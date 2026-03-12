CANLI YAYIN
Paris'te Sibel Can rüzgarı! Pozlarını gören dönüp bir daha bakıyor!

Türk müziğinin sevilen isimlerinden Sibel Can, "Geçen hafta Paris" notuyla paylaştığı karelerle yıllara meydan okuyan güzelliğini bir kez daha kanıtladı.

  • Sibel Can, Paris seyahatinden paylaştığı fotoğraflarla sosyal medyada beğeni yağmuruna tutuldu.
  • Ünlü sanatçının paylaşımları kısa sürede binlerce beğeni aldı ve en çok konuşulan isim oldu.
  • Takipçiler paylaşımların altına 'Yaşlandıkça güzelleşiyor' yorumları yaptı.

Sahne performansları ve kadife sesiyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Sibel Can, Paris seyahatinden yeni fotoğraflar paylaştı. Ünlü sanatçı, objektif karşısına geçtiği asil tarzıyla kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulan ismi oldu.

Yayınlanan fotoğraflarda Sibel Can'ın şıklığı takipçilerinden tam not alırken Paris sokaklarında zarafetiyle boy gösteren sanatçı, beğeni yağmuruna tutuldu.

PARİS'TE SİBEL CAN RÜZGARI

Sibel Can'ın Paris seyahatinden paylaştığı her kare, sanatçının stilindeki özeni ve zamansız güzelliğini gözler önüne serdi. Binlerce beğeni alan paylaşımların altına gelen "Yaşlandıkça güzelleşiyor" yorumları, sanatçının formunu korumadaki başarısını bir kez daha tescilledi.

YORUM YAĞDI

Sosyal medya kullanıcıları Sibel Can'ın paylaşımının altına yaptıkları yorumlarda şu ifadeleri kullandı:

"Yaşlandıkça güzelleşiyor"

"Yorum yapılmaz. On numara beş yıldız"

"Bu nasıl güzellik"

"Daha da güzelleşiyorsun"

"Bu güzellik ve asalet karşısında Paris titremesin de ne yapsın?"

"Dünyanın en cilveli en güzel en kadife sesli kadını"

Sosyal medyadaki bu yüksek etkileşim oranı, Can'ın geleneksel sanatçı kimliğini dijital trendlerle uyumlu şekilde yönetebildiğini gösteriyor.

Sibel Can kaç yaşında ve nereli?

1 Ağustos 1970 doğumlu olan Sibel Can, 55 yaşındadır ve aslen İstanbul Karagümrüklüdür.

Sibel Can'ın gerçek adı nedir?

Ünlü sanatçının sahne adı Sibel Can olsa da gerçek adı Sibel Cangüre'dir.

Sibel Can kariyerine nasıl başladı?

Sanat dünyasına ilk adımını 14 yaşında dansçı (oryantal) olarak atan Sibel Can, daha sonra güçlü sesiyle Türk müziğinin ikonik isimlerinden biri haline gelmiştir.

