İletişim Başkanlığı, bazı açıklama ve sosyal medya paylaşımlarında Türk Hava Yolları'nın (THY) kamu bütçesiyle finanse edildiği yönünde ortaya atılan iddiaların gerçeği yansıtmadığını ve dezenformasyon içerdiğini bildirdi.
Başkanlıktan yapılan açıklamada, Türkiye'nin bayrak taşıyıcı hava yolu şirketi olan THY'nin devlet bütçesinden kaynak alan bir kurum olmadığı vurgulandı. Açıklamada, şirketin gelirini kendi ticari faaliyetlerinden elde eden, Borsa İstanbul'da işlem gören ve bağımsız denetime tabi halka açık bir şirket olduğu belirtildi.
"KAMU BÜTÇESİNE YÜK OLUŞTURMUYOR"
THY'nin kamuya ve genel bütçeye herhangi bir mali yük oluşturmadığı ifade edilen açıklamada, şirketin kamu kaynaklarıyla finanse edildiği yönündeki söylemlerin doğru olmadığı kaydedildi.
Açıklamada ayrıca, birbirleriyle ilgisiz kalemlerin bir araya getirilerek THY'nin kamu bütçesiyle finanse ediliyormuş gibi gösterilmeye çalışılmasının dezenformasyon olduğu vurgulandı. İletişim Başkanlığı, kamuoyunun bu tür içerik ve paylaşımlara itibar etmemesi çağrısında bulundu.