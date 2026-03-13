Ramazan Bayramı yaklaştı. Çalışanların pek çoğu bayramda tatil yapacak. Hatta yıllık izinle bu tatil dönemini uzatmayı planlayanlar da var. 3.5 gün yıllık izinle 9 gün tatil imkanı olacak. Bazı çalışanlar ise bayram günlerinde işinin başında olacak. Bayramda tatil yapan çalışanlar ücretlerini tam olarak alırken, bu dönemde görevi başında olanlara ise ek ödeme verilecek. Üstelik hafta tatiline denk gelip çalışanlara daha da fazla ödeme yapılacak. İşte detayları...
BAYRAMDA ÇALIŞMAK ZORUNLU MU?
Eğer işçiden yazılı onay alınmamışsa ya da sözleşmelerde bu yönde bir hüküm yoksa, işçi çalışmak zorunda değil.
BAYRAM MESAİSİ İLE FAZLA ÇALIŞMA HESABI FARKLI MI?
Haftalık 45 saati aşan çalışmalar 'fazla çalışma' olarak kabul ediliyor ve bu süreler çalışma saatinin yüzde 50 fazlasıyla ücretlendiriliyor.
Bayram çalışması ise bundan farklı değerlendiriliyor. Bayram günlerinde çalışanlara tam ücretinin yanı sıra resmi tatilde çalıştığı her gün için ayrıca bir günlük ücret daha ödenmesi gerekiyor. Böylece bayramda çalışan kişi çift yevmiye almış oluyor. Resmi tatilde 1 saat bile çalışılsa, tam gün çalışılmış kabul ediliyor.
HANGİ GÜNLER İÇİN EK ÖDEME YAPILACAK?
Ramazan Bayramı için resmi tatil 19 Mart Perşembe günü öğleden sonra başlayacak. 22 Mart Pazar akşamına kadar devam edecek. Bu 3.5 günlük dönemde çalışanlara ilave ücret ödenecek. Ancak bunun tamamı yerine bazı günler çalışmak da mümkün. Kaç gün çalışılmışsa o kadar gün için ek ödeme yapılacak. Hatta çalışılan gün hafta tatiline denk geliyorsa alınacak ödeme daha da artacak.
HAFTA TATİLİNDE ÇALIŞMAK HESAPLAMAYI NASIL DEĞİŞTİRİYOR?
Çalışanların pek çoğu hafta tatilini cumartesi ve pazar günleri kullanıyor. Bu yıl Ramazan Bayramı da bu günlere denk geliyor. Bugünlerde bayram çalışması yapıldığında hem bayram mesaisi yapılmış hem de haftalık tatilde çalışılmış oluyor. Eğer bayram tatili işçinin haftalık tatil gününe denk geliyor ve çalışılıyorsa, o günlük ücret yüzde 50 daha artırılıyor. Yani bu durumda bayram günleri için 1 yerine 1.5 yevmiye ilave ödeme yapılıyor. Yani çalışanın 1 günlük ücreti 2.5 katına çıkmış oluyor. Örneğin; asgari ücretli günlük bin 101 lira ücret alırken, bayramda çalıştığı her gün için, eğer o gün bir de hafta tatiliyse bin 651 lira 50 kuruş ilave ücretten yararlanıyor.
BAYRAMDA FAZLA MESAİ ÜCRETİ ÖDENİR Mİ?
Bayram günü işçi kaç saat çalışmış olursa olsun, tam günlük ücrete hak kazanıyor. Bayramda çalışanlar fazladan yevmiye alırken, eğer bir de fazla mesai yapmışlarsa ayrıca fazla çalışma ücreti, yapılacak ödemeye ilave ediliyor. Burada haftalık çalışma saatine bakılıyor. İşçinin haftalık çalışması 45 saatin üzerine çıkmış ise bu durumda fazla mesai ücreti de ödenmesi gerekiyor.
PARA YERİNE İZİN KULLANDIRILMASI MÜMKÜN MÜ?
Bayramda çalışan işçiye ek ücret ödenmek zorunda. Bunun yerine bayramdan sonra izin kullandırılması şeklinde bir uygulama mümkün değil.
ASGARİ ÜCRETLİNE ALACAK?
Brüt ücreti 33 bin 30 lira olan asgari ücretlinin günlük ücreti bin 101 lira. Bu işçi, bayram tatilinde çalıştığı her gün için bin 101 lira ek ücret alacak. 3.5 gün çalışması halinde de tam maaşının yanı sıra 3 bin 853 lira 50 kuruş ek ödeme alabilecek. Bu ek ödeme, çalışanın hafta tatili gününe göre 4 bin 404 liraya, hatta 4 bin 955 liraya kadar çıkabilecek.
Aylık brüt ücret: 33.030 TL
Günlük ücret: 1.101 TL
3.5 günlük ek ödeme: 3.853,50 TL
PAZAR GÜNÜ HAFTA TATİLİ OLANLAR:
2.5 günlük ek ödeme: 2.752,50 TL
Pazar için ek ödeme (% 50 zamlı): 1.651,50 TL
Toplam: 4.404 TL
CUMARTESİ VE PAZAR GÜNÜHAFTA TATİLİ OLANLAR:
1.5 günlük ek ödeme: 1.651,50 TL
Cumartesi için ek ödeme (% 50 zamlı): 1.651,50 TL
Pazar için ek ödeme (% 50 zamlı): 1.651,50 TL
Toplam ek ödeme: 4.954,50 TL