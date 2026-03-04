Öte yandan Ramazan Arıkan'ın şüpheli ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada kan donduran detaylar da gün yüzüne çıktı. İddiaya göre; Ramazan Arıkan'a atları sakinleştirmek için verilen bir ilaç ile epilepsi ilacının birlikte verildiği ortaya çıktı.

DÜNKÜ YAYINDA NELER OLDU?

Ramazan Arıkan'ın şüpheli ölümünün gerçekleştiği evden taşınmak isteyen Sultan ve çocuklarının irtibata geçtiği gayrimenkul uzmanları, canlı yayına bağlanarak yaşananları anlattı. Olaydan sonra ailenin taşınmasına aracılık eden gayrimenkul uzmanı, "Sude çok tedirgin ve telaşlıydı. Babasının kalp krizi geçirdiğini söyledi. Psikolojisinin bozulduğunu ve o evde kalamayacağını söyledi."şeklinde konuştu.

BİN LİRA İÇİN PAZARLIK YAPTI

Gayrimenkul Uzmanı Nilgün Hanım ise "Rakamda çok pazarlık yaptı. O bin lira sizin için küçük ama bizim için büyük ben çocukları okutacağım dedi. Sude babasının dükkanından gelecek para ile evin parasını ödeyeceğini söyledi. Çok ciddi bir para kaldığını düşündüm çünkü çok panik halindeydi".dedi.