

OSIMHEN'İN DEĞERİ ARTIYOR

Galatasaray'ın bonservisi için 75 milyon euro ödediği Victor Osimhen'in, Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'ndeki performansıyla değerini artırdığı ifade ediliyor. Nijeryalı forvet bu sezon 27 maçta 18 gol ve 7 asist üreterek takımın en etkili isimlerinden biri oldu.

Sarı-kırmızılı yöneticilerin, oyuncu için yaklaşık 150 milyon euro seviyesinde bir piyasa değeri belirlediği öne sürüldü. Yönetimin değerlendirmesinde, Avrupa'da yüksek bonservislerle gerçekleşen transferlerin de referans alındığı belirtildi.