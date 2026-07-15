19 sene önce Yıkadığı Yamal, Messi'nin finalde rakibi oldu

Lionel Messi ve Lamine Yamal

RAKİP OLDULAR

İspanya, Dünya Kupası yarı finalinde Fransa'yı 2-0 mağlup ederek adını finale yazdırdı. Lamine Yamal karşılaşmada doğrudan gol atamasa da İspanya'nın kazandığı penaltıda önemli rol oynadı ve takımının finale uzanan yürüyüşünün baş aktörlerinden biri oldu.

Finalin diğer takımını ise İngiltere ile Arjantin arasında oynanan maç belirledi. Son Dünya Kupası şampiyonu Arjantin, İngiltere'yi 2-1 yendi ve bir kez daha finale yükselme başarısı gösterdi. Böylelikle Lionel Messi ile Lamine Yamal 19 yıl sonra bu kez aynı fotoğraf karesinde değil, futbolun en büyük kupası için karşı karşıya gelecek.