A Milli Futbol Takımı San Francisco’daki ilk antrenmanını yaptı

Giriş Tarihi: 18 Haziran 2026 10:30 Güncelleme Tarihi: 18 Haziran 2026 10:35

San Jose Park'ta TSİ 04.30'da teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde yapılan antrenman, ilk 15 dakikası basına kapalı olarak gerçekleştirildi. Antrenman; ısınma koşularıyla başlayıp, pas çalışmalarıyla devam etti. İdmanın basına kapalı bölümünde ise Paraguay maçının taktik çalışmaları gerçekleştirildi. Antrenmanı TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu da takip etti. Ay-yıldızlılar, yarın TSİ 03.45'te yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.