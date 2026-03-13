Ramazan Bayramı yaklaştı. Çalışanların pek çoğu bayramda tatil yapacak. Hatta yıllık izinle bu tatil dönemini uzatmayı planlayanlar da var. 3.5 gün yıllık izinle 9 gün tatil imkanı olacak. Bazı çalışanlar ise bayram günlerinde işinin başında olacak. Bayramda tatil yapan çalışanlar ücretlerini tam olarak alırken, bu dönemde görevi başında olanlara ise ek ödeme verilecek. Üstelik hafta tatiline denk gelip çalışanlara daha da fazla ödeme yapılacak. İşte detayları...

Bayramda çalışana çift yevmiye (Fotoğraflar Anadolu Ajansı'ndan alınmıştır) BAYRAMDA ÇALIŞMAK ZORUNLU MU? Eğer işçiden yazılı onay alınmamışsa ya da sözleşmelerde bu yönde bir hüküm yoksa, işçi çalışmak zorunda değil.





BAYRAM MESAİSİ İLE FAZLA ÇALIŞMA HESABI FARKLI MI?

Haftalık 45 saati aşan çalışmalar 'fazla çalışma' olarak kabul ediliyor ve bu süreler çalışma saatinin yüzde 50 fazlasıyla ücretlendiriliyor.

Bayram çalışması ise bundan farklı değerlendiriliyor. Bayram günlerinde çalışanlara tam ücretinin yanı sıra resmi tatilde çalıştığı her gün için ayrıca bir günlük ücret daha ödenmesi gerekiyor. Böylece bayramda çalışan kişi çift yevmiye almış oluyor. Resmi tatilde 1 saat bile çalışılsa, tam gün çalışılmış kabul ediliyor.





HANGİ GÜNLER İÇİN EK ÖDEME YAPILACAK?

Ramazan Bayramı için resmi tatil 19 Mart Perşembe günü öğleden sonra başlayacak. 22 Mart Pazar akşamına kadar devam edecek. Bu 3.5 günlük dönemde çalışanlara ilave ücret ödenecek. Ancak bunun tamamı yerine bazı günler çalışmak da mümkün. Kaç gün çalışılmışsa o kadar gün için ek ödeme yapılacak. Hatta çalışılan gün hafta tatiline denk geliyorsa alınacak ödeme daha da artacak.