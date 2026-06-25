CANLI YAYIN
Geri
A Milli Futbol Takımı ABD maçı hazırlıklarını tamamladı

A Milli Futbol Takımı ABD maçı hazırlıklarını tamamladı

2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu 3. ve son maçında ABD ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, bu müsabakanın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

Carson Sports Park'ta Teknik Direktör Vincenzo Montella yönetiminde ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık olarak gerçekleştirilen antrenman düz koşuyla başladı ve istasyon çalışmalarıyla devam etti. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise ABD maçının taktiği üzerinde duruldu. Antrenmanı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu da takip etti.

Takvim Kaynak Tercihleri
Emirhan Ceylan
Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Spor

Bunlar da Var

Venezuela'da peş peşe 7.5 ve 7.2 büyüklüğünde deprem!
Venezuela'da peş peşe 7.5 ve 7.2 büyüklüğünde deprem!
Var Mısın Yok Musun'da gözyaşları sel oldu: Arkasını dönünce annesini karşısında gördü
Var Mısın Yok Musun'da gözyaşları sel oldu: Arkasını dönünce annesini karşısında gördü
Kamyonlar zincirleme çarpıştı: Çocuk parkına metreler kala durabildi!
Kamyonlar zincirleme çarpıştı: Çocuk parkına metreler kala durabildi!
26 yıllık sır perdesi aralanıyor: Çağla Tuğaltay cinayetinde şok tanıklık!
26 yıllık sır perdesi aralanıyor: Çağla Tuğaltay cinayetinde şok tanıklık!

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle