Hızlı Özet Göster Hızlı Özet Göster Antalya'da Döşemealtı Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında, aralarında CHP'li eski Belediye Başkanı Turgay Genç'in de bulunduğu 19 kişi gözaltına alındı.

Soruşturmanın, belediyenin iki ayrı ihalesinde 'ihaleye fesat karıştırma' ve 'resmi belgede sahtecilik' yoluyla yaklaşık 192 milyon TL kamu zararı oluşturulduğu iddiasıyla yürütüldüğü belirtildi.

Bilirkişi raporları, şartnameye aykırı imalatlar yapıldığını, bazı işlerin hiç gerçekleştirilmediğini ve hayali metraj artışlarıyla fazla ödeme yapıldığını ortaya koydu.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma, belediyenin 2023 yılındaki asfalt ve parke taşı yapım ihalelerini kapsıyor.

Antalya'da Döşemealtı Belediyesi'ne yönelik soruşturmanın detayları ortaya çıktı. Sabah'tan Erdoğan Öztürk'ün haberine göre, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, Fen İşleri Müdürlüğü'nün 2023/44671 numaralı "Bütümlü Sıcak Karışım Asfalt Yol Yapım İşi" ile 2023/676739 numaralı "Parke Taşı ile Yol ve Kaldırım Yapım İşi"ihaleleri incelendi.

Soruşturma kapsamında belediye görevlileri, firma yetkilileri ve meclis üyelerinin de aralarında bulunduğu 22 kişi hakkında gözaltı kararı verildi; CHP'li eski Belediye Başkanı Turgay Genç'in de aralarında olduğu 19 kişi gözaltına alındı.

Kağıt üzerinde yol yapıp 192 milyon lira aldılar



Bilirkişi raporlarına göre, şartnameye uygun olmayan imalatlar yapıldığı, asfalt dökülen bazı alanlarda fiilen hiçbir işin gerçekleştirilmediği ve binder asfalt ile plentmiks temel işlerinde fiili durum ile ödeme belgelerinin uyuşmadığı tespit edildi. Hayali metraj artışlarıyla idareye fazla ödeme çıkarıldığı, kantar fişlerinde fiziksel olarak mümkün olmayan taşıma kayıtları ve gerçeğe aykırı belgeler düzenlendiği belirlendi.