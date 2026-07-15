Messi'den 2 asistle şov! Arjantin Dünya Kupası finalinde

Geri dönüşünü tamamlamak için baskısını sürdüren Arjantin, 90+2. dakikada öne geçti. Messi'nin sağ kanattan arka direğe gönderdiği ortada Lautaro Martínez kafayı vurdu ve topu ağlara gönderdi: 1-2. İngiltere karşısında son yedi dakikada iki gol bulan Arjantin, sahadan 2-1 galip ayrılarak Dünya Kupası finaline yükseldi.

Arjantin aradığı beraberlik golünü 85. dakikada buldu. Lionel Messi'nin pasında ceza yayı önünde topla buluşan Enzo Fernández, sağ çaprazdan sert bir vuruş yaptı. Köşeye yönelen topa Pickford müdahale edemedi ve Arjantin skoru 1-1'e getirdi.

Dev mücadelede rekabetin sertliği ilk dakikalardan itibaren hissedildi. Lionel Messi'ye yapılan faulün ardından Leandro Paredes ve Nahuel Molina, İngiliz futbolcularla sert müdahaleler ve sözlü tartışmalar yaşadı. İngiltere cephesinde Harry Kane ve Jude Bellingham da fiziksel mücadelelerin içinde yer aldı.

İngiltere ile Arjantin, FIFA Dünya Kupası tarihinde altıncı kez karşı karşıya geldi. Lionel Messi de kariyerinde ilk kez Dünya Kupası'nda İngiltere'ye karşı sahaya çıktı.

Anthony Gordon

15' SERT MÜCADELE SÜRÜYOR

Enzo Fernández ve Giuliano Simeone de sert ikili mücadelelere dahil olurken maçın tansiyonu yüksek seyrini korudu. Sahada boşluklar oluşmaya başlasa da iki takım da henüz net bir gol fırsatı üretemedi. İngiltere hücumlarında Anthony Gordon öne çıkarken Arjantin'de Lionel Messi takımını harekete geçirmeye çalıştı.

25' ARJANTİN OYUNDA AĞIRLIĞINI KOYUYOR

Arjantin, fiziksel mücadelenin ardından hücumda inisiyatifi ele almaya başladı. Rakip yarı sahaya daha fazla yerleşen Güney Amerika temsilcisi, ceza sahasına girmeye çalıştı ancak bir atakta ofsayta takıldı. İngiltere savunmasının kontrollü oyunu da Arjantin'in golü bulmasını engelledi.

27' İNGİLTERE BÜYÜK TEHLİKE ATLATTI

İngiltere kalecisi Jordan Pickford, topu uzaklaştırmak isterken büyük bir hata yaptı ve Lionel Messi meşin yuvarlağı kazandı. Messi, takım arkadaşlarını pozisyona sokmak istedi ancak Arjantin atağı ceza sahası yayı çevresinde sonuçsuz kaldı.