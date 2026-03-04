Ramazan Arıkan'ın şüpheli ölümü ağabeyi Adem Arıkan'ın atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programına başvurmasıyla gündeme geldi. 44 yaşındaki gayrimenkul zengini Ramazan Arıkan'ın 16 Kasım 2025'te eski eşi Sultan'ın evinde şüpheli şekilde hayatını kaybetmesi birçok soru işaretini de beraberinde getirdi.
Adem Arıkan, kardeşinin olay gecesi oğluyla pikniğe gittiğini, akşam saatlerinde ise oğlu ve Mustafa Ünal tarafından ayakta duramaz halde eve getirildiğini söyledi. Güvenlik kamerası kayıtlarında Arıkan'ın eski eşinin evinde iki saat kaldığı, ardından ambulans çağrıldığı görüldü.
Mustafa Ünal'ın Ramazan Arıkan'ın eski eşinin sevgilisi olduğu öne sürülürken dosyayla ilgili birçok detay yaşandı. Yaklaşık 300-400 milyon TL'lik bir servetin merkezinde olduğu iddia edilen ölümle ilgili, Keçiören Cumhuriyet Başsavcılığı düğmeye bastı.
Keçiören Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri operasyon düzenledi. Operasyonda Arıkan'ın kızı Sude Arıkan, oğlu Batuhan Arıkan ve Mustafa Ünal gözaltına alındı.Sude Arıkan, kardeşi ve Mustafa adlı şahsa gözaltı
ESKİ EŞ SAVCILIĞA TESLİM OLDU
Müge Anlı dünkü canlı yayında yaptığı açıklamada soruşturmaya dair dikkat çeken bilgiler paylaştı. Anlı, şüphelilerin güvenlik gerekçesiyle ayrı karakollarda tutulduğunu ve Sude Arıkan'ın adliyeye sevk edilmesinin beklendiğini ifade etti. Öte yandan Ramazan Arıkan'ın eski eşinin savcılığa teslim olduğu öğrenildi.Müge Anlı'daki Ramazan Arıkan davasında flaş gelişme: Eski eş savcılığa teslim oldu
OĞLU BATUHAN VE MUSTAFA ÜNAL TUTUKLANDI
Müge Anlı, bugünkü canlı yayında ise olayla ilgili sıcak gelişmeyi aktardı. Arıkan'ın kızı Sude adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken oğlu Batuhan ve Mustafa Ünal'ın tutuklandığı öğrenildi.
16 yaşındaki Batuhan 'üst soya karşı kasten öldürme', Mustafa Ünal da 'tasarlayarak kasten öldürme' suçlamasıyla tutuklanarak Ankara Sincan Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi. Eski eşi Sultan'ın ise gözaltı sürecinin devam ettiği belirtildi.Ramazan Arıkan'ın oğlu ve Mustafa Ünal tutuklandı
RAMAZAN ARIKAN ŞÜPHELİ ÖLÜMÜNDE KAN DONDURAN DETAY
Öte yandan Ramazan Arıkan'ın şüpheli ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada kan donduran detaylar da gün yüzüne çıktı. İddiaya göre; Ramazan Arıkan'a atları sakinleştirmek için verilen bir ilaç ile epilepsi ilacının birlikte verildiği ortaya çıktı.
DÜNKÜ YAYINDA NELER OLDU?
Ramazan Arıkan'ın şüpheli ölümünün gerçekleştiği evden taşınmak isteyen Sultan ve çocuklarının irtibata geçtiği gayrimenkul uzmanları, canlı yayına bağlanarak yaşananları anlattı. Olaydan sonra ailenin taşınmasına aracılık eden gayrimenkul uzmanı, "Sude çok tedirgin ve telaşlıydı. Babasının kalp krizi geçirdiğini söyledi. Psikolojisinin bozulduğunu ve o evde kalamayacağını söyledi."şeklinde konuştu.
BİN LİRA İÇİN PAZARLIK YAPTI
Gayrimenkul Uzmanı Nilgün Hanım ise "Rakamda çok pazarlık yaptı. O bin lira sizin için küçük ama bizim için büyük ben çocukları okutacağım dedi. Sude babasının dükkanından gelecek para ile evin parasını ödeyeceğini söyledi. Çok ciddi bir para kaldığını düşündüm çünkü çok panik halindeydi".dedi.
"TORUNLARIN TORUNLARINA YETECEK PARA VAR"
Nilgün Hanım,"Mustafa 'Ramazan'da torunların torunlarına yetecek para var' dedi. Şüphe uyandıran şey babanın ölümünden hemen sonra eve çıkmak istemeleri ve panik halleriydi. Bizim ofise geldiklerinde annesi Sude'ye o tarafla kesinlikle görüşmeyeceksin ev adresini vermeyeceksin şeklinde uyardı. Sultan Hanım mağduru oynuyordu." ifadelerini kullandı.
"MÜGE ANLI'YA GİDİYORUZ DEYİP DUBAİ'YE GİTTİLER"
Mustafa ve Sultan'ın arasındaki para akışıyla ilgili de dikkat çeken detaylar ortaya çıktı. İkiliye yakın olan tanıklar isimlerini vermeden Müge Anlı ile Tatlı Sert programına şu açıklamalarda bulundu:
Eski eş ve sevgilisi mağazaya aylık 5 bin dolar para akışı sağlıyordu. Mal varlıklarının açığa çıkmadan bölüşülebilmesi için Dubai'de toplandıklarını biliyoruz. Dükkana bir kilo altın giriş çıkışı olmuş. Sultan Hanım dükkandan sabah girip akşam çıkıyordu. Motosiklet mağazasının ortaya çıkmasının ardından Müge Anlı'ya gidiyoruz deyip Dubai'ye gittiler. Mustafa ve Sultan dükkana çanta çanta para getiriyordu.
"AVUKAT PARASI İÇİN 700 BİN TL PARA İSTEDİ"
Mustafa Ünal'ın ortağı Aylin Hanım "Sultan Hanıma inanıp bizde Dubai'ye gittik ve mağdur olduk. Sultan Hanım bize Dubai'de araç kiralama yeri açmak için ön ayak oldu. Berat Sultan Hanımdan 700 bin tl para istedi avukat parası için. Daireyi satsalardı 5 milyonluk motosiklet alıp ticaret yapacaklardı."şeklinde konuştu.