Trabzonspor'un Ukraynalı yıldızı 4-6 hafta sahalardan uzak kalacak

Sağ dizinde kısmi bağ yaralanması ve kemik ödemi tespit edilen Arseniy Batagov’un G.Saray derbisinde forma giymesi zor gözüküyor.

Giriş Tarihi :13 Mart 2026
Trabzonspor'da sezon başından itibaren takımın peşini bırakmayan sakatlık kabusu sezon sonuna doğru yaklaşırken de devam ediyor. Son olarak Kayserispor ile deplasmanda oynanan maçta sakatlık yaşayan Ukraynalı stoper Arseniy Batagov'un sağ ayağına dizlik takıldı. Yürümekte zorlanan oyuncunun Kayserispor maçından sonra yapalan kontrollerinde sağ dizinde kısmi bağ yaralanması ve kemik ödemi tespit edildi.

Yarın oynanacak olan Çaykur Rizespor ve gelecek hafta içerisinde oynanacak olan Eyüpspor maçlarında forma giyemeyecek olan Batagov'un milli arada tedavisi devam edecek. Milli ara sonrası oynanacak olan Galatasaray maçına yetiştirilmesi için yoğun bir tedavi programı uygulanacak olan oyuncunun yokluğunda stoper bölgesinde Savic ile birlikte yeni transferlerden Chibuike Nwaiwu'nun görev yapması bekleniyor. Bu sezon 30 maçta görev alan Ukraynalı stoper, 1 gol atarken 3 asist yaptı. Genç savunmacı, başarılı performansıyla teknik direktör Fatih Tekke'nin vazgeçilmezleri arasında yer alıyor.

