CANLI YAYIN
Geri

İletişim Başkanlığı THY’ye yönelik iddiaları yalanladı

İletişim Başkanlığı, bazı açıklama ve sosyal medya paylaşımlarında Türk Hava Yolları’nın kamu bütçesiyle finanse edildiğine yönelik iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi. Açıklamada, THY’nin devlet bütçesinden kaynak almadığı, faaliyet gelirleriyle çalışan ve bağımsız denetime tabi halka açık bir şirket olduğu vurgulandı.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
İletişim Başkanlığı THY’ye yönelik iddiaları yalanladı
ai haber özet Hızlı Özet Göster
  • İletişim Başkanlığı, Türk Hava Yolları'nın (THY) kamu bütçesiyle finanse edildiği yönündeki iddiaların dezenformasyon olduğunu bildirdi.
  • Yapılan açıklamada THY'nin, gelirini kendi ticari faaliyetlerinden elde eden ve Borsa İstanbul'da işlem gören halka açık bir şirket olduğu belirtildi.
  • THY'nin devlet bütçesinden kaynak almadığı ve kamuya herhangi bir mali yük oluşturmadığı ifade edildi.
  • İletişim Başkanlığı, kamuoyuna bu tür dezenformasyon içeren içerik ve paylaşımlara itibar etmemesi çağrısında bulundu.

İletişim Başkanlığı, bazı açıklama ve sosyal medya paylaşımlarında Türk Hava Yolları'nın (THY) kamu bütçesiyle finanse edildiği yönünde ortaya atılan iddiaların gerçeği yansıtmadığını ve dezenformasyon içerdiğini bildirdi.

Başkanlıktan yapılan açıklamada, Türkiye'nin bayrak taşıyıcı hava yolu şirketi olan THY'nin devlet bütçesinden kaynak alan bir kurum olmadığı vurgulandı. Açıklamada, şirketin gelirini kendi ticari faaliyetlerinden elde eden, Borsa İstanbul'da işlem gören ve bağımsız denetime tabi halka açık bir şirket olduğu belirtildi.

İletişim Başkanlığı THY’ye yönelik iddiaları yalanladı-2

"KAMU BÜTÇESİNE YÜK OLUŞTURMUYOR"

THY'nin kamuya ve genel bütçeye herhangi bir mali yük oluşturmadığı ifade edilen açıklamada, şirketin kamu kaynaklarıyla finanse edildiği yönündeki söylemlerin doğru olmadığı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, birbirleriyle ilgisiz kalemlerin bir araya getirilerek THY'nin kamu bütçesiyle finanse ediliyormuş gibi gösterilmeye çalışılmasının dezenformasyon olduğu vurgulandı. İletişim Başkanlığı, kamuoyunun bu tür içerik ve paylaşımlara itibar etmemesi çağrısında bulundu.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler