finallerinden şampiyonlukla ayrılmıştı.
İspanya karşısındaki yenilgiyle Arjantin'in üst üste final kazanma serisi dört maçta sona erdi.