Galatasaray yönetimi, Victor Osimhen ve Barış Alper Yılmaz’ın artan performansının ardından iki oyuncunun toplam değerinin 200 milyon euroya ulaştığını değerlendiriyor. Sarı-kırmızılılar, Osimhen için 150 milyon euro, Barış Alper için ise 50 milyon euro seviyesinde bir piyasa değeri öngörüyor.

Galatasaray'da sezon boyunca kurulan kadro yapılanmasının karşılığının yaz transfer döneminde alınabileceği görüşü öne çıkıyor. Sarı-kırmızılı yönetim, özellikle Victor Osimhen ve Barış Alper Yılmaz'ın performanslarının Avrupa kulüplerinin dikkatini çektiğini düşünüyor.

OSIMHEN'İN DEĞERİ ARTIYOR

Galatasaray'ın bonservisi için 75 milyon euro ödediği Victor Osimhen'in, Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'ndeki performansıyla değerini artırdığı ifade ediliyor. Nijeryalı forvet bu sezon 27 maçta 18 gol ve 7 asist üreterek takımın en etkili isimlerinden biri oldu.

Sarı-kırmızılı yöneticilerin, oyuncu için yaklaşık 150 milyon euro seviyesinde bir piyasa değeri belirlediği öne sürüldü. Yönetimin değerlendirmesinde, Avrupa'da yüksek bonservislerle gerçekleşen transferlerin de referans alındığı belirtildi.

BARIŞ ALPER İÇİN 50 MİLYON EURO

Galatasaray cephesi, Barış Alper Yılmaz'ın da özellikle Şampiyonlar Ligi performansıyla Avrupa kulüplerinin radarına girdiğini düşünüyor. Yaz transfer döneminde oyuncunun satışına izin verilmemesinin doğru bir karar olduğu görüşü dile getirildi.

Yönetim, milli futbolcunun mevcut performansını sürdürmesi halinde 50 milyon euro seviyesinde bir transfer bedeline ulaşabileceğini değerlendiriyor.

Bu hesaplamayla birlikte Galatasaray yönetimi, iki oyuncu için toplamda yaklaşık 200 milyon euro seviyesinde bir piyasa değeri oluştuğunu düşünüyor.

