Başkanlıktan yapılan açıklamada, Türkiye'nin bayrak taşıyıcı hava yolu şirketi olan THY'nin devlet bütçesinden kaynak alan bir kurum olmadığı vurgulandı. Açıklamada, şirketin gelirini kendi ticari faaliyetlerinden elde eden, Borsa İstanbul'da işlem gören ve bağımsız denetime tabi halka açık bir şirket olduğu belirtildi.