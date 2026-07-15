Messi'den 2 asistle şov! Arjantin Dünya Kupası finalinde
2026 FIFA Dünya Kupası'nda finalin adı belli oldu. İngiltere ile Arjantin karşı karşıya geldi. İlk devresi 0-0 biten mücadeleyi 1-0 geriye düşmesine rağmen Tangocular 2-1 galip tamamladı. Lionel Scaloni'nin öğrencileri, kupayı kazanmak adına İspanya ile kozlarını paylaşacak. İşte atılan goller...
Arjantin, İngiltere ile 2026 FIFA Dünya Kupası yarı finalinde kozlarını paylaştı. Adeta bir meydan muharebesini anımsatan maçta mücadele çok üst düzeyde olmasına rağmen ilk devre 0-0 bitti.
İkinci yarıda dakikalar 55'i gösterirken Anthony Gordon fileleri sarsıp İngilizleri öne geçirdi. 85'te sahneye çıkan Lionel Messi Enzo Fernandez'e verdiği pas sonrası skorun dengelenmesini sağladı. 90+2'de ise Lautaro Martinez'e yaptığı ortayla finali getirdi. Arjantin, İngiltere'yi 2-1 yendi.
Tangocular finalde İspanya ile karşılaşacak.
İLK YARIDA GOL SESİ ÇIKMADI
Karşılaşmanın ilk yarısında iki takım da rakip savunmayı aşmakta zorlandı. İngiltere daha kontrollü bir oyun ortaya koyarken Arjantin, Lionel Messi ve Enzo Fernández üzerinden hücum geliştirmeye çalıştı. İlk 45 dakikada eşitlik bozulmadı ve takımlar soyunma odasına golsüz beraberlikle gitti.
GORDON İNGİLTERE'Yİ ÖNE GEÇİRDİ
İngiltere, karşılaşmanın 55. dakikasında öne geçti. Sağ kanatta topu kazanan Morgan Rogers'ın arka direğe gönderdiği ortada Anthony Gordon, topun gelişine yaptığı vuruşla fileleri havalandırdı: 1-0.
Golden sonra savunma ağırlıklı bir oyuna geçen İngiltere, Arjantin'in baskısına karşı skor üstünlüğünü korumaya çalıştı.
PICKFORD GOLE İZİN VERMEDİ
Arjantin, geriye düştükten sonra oyunun kontrolünü ele geçirdi. Lionel Messi'nin 69. dakikada sağ kanattan altıpas önüne gönderdiği ortada Nico González kafayı vurdu. Yerden sekerek kaleye yönelen topu İngiltere kalecisi Jordan Pickford çıkardı. Devam eden pozisyonda savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.
MAC ALLISTER DİREĞE TAKILDI
Arjantin'in beraberlik baskısı ilerleyen dakikalarda daha da arttı. Rodrigo De Paul'ün 76. dakikada ceza sahasına gönderdiği ortada Alexis Mac Allister kafayı vurdu ancak top yan direkten oyun alanına döndü. Mac Allister'ın karşılaşmadaki iki girişiminde de direkler İngiltere'nin yardımına koştu.
ENZO FERNÁNDEZ'DEN MUHTEŞEM GOL
Arjantin aradığı beraberlik golünü 85. dakikada buldu. Lionel Messi'nin pasında ceza yayı önünde topla buluşan Enzo Fernández, sağ çaprazdan sert bir vuruş yaptı. Köşeye yönelen topa Pickford müdahale edemedi ve Arjantin skoru 1-1'e getirdi.
LAUTARO MARTÍNEZ FİNALİ GETİRDİ
Geri dönüşünü tamamlamak için baskısını sürdüren Arjantin, 90+2. dakikada öne geçti. Messi'nin sağ kanattan arka direğe gönderdiği ortada Lautaro Martínez kafayı vurdu ve topu ağlara gönderdi: 1-2. İngiltere karşısında son yedi dakikada iki gol bulan Arjantin, sahadan 2-1 galip ayrılarak Dünya Kupası finaline yükseldi.
MAÇTAN DAKİKALAR
1' MAÇ BAŞLADI
İngiltere ile Arjantin, FIFA Dünya Kupası tarihinde altıncı kez karşı karşıya geldi. Lionel Messi de kariyerinde ilk kez Dünya Kupası'nda İngiltere'ye karşı sahaya çıktı.
3' İLK DAKİKALARDA TANSİYON YÜKSELDİ
Dev mücadelede rekabetin sertliği ilk dakikalardan itibaren hissedildi. Lionel Messi'ye yapılan faulün ardından Leandro Paredes ve Nahuel Molina, İngiliz futbolcularla sert müdahaleler ve sözlü tartışmalar yaşadı. İngiltere cephesinde Harry Kane ve Jude Bellingham da fiziksel mücadelelerin içinde yer aldı.
15' SERT MÜCADELE SÜRÜYOR
Enzo Fernández ve Giuliano Simeone de sert ikili mücadelelere dahil olurken maçın tansiyonu yüksek seyrini korudu. Sahada boşluklar oluşmaya başlasa da iki takım da henüz net bir gol fırsatı üretemedi. İngiltere hücumlarında Anthony Gordon öne çıkarken Arjantin'de Lionel Messi takımını harekete geçirmeye çalıştı.
25' ARJANTİN OYUNDA AĞIRLIĞINI KOYUYOR
Arjantin, fiziksel mücadelenin ardından hücumda inisiyatifi ele almaya başladı. Rakip yarı sahaya daha fazla yerleşen Güney Amerika temsilcisi, ceza sahasına girmeye çalıştı ancak bir atakta ofsayta takıldı. İngiltere savunmasının kontrollü oyunu da Arjantin'in golü bulmasını engelledi.
27' İNGİLTERE BÜYÜK TEHLİKE ATLATTI
İngiltere kalecisi Jordan Pickford, topu uzaklaştırmak isterken büyük bir hata yaptı ve Lionel Messi meşin yuvarlağı kazandı. Messi, takım arkadaşlarını pozisyona sokmak istedi ancak Arjantin atağı ceza sahası yayı çevresinde sonuçsuz kaldı.
32' İNGİLTERE GOLE YAKLAŞTI
Jude Bellingham, ceza sahasının hemen dışında takımına serbest vuruş kazandırdı. Reece James'in arka direğe gönderdiği tehlikeli ortada John Stones kafa vuruşunu yaptı ancak topu istediği noktaya yönlendiremedi. Bu pozisyon, İngiltere'nin maçtaki ilk isabetli şutu oldu.
37' ELLİOT ANDERSON SARI KART GÖRDÜ
Lionel Messi, hücum bölgesinde aralarında Harry Kane'in de bulunduğu dört İngiliz futbolcuyu geçerek etkileyici bir koşu yaptı. Arjantinli yıldızı faulle durduran Elliot Anderson, hakem tarafından sarı kartla cezalandırıldı.
38' ARJANTİN GOLE ÇOK YAKLAŞTI
Enzo Fernández, ceza sahası dışından sert bir şut çıkardı. Top az farkla dışarı giderken Atlanta'daki Arjantinli taraftarlar, meşin yuvarlağın ağlara gittiğini düşünerek kısa süreli gol sevinci yaşadı.
42' ARJANTİN'DE İLK SARI KART
Lisandro Martínez, orta saha yakınlarında Jude Bellingham'a yaptığı sert müdahalenin ardından sarı kart gördü. Böylece karşılaşmadaki ikinci, Arjantin adına ise ilk sarı kart çıktı.
İLK YARI SONUCU | İNGİLTERE 0-0 ARJANTİN
İngiltere, ilk yarının son anlarında dar açıdan yaptığı vuruşla gol aradı ancak sonuç alamadı. Sert müdahalelerin ve fiziksel mücadelenin öne çıktığı ilk 45 dakikada iki takım da savunma güvenliğini ön planda tuttu. Lionel Messi ile Jude Bellingham, takımları adına en etkili isimler oldu.
46' İKİNCİ YARI BAŞLADI
İngiltere ile Arjantin arasındaki yarı final mücadelesinde ikinci yarının ilk düdüğü çaldı. İki takım da sahaya ilk yarıdaki 11'leriyle çıktı.
46' ARJANTİN ART ARDA TEHLİKELER YARATTI
Julián Álvarez, sağ çaprazda dar açıdan yaptığı sert ve yerden vuruşla Jordan Pickford'ı zorladı. İngiliz kaleci gole izin vermezken pozisyonun devamında Giuliano Simeone kafa vuruşuyla kaleyi yokladı. Arjantin, ikinci yarının başında iki önemli fırsat üretmesine rağmen Pickford'ı geçemedi.
55' GOL | İNGİLTERE 1-0 ARJANTİN
İngiltere, Anthony Gordon'ın golüyle öne geçti. Morgan Rogers, Nahuel Molina'nın arkasında oluşan boşluğu değerlendirerek sağ kanattan ceza sahasına ortaladı. Arka direkte topu önünde bulan Gordon, sağ ayağıyla yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.
⚽ Anthony Gordon attı İngiltere öne geçti! Final için avantaj İngiltere'de. pic.twitter.com/ruPFGTCCG4— TRT Spor (@trtspor) July 15, 2026
68' PICKFORD'DAN MUHTEŞEM KURTARIŞ!
Enzo Fernández'in kusursuz ortasında Nico González kafayı vurdu ancak Jordan Pickford gole izin vermedi. Nico González, 64. dakikada Leandro Paredes'in yerine oyuna dahil olmuştu.
77' ARJANTİN BERABERLİK İÇİN YÜKLENİYOR
İngiltere hücum baskısını azaltırken oyunun kontrolü Arjantin'e geçti. Tangocular, Nico González ile iki, Alexis Mac Allister ile bir tehlikeli pozisyon üretti. Lionel Messi ve Enzo Fernández ise ceza sahasına gönderdikleri ortalarla İngiltere savunmasını zorlamaya devam ediyor.
80' "BOĞA" OYUNDA
Arjantin, beraberlik golü için tüm riskleri almaya başladı. Lautaro Martínez, Nicolás Tagliafico'nun yerine oyuna dahil oldu. Bu değişiklik öncesinde Reece James ve Harry Kane, kendi ceza sahalarında kritik müdahalelerle İngiltere savunmasını ayakta tuttu.
85' GOL! ARJANTİN EŞİTLEDİ
Enzo Fernández, ceza sahası yayının üzerinden sağ ayağıyla muhteşem vurdu ve topu ağlara gönderdi. Arjantinli yıldız, sadece bir dakika önce benzer bir noktadan yaptığı vuruşta Jordan Pickford'a takılmıştı.
⚽ Arjantin'in baskısı sonuç verdi! Enzo Fernandez harika bir şutla kilidi açtı! pic.twitter.com/3tzGp2ZmRG— TRT Spor (@trtspor) July 15, 2026
90+2' GOL | İngiltere 1-2 Arjantin
Arjantin, Lautaro Martínez'in golüyle geri dönüşü tamamladı. Sağ kanatta topla buluşan Lionel Messi, sağ ayağıyla arka direğe etkili bir orta gönderdi. Savunmanın arkasına sarkan Lautaro Martínez, yaptığı kafa vuruşuyla topu ağlara göndererek Arjantin'i 2-1 öne geçirdi.
⚽ İnanılmaz bir maç daha! Arjantin 5 dakikada geri döndü! Lautaro Martinez, Arjantin'i öne geçirdi! pic.twitter.com/1b5kA6fBmH— TRT Spor (@trtspor) July 15, 2026
Maç sonucu | İngiltere 1-2 Arjantin
Karşılaşmanın son düdüğü çaldı. Arjantin, İngiltere'yi 2-1 mağlup ederek Dünya Kupası'nda finale yükseldi.
FİNAL NEREDE, NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?
2026 FIFA Dünya Kupası'nda Arjantin ile İspanya final oynayacak. İki takımın şampiyonluk için kozlarını paylaşacağı mücadele, MetLife Stadyumu'nda gerçekleşecek. Saat 22.00'de başlayacak maç TRT 1'den yayınlanacak.